 واشنطن تدرج كيانات وأفرادا لبنانيين على قائمة الإرهاب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.02.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

واشنطن تدرج كيانات وأفرادا لبنانيين على قائمة الإرهاب

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية ثلاثة مسؤولين لبنانيين و12 كيانا لبنانيا على قوائمها الخاصة "بإرهابيين دوليين" لصلتهم بـ"مؤسسة الشهيد" التابعة لحزب الله، وهو ما يعني حظر جميع ممتلكات هؤلاء وحظر التعامل معهم.

Hisbollah Parade in Libanon Archivbild 08.11.2012 (Anwar Amro/AFP/Getty Images)

أفادت مذكرة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية بأن الولايات المتحدة أضافت اليوم الأربعاء (26 فبراير/شباط 2020) مجموعة من الأفراد اللبنانيين والكيانات اللبنانية، قالت إنها على صلة بمؤسسة الشهيد، إلى قوائمها الخاصة "بإرهابيين دوليين".

وجاء في بيان على موقع وزارة الخزانة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالوزارة أدرج 3 مسؤولين لبنانيين و12 كيانا لبنانيا على قائمة الإرهاب لصلتهم بمؤسسة الشهيد، التي تعتبر جزءا من شبكة دعم حزب الله.

وقالت الوزارة إن المكتب وضع في القائمة السوداء شركة أطلس القابضة لكونها مملوكة أو تخضع لسيطرة مؤسسة الشهيد إضافة إلى قاسم محمد علي بازي المسؤول الكبير في الشركة وعشر شركات أخرى تابعة لأطلس.

وشمل التصنيف أيضا كلا من جواد نور الدين والشيخ يوسف عاصي باعتبارهما قياديين أو مسؤولين في مؤسسة الشهيد التي وصمت بدعم الإرهاب في 2007. كما وصمت أيضا شركة ميراث التي يملكها أو يسيطر عليها جواد نور الدين. ونتيجةً لذلك يتعين حظر جميع ممتلكات أولئك المستهدفين، التي تخضع للولاية القضائية الأمريكية، وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها. وتمنع قواعد المكتب على وجه العموم جميع الأمريكيين من التعامل معهم.

إضافة لذلك فإنه يحق لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع المدرجين على القائمة السوداء الأمريكية لعقوبات ثانوية.

وسبق أن استهدف مسؤولون أمريكيون "مؤسسة الشهيد" وهي منظمة قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تقدم الدعم المالي لعدد من الجماعات ومنها حزب الله.

ع.ج.م/أ.ح (رويترز، د ب أ)

 

مختارات

واشنطن تحكم بالسجن على مليونير لبناني يعتبر ممولا لحزب الله  

بريطانيا تضيف حزب الله اللبناني إلى قائمة الإرهاب

أعلنت الحكومة البريطانية أنها أضافت حزب الله إلى قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة، وحذت بذلك حذو الولايات المتحدة. وبهذا ترسل الحكومة البريطانية إشارة واضحة بأن أنشطة الحزب غير مقبولة "وتضر بالأمن القومي البريطاني". (25.02.2019)  

البرلمان الألماني يطالب حكومة ميركل بحظر حزب الله اللبناني

أقر البرلمان الألماني مذكرة تطالب حكومة المستشارة ميركل بفرض حظر كامل لحزب الله اللبناني في ألمانيا مشيرة إلى ما وصفته بـ "أنشطته الإرهابية" خصوصا في سوريا. أحزاب "البديل" الشعبوي واليسار والخضر امتنعت عن التصويت. (19.12.2019)  

مواضيع ذات صلة

Iran Teheran | Demonstration nach Dronenattacke gegen Qassem Soleimani

الحرس الثوري وحزب الله يهددان "بالثأر" من أمريكا 04.01.2020

نُقل عن جنرال بالحرس الثوري قوله إن إيران ستعاقب الأمريكيين أينما كانوا على مرماها ردا على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس، فيما أعلن مسؤول في حزب الله اللبناني أن رد "محور المقاومة" سيكون حازماً.

Irak Baghdad Schiiten-Miliz Hezbollah

الجيش الأمريكي يقصف مواقع "حزب الله" في العراق وسوريا 29.12.2019

قال الجيش الأمريكي إنه استهدف قواعد ميليشيات تابعة لحزب الله في العراق وسوريا رداً على هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية بكركوك أدى إلى مقتل جندي أمريكي قبل يومين.

Kombobild Abdel Fattah al-Burhan und Benjamin Netanjahu

السودان وإسرائيل: هل بدأ فعلاً تطبيع العلاقات في سماء السودان؟ 17.02.2020

السودان، الدولة المعادية تاريخيا لإسرائيل تخلق الحدث بعد تقارب صريح مع تل أبيب بدأ يتخذ خطوات ملموسة. فهل يشكل إعلان تحليق طائرة إسرائيلية في أجواء السودان انطلاق التطبيع بين البلدين؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  