واشنطن: تداعيات كورونا على قطاع الطيران أسوأ من آثار هجمات 11 سبتمبر

حذر وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين اليوم الثلاثاء (17 مارس/آذار 2020) من احتمال أن يكون تأثير وباء كورونا على قطاع الطيران أكثر سوءا من آثار هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001. وعقد المديرون التنفيذيون لشركات طيران لقاءات مع نواب أميركيين للتفكير في كيفية التعامل مع التراجع الهائل في الرحلات الدولية بسبب إغلاق الدول لحدودها لوقف الانتشار العالمي للفيروس.

وقال منوتشين خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض في حضور الرئيس دونالد ترامب ونائبه مايك بنس إن "هذا أسوأ من 11 أيلول/ سبتمبر بالنسبة لقطاع الطيران. لقد توقفا". وحضّ شركات البناء على التبرع بمخزونات الأقنعة من طراز N95 للمستشفيات المحلية باعتبارها "مناسبة تماما للعاملين في الرعاية الصحية".

وفي بريطانيا، أعلن قصر باكنغهام أن الملكة إليزابيث الثانية ستنتقل إلى قصر ويندسور قبل أسبوع من الموعد المحدد لذلك، ويتم النظر في زيارة الدولة التي يفترض أن يجريها إمبراطور اليابان وزوجته بسبب فيروس كورونا المستجد. وسبق أن أجلت الملكة (93 عاما) بعض التزاماتها العامة، ويجري الآن إدخال تغييرات إضافية على أنشطتها بسبب تشديد الحكومة البريطانية تدابير احتواء فيروس كورونا المستجد.

أما في ألمانيا، قررت حكومة ولاية شليزفيغ -هولشتاين شمالي ألمانيا اليوم الثلاثاء منع السائحين من القدوم إلى الولاية اعتبارا من غد الأربعاء، وذلك في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

إيقاف إقامة جميع الصلوات بجميع المساجد بالمملكة باستثناء الحرمين

إيقاف إقامة جميع الصلوات في السعودية

وعلى الصعيد العربي، أصدرت هيئة كبار العلماء في السعودية اليوم الثلاثاء قرارا بإيقاف إقامة جميع الصلوات بجميع المساجد بالمملكة باستثناء الحرمين، والاكتفاء برفع الأذان والإقامة بسبب انتشار كورونا المستجد.

وجاء في القرار أن "الهيئة في دورتها الاستثنائية الخامسة والعشرين اطلعت على ما يتعلق بجائحة كورونا وسرعة انتشارها وكثرة الوفيات بها وعلى التقارير الطبية الموثقة المتعلقة بهذه الجائحة المشمولة بإيضاح وزير الصحة، والتي أكدت على خطورتها المتمثلة في سرعة انتقال عدواها بين الناس بما يهدد أرواحهم".

من جهتها، كشفت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد أن أكثر من 300 أسرة وضعت في العزل في قرية بمحافظة الدقهلية في دلتا النيل، وفرض عليها الحجر الصحي لإخضاع أفرادها لفحوصات التثبت من فيروس كورونا المستجد بعد مخالطتهم حالات ايجابية.

وقالت زايد ليل الاثنين في مداخلة تلفزيونية على إحدى القنوات الفضائية "في الدقهلية تم محاصرة أكثر من 300 أسرة وحجرهم صحيا"، تمهيداً لإجراء فحوصات لهم.

وسجلت في الدقهلية حالتا وفاة جراء كوفيد-19، آخرهما أعلن عنها الاثنين لمصري يبلغ من العمر 50 عاما وكان مخالطا للحالة الأولى.

وفي سياق متصل، أعلن مكتب محافظ البحر الأحمر بعد ظهر الثلاثاء في بيان أنه "في اطار الإجراءات الاحترازية" لمواجهة فيروس كورونا المستجد تقرر "عدم مغادرة" العاملين في المنشآت السياحية في المحافظة فنادقهم وأماكن عملهم لمدة 14 يوما بعد مغادرة آخر سائح منها.

ع.ش/ ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)