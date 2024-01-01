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نزاعاتالشرق الأوسط

واشنطن تدرس ردها بمواجهة إيران بعد مقتل جنود أميركيين في ضربة في الاردن

٣٠ يناير ٢٠٢٤

منذ عقود من الزمن، تقوم إيران بتمويل الجماعات المسلحة التي تستهدف الولايات المتحدة وحلفائها. الهجوم بطائرة بدون طيار على القوات الأمريكية في الأردن، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود، هو الأحدث في سلسلة طويلة من المناوشات مع الجماعات المدعومة من إيران.

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