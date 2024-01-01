واشنطن تدرس ردها بمواجهة إيران بعد مقتل جنود أميركيين في ضربة في الاردن

نزاعاتالشرق الأوسطواشنطن تدرس ردها بمواجهة إيران بعد مقتل جنود أميركيين في ضربة في الاردنTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoنزاعاتالشرق الأوسط2024/1/30٣٠ يناير ٢٠٢٤منذ عقود من الزمن، تقوم إيران بتمويل الجماعات المسلحة التي تستهدف الولايات المتحدة وحلفائها. الهجوم بطائرة بدون طيار على القوات الأمريكية في الأردن، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود، هو الأحدث في سلسلة طويلة من المناوشات مع الجماعات المدعومة من إيران.https://p.dw.com/p/4bqhIإعلان