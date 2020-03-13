 واشنطن: تداعيات كورونا على قطاع الطيران أسوأ من آثار هجمات 11 سبتمبر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.03.2020

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أخبار

واشنطن: تداعيات كورونا على قطاع الطيران أسوأ من آثار هجمات 11 سبتمبر

تتوقع واشنطن أن يكون تأثير كورونا على قطاع الطيران أسواء من آثار هجمات 11 سبتمبر 2001. وفيما يتم تشديد الإجراءات بأوروبا، وضعت مصر 300 أسرة وعمال السياحة بإحدى المحافظات في الحجر، بينما أوقفت السعودية الصلاة في المساجد.

تتوقع واشنطن أن يكون تأثير وباء كورونا على قطاع الطيران أكثر سوءا من آثار هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001.

تتوقع واشنطن أن يكون تأثير وباء كورونا على قطاع الطيران أكثر سوءا من آثار هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001.

حذر وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين اليوم الثلاثاء (17 مارس/آذار 2020) من احتمال أن يكون تأثير وباء كورونا على قطاع الطيران أكثر سوءا من آثار هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001. وعقد المديرون التنفيذيون لشركات طيران لقاءات مع نواب أميركيين للتفكير في كيفية التعامل مع التراجع الهائل في الرحلات الدولية بسبب إغلاق الدول لحدودها لوقف الانتشار العالمي للفيروس.

مختارات

عمل لا يهدأ في مختبرات علمية حول العالم، بهدف إيجاد لقاح يتيح تطويق فيروس كورونا. ومع توالي الأيام، بدأت إشارات إيجابية في بعض المختبرات، فمن يحقق سبق إنقاذ البشرية من واحد من أخطر الفيروسات عبر التاريخ الحديث؟ (17.03.2020)

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تأجيل منافسات بطولة كاس أمم أوروبا (يورو 2020) لمدة عام في إطار الجهود الدولية للحد من تفشي انتشار فيروس كورونا. (17.03.2020)

بسبب ما نشرته حول انتشارمحتمل لفيروس كورونا بأضعاف ما أعلنت عنه الرواية الرسمية، أعلنت مصر إغلاق مكتب صحيفة "الغارديان" البريطانية ووجهت تحذيرا في السياق نفسه لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية. (17.03.2020)

رفع معهد روبرت كوخ، المؤسسة المرجعية المسؤولة عن تقييم مخاطر وباء فيروس كورونا في ألمانيا، تقييم الخطر من "معتدل" إلى مستوى "مرتفع" بشأن فيروس كورونا المستجد. (17.03.2020)

وقال منوتشين خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض في حضور الرئيس دونالد ترامب ونائبه مايك بنس إن "هذا أسوأ من 11 أيلول/ سبتمبر بالنسبة لقطاع الطيران. لقد توقفا". وحضّ شركات البناء على التبرع بمخزونات الأقنعة من طراز N95 للمستشفيات المحلية باعتبارها "مناسبة تماما للعاملين في الرعاية الصحية".

وفي بريطانيا، أعلن قصر باكنغهام أن الملكة إليزابيث الثانية ستنتقل إلى قصر ويندسور قبل أسبوع من الموعد المحدد لذلك، ويتم النظر في زيارة الدولة التي يفترض أن يجريها إمبراطور اليابان وزوجته بسبب فيروس كورونا المستجد. وسبق أن أجلت الملكة (93 عاما) بعض التزاماتها العامة، ويجري الآن إدخال تغييرات إضافية على أنشطتها بسبب تشديد الحكومة البريطانية تدابير احتواء فيروس كورونا المستجد.

أما في ألمانيا، قررت حكومة ولاية شليزفيغ -هولشتاين شمالي ألمانيا اليوم الثلاثاء منع السائحين من القدوم إلى الولاية اعتبارا من غد الأربعاء، وذلك في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

إيقاف إقامة جميع الصلوات بجميع المساجد بالمملكة باستثناء الحرمين

إيقاف إقامة جميع الصلوات بجميع المساجد بالمملكة باستثناء الحرمين

إيقاف إقامة جميع الصلوات في السعودية

وعلى الصعيد العربي، أصدرت هيئة كبار العلماء في السعودية اليوم الثلاثاء قرارا بإيقاف إقامة جميع الصلوات بجميع المساجد بالمملكة باستثناء الحرمين، والاكتفاء برفع الأذان والإقامة بسبب انتشار كورونا المستجد.

وجاء في القرار أن "الهيئة في دورتها الاستثنائية الخامسة والعشرين اطلعت على ما يتعلق بجائحة كورونا وسرعة انتشارها وكثرة الوفيات بها وعلى التقارير الطبية الموثقة المتعلقة بهذه الجائحة المشمولة بإيضاح وزير الصحة، والتي أكدت على خطورتها المتمثلة في سرعة انتقال عدواها بين الناس بما يهدد أرواحهم".

من جهتها، كشفت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد أن أكثر من 300 أسرة وضعت في العزل في قرية بمحافظة الدقهلية في دلتا النيل، وفرض عليها الحجر الصحي لإخضاع أفرادها لفحوصات التثبت من فيروس كورونا المستجد بعد مخالطتهم حالات ايجابية.

وقالت زايد ليل الاثنين في مداخلة تلفزيونية على إحدى القنوات الفضائية "في الدقهلية تم محاصرة أكثر من 300 أسرة وحجرهم صحيا"، تمهيداً لإجراء فحوصات لهم.

وسجلت في الدقهلية حالتا وفاة جراء كوفيد-19، آخرهما أعلن عنها الاثنين لمصري يبلغ من العمر 50 عاما وكان مخالطا للحالة الأولى.

وفي سياق متصل، أعلن مكتب محافظ البحر الأحمر بعد ظهر الثلاثاء في بيان أنه "في اطار الإجراءات الاحترازية" لمواجهة فيروس كورونا المستجد تقرر "عدم مغادرة" العاملين في المنشآت السياحية في المحافظة فنادقهم وأماكن عملهم لمدة 14 يوما بعد مغادرة آخر سائح منها.

ع.ش/ ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)

  • Deutschland Reichstag Kuppel in Berlin (picture-alliance/Bildagentur-online/De Simone-AGF)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    مبنى البرلمان الألماني مغلق أمام الزوار

    القبة والمصطبة السطحية لمبنى البرلمان الألماني (بوندستاغ) مغلقتان منذ الثلاثاء (10 مارس/ آذار 2020) إلى إشعار آخر أمام حركة الزوار للوقاية من انتشار محتمل لفيروس كورونا. وحسب معطيات البرلمان الألماني يقوم أكثر من مليوني شخص بزيارة القبة والمصطبة.

  • Skipiste Piz Boe Sellagruppe Dolomiten Italien (picture-alliance/Bildagentur-online/Schoening)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    نهاية مبكرة لموسم الرياضة الشتوية في ايطاليا

    جميع منشآت التزحلق على الجليد في ايطاليا مغلقة بسبب أزمة كورونا. والتزم أصحاب الفنادق والقطارات المعلقة في منطقة جنوب تيرول بإغلاق منشآتهم. وجنوب تيرول محببة بالأخص لدى سياح الرياضات الشتوية من ألمانيا وأوروبا الشرقية. والإغلاق يبقى قائما حتى الثالث من أبريل/ نيسان على أقرب تقدير.

  • Coronavirus - Tschechien (picture-alliance/dpa/S. Kube)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    تحذيرات سفر ومراقبة على الحدود

    بسبب وباء كورونا تكثف تشيكيا (الصورة) وبولندا إجراءات المراقبة على الحدود مع ألمانيا. ووزارة الخارجية الألمانية نفسها تحذر من السفر إلى مناطق الخطر. وفي المقابل يجب على المسافرين عبر الجو العائدين من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا توقع الخضوع للمراقبة عند دخول ألمانيا.

  • Coronavirus - Italien (picture-alliance/dpa/C. Furlan)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    إيطاليا في أزمة!

    أصدرت الحكومة الإيطالية قرارا يقضي بحظر السفر ذهابا وإيابا على أكثر من 15 مليون نسمة في مناطق الشمال التي تشمل العاصمة الاقتصادية ميلانو ومغناطيس السياحة البندقية (الصورة). كما تم حظر الفعاليات الثقافية والرياضية والدينية، وتبقى المتاحف ودور السينما والمسارح مغلقة في عموم البلاد.

  • Virus Outbreak Thailand (picture-alliance/AP Photo)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    الأسفار السياحية كعامل خطر

    باستمرار يتم وضع سفن سياحية تحت الحجر الصحي أو تُمنع من الرسو. فبعد رفض في تايلاند وماليزيا صار بإمكان سفينة كوستا فورتونا (الصورة) بألفي مسافر، بينهم 64 إيطالي، الرسو في ميناء سنغافورة. وفي أوكلاند، كاليفورنيا، بات على 2000 مسافر وأعضاء طاقم سفينة غران برينسيس الخضوع للحجر الصحي، لأن 19 منهم مصابون بفيروس كوفيد 19.

  • Japan Tourism Coronavirus (picture-alliance/dpa/M. Taga)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    آسيا تخشى خسائر كبيرة

    الآثار في آسيا تعاني بالأخص من قيود السفر على الصينيين. فبعض المواقع الأثرية مثل معبد سينسوجي (الصورة) في طوكيو ومعابد أنغكور وات في كامبوديا تسجل تراجعا قويا في الزوار. كما أعلنت وزارة السياحة في تايلاند تراجعا كبيرا في عدد السياح. وتحتل السياحة 11 في المائة من الناتج القومي.


مختارات

في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

فيروس كورونا المستجد يهدد الحياة اليومية للبشر. والمسافرون هم الأكثر تأثرا مثل الناس الذين يعملون في قطاع السياحة. ويعيش 10 في المائة من العاملين في العالم من عائدات قطاع السياحة. فما مصير هذا القطاع في زمن الكورونا؟ (10.03.2020)  

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مسائية DW: ماهي كلفة احتواء التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا؟  

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