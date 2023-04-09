 واشنطن تدرس وضع قوانين تنظم أدوات الذكاء الاصطناعي | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 12.04.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

علوم وتكنولوجيا

واشنطن تدرس وضع قوانين تنظم أدوات الذكاء الاصطناعي

أعلنت السلطات الأمريكية عن إطلاق مشاورات رسمية بشأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما يتيح للبيت الأبيض وضع كوابح على التقنيات الجديدة، وذلك وسط مخاوف مما تحمله هذه البرامج من "مخاطر كبيرة على البشرية".

صورة رمزية للذكاء الاصطناعي

دعا الملياردير إيلون ماسك ومجموعة من الرؤساء التنفيذيين والخبراء نهاية آذار/ مارس المنصرم إلى التوقف عن تطوير ذكاء اصطناعي قوي

اتخذت الحكومة الأمريكية خطوة أولى نحو تنظيم قطاع  الذكاء الاصطناعي  تتيح للبيت الأبيض وضع كوابح على التقنيات الجديدة مثل "تشات جي بي تي" ChatGPT.

مختارات

ووجهت وزارة التجارة الأمريكية الثلاثاء دعوة للجهات الفاعلة في هذا القطاع لتقديم مساهمات لإدارة  الرئيس جو بايدن  من أجل إعداد تصور حول أنظمة خاصة بالذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه الخطوة لتشير إلى انفتاح  البيت الأبيض  على وضع بعض القواعد الأساسية في هذا المجال، خاصة وأن بايدن صرّح الأسبوع الماضي بأنه لا يوجد حكم نهائي فيما إذا كان  الذكاء الاصطناعي يشكل خطراً على المجتمع.

وفي هذا السياق قالت وزارة التجارة في بيان لها: "مثلما لا يتم توزيع الطعام والسيارات في الأسواق دون ضمان مناسب للسلامة، كذلك يجب أن توفر أنظمة الذكاء الاصطناعي ضمانا للعامة والحكومة والشركات بأنها ملائمة".

ورغم أن الولايات المتحدة هي موطن أكبر شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما في ذلك "شركة أوبن آي" المدعومة من مايكروسوفوت والتي أنشأت "تشات جي بي تي"، إلا أنها متأخرة دولياً في مجال الأنظمة التي ترعى القطاع.

بدوره حض الرئيس الأمريكي بايدن الكونغرس على تمرير قوانين تضع قيوداً صارمة على شركات التكنولوجيا الضخمة، لكن فرصة إحراز أي تقدم تبدو ضئيلة في ظل الانقسامات السياسية بين المشرعين.

الحاجة لتنظيم شامل

فيديو: كيف تتوفر بيانات الذكاء الاصطناعي؟

وأدى افتقار الولايات المتحدة للتشريعات اللازمة إلى إعطاء "سيليكون فالي" حرية طرح منتجات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي دون التحقق من تأثيرها على المجتمع وقبل أن تتمكن الحكومة من وضع القوانين اللازمة.

وطلبت شركة "أوبن إيه آي" إخضاع أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها إلى "تقييمات سلامة صارمة"، مشيرة إلى الحاجة لتنظيم شامل.

كما قال آلان ديفيدسون مساعد وزير التجارة "استطلاعنا ستنتج عنه سياسات تدعم عمليات التدقيق في الذكاء الاصطناعي وتقييمات المخاطر والسلامة والشهادات وأدوات أخرى يمكن أن تخلق ثقة مكتسبة في أنظمة الذكاء الاصطناعي".

يُذكر أن الملياردير  إيلون ماسك  ومجموعة من الرؤساء التنفيذيين والخبراء دعوا في رسالة مفتوحة نهاية آذار/ مارس المنصرم إلى  التوقف عن تطوير ذكاء اصطناعي قوي. وطالب الموقعون بوقف تطوير برامج للذكاء الاصطناعي الأقوى من "تشات جي بي تي 4" الذي أطلقته شركة "اوبن ايه آي" في آذار/ مارس، مشيرين إلى ما تحمله هذه البرامج من "مخاطر كبيرة على البشرية".

وفي العريضة المنشورة عبر موقع "فيوتشر اوف لايف دوت اورغ طالب الخبراء بوقف موقّت لعمليات تطوير برامج الذكاء الاصطناعي إلى حين اعتماد أنظمة حماية منها، كإنشاء هيئات تنظيمية جديدة خاصة بهذا المجال، ومراقبة أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتقنيات تساعد على تمييز الأعمال الفعلية من تلك المُبتكرة من برامج للذكاء الاصطناعي، وإنشاء مؤسسات قادرة على التعامل مع "المشاكل الاقتصادية والسياسية التي تتسبّب بها هذه البرامج".

ع.غ/ ع.ج (آ ف ب، رويترز، د ب أ)

  • Deutschland Supermarkt Kasse (picture alliance/dpa/O. Berg)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    المحصلون الماليون

    بات الأشخاص الذين يتولون تحصيل الأجور والأموال في المتاجر على سبيل المثال مهددين بفقد وظائفهم، إذ توقعت الدراسة أن تحل التكنولوجيا المتقدمة محلهم في أداء هذه المهمة.

  • Symbolbild Bewerbung (contrastwerkstatt - Fotolia.com)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    المسوقون

    تتوقع الخبيرة الأمريكية أن يزداد دور التقنيات المستقبلية المستخدمة في الإعلانات في تطوير رسالتها بدقة كبيرة. وأشارت إلى أن التجارب الجديدة كشفت أن هذه التقنيات تدرس سلوك العملاء لتحديد نوع الإعلان الأكثر فاعلية، مضيفة: "هذا أمر يختلف كثيراً عن أي شيء رأيناه من قبل".

  • Symbolbild Hand am Telefonhörer (picture-alliance/dpa)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    خدمة العملاء

    نقلت الكثير من الشركات الكبرى خدماتها للزبائن إلى دول مثل الهند وغيرها من الدول ذات مستوى الأجور المنخفضة. لكن التقنيات الجديدة مثل التحليلات التنبؤية يمكن تتولى الرد على أسئلة الزبائن مقلصة بذلك عدد الوظائف في هذا المجال.

  • USA Arbeitsmarkt (Symbolbild) (picture alliance/landov)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    عمال المصانع

    يجب أن يستعد الكثير من عمال المصانع لفقدان وظائفهم بسبب الروبوتات، التي سيكون عملها وإدامتها أقل تكلفة وأوقات راحتها أقل مقارنة بالبشر، كما تقول ويب. كما يمكنها أن تلبي المهام المطلوبة منها بسرعة أكبر.

  • Häuser aus Banknoten (Fotolia/svort)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    السماسرة

    تقول الخبيرة الأمريكية إن بلوكشين، وهو برنامج كومبيوتر لنظام بيكتون المالي، قادر على معالجة المعاملات تلقائياً بشكل دقيق وموثوق به، ما يؤهله لأخذ مكان الوسطاء في قطاعات البنوك والضمان والتأمين والرهن العقاري. وقد يكون إعلان مؤشر ناسداك عن نيته استخدام بلوكشين خطوة أولى في هذا الطريق.

  • Symbolbild Online Journalismus (Fotolia/thingamajiggs)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    الصحفيون

    بعد أن قضى الإنترنت على عدد كبير من الصحف، باتت وظائف العاملين في مهنة المتاعب مهددة هي الأخرى. إذ تقول ويب إن هناك خوارزميات تسمح لمنافذ الأنباء بإنشاء قصص تلقائياً ووضعها على مواقع الويب دون تفاعل بشري. الصحفيون الروبوتات كتبوا بالفعل الكثير من أخبار وكالة أسوشيتد برس، فغالبية التقارير حول الأعمال وأرباح الشركات يتم إنتاجها باستخدام تكنولوجيا التشغيل الآلي.

  • Anwalt oder Schiedsrichter (Fotolia/Garrincha)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    المحامون

    تعتقد ويب أنه سيكون ممكناً الاستعاضة عن المحامين في بعض المجلات من خلال تطبيقات مستقبلية، فكتابة الوصية أو حتى ربما الطلاق، ستكون من الأمور التي تتولاها هذه البرامج للأشخاص بشكل أسرع وأقل ثمناً بالتأكيد.

  • Wort der Woche Quasselstrippe Telefon Wählscheibe Kabel (Imago/G. Leber)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    عمال الهواتف

    تراجع انتشار الهواتف الأرضية لصالح الهواتف النقالة آخذ بالاستمرار في ظل تقدم الثورة الرقمية. وهذا يعني الاستغناء عن الفواتير والمشغلين بشكل نهائي مستقبلاً، وهو ما يعني القضاء على الوظائف القائمة على تشغيل الهواتف الأرضية وصيانتها. وتقول ويب: في الألفية الجديدة هناك مجموعة من الوظائف التي لا تحتاج حقا إلى الوجود".


مواضيع ذات صلة

Ein Besucher steht im Kunstmuseum Stuttgart in der Ausstellung mit dem Titel: «SHIFT. KI und eine zukünftige Gemeinschaft» an einem Kunstwerk mit dem Titel: «Probably Chelsea» aus dem Jahr 2017 von Heather Dewey-Hagborg. Gezeigt werden 3D-Drucke von Gesichtern die von einer Software generiert wurden. (zu dpa: «Künstliche Intelligenz in der Kunst - Chance oder Bedrohung?») +++ dpa-Bildfunk +++

قصائد ولوحات بالذكاء الاصطناعي.. خطر داهم على الإبداع الإنساني؟ 09.04.2023

بعد أن اقتحم الذكاء الاصطناعي الكثير من مرافق حياتنا وبات جزءا منها، هل ستكون حلبته القادمة مضمار الأدب والموسيقى والرسم؟ هل سنقرأ يوماً أعمالاً أدبية كتبتها الروبوتات؟ العلماء يجيبون على هذه التساؤلات.