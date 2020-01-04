واشنطن تدرج كيانات وأفرادا لبنانيين على قائمة الإرهاب

أفادت مذكرة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية بأن الولايات المتحدة أضافت اليوم الأربعاء (26 فبراير/شباط 2020) مجموعة من الأفراد اللبنانيين والكيانات اللبنانية، قالت إنها على صلة بمؤسسة الشهيد، إلى قوائمها الخاصة "بإرهابيين دوليين".

وجاء في بيان على موقع وزارة الخزانة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالوزارة أدرج 3 مسؤولين لبنانيين و12 كيانا لبنانيا على قائمة الإرهاب لصلتهم بمؤسسة الشهيد، التي تعتبر جزءا من شبكة دعم حزب الله.

وقالت الوزارة إن المكتب وضع في القائمة السوداء شركة أطلس القابضة لكونها مملوكة أو تخضع لسيطرة مؤسسة الشهيد إضافة إلى قاسم محمد علي بازي المسؤول الكبير في الشركة وعشر شركات أخرى تابعة لأطلس.

وشمل التصنيف أيضا كلا من جواد نور الدين والشيخ يوسف عاصي باعتبارهما قياديين أو مسؤولين في مؤسسة الشهيد التي وصمت بدعم الإرهاب في 2007. كما وصمت أيضا شركة ميراث التي يملكها أو يسيطر عليها جواد نور الدين. ونتيجةً لذلك يتعين حظر جميع ممتلكات أولئك المستهدفين، التي تخضع للولاية القضائية الأمريكية، وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها. وتمنع قواعد المكتب على وجه العموم جميع الأمريكيين من التعامل معهم.

إضافة لذلك فإنه يحق لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع المدرجين على القائمة السوداء الأمريكية لعقوبات ثانوية.

وسبق أن استهدف مسؤولون أمريكيون "مؤسسة الشهيد" وهي منظمة قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تقدم الدعم المالي لعدد من الجماعات ومنها حزب الله.

ع.ج.م/أ.ح (رويترز، د ب أ)