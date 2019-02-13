 واشنطن تحكم بالسجن على مليونير لبناني يعتبر ممولا لحزب الله | أخبار | DW | 09.08.2019

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أخبار

واشنطن تحكم بالسجن على مليونير لبناني يعتبر ممولا لحزب الله

حكمت محكمة أميركية على رجل أعمال لبناني بالسجن وبدفع غرامة تقدر بعشرات ملايين الدورلارات، لإدانته بالالتفاف على عقوبات أميركية فرضت عليه باعتباره "مساهما ماليا كبيرا" لحزب الله. فما هي حيثيات القضية؟

Libanon Hisbollah Kämpfer (picture-alliance/AP Photo/M. Zaatari)

مقاتلون في حزب الله في استعراض بجنوب لبنان (أرشيف)

حكمت محكمة أميركية على رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين بالسجن خمس سنوات وبدفع غرامة مالية قدرها 50 مليون دولار، لإدانته بالالتفاف على عقوبات أميركية فرضت عليه باعتباره "مساهما ماليا كبيرا" لحزب الله، وفق ما أعلنت وزارة العدل الأميركية الخميس.

وأوقف تاج الدين (63 عاما) في المغرب في 12 آذار/ مارس 2017، بناء على طلب من السلطات الأميركية وسلم إلى الولايات المتحدة. ووجهت إليه محكمة اتحادية في واشنطن في 24 من الشهر ذاته تهمة الالتفاف على العقوبات الأميركية ضد الجماعات "الإرهابية" وتبييض الأموال.

مختارات

أعلن القضاء الأميركي إنشاء وحدة خاصة للتحقيق في مصادر تمويل حزب الله، الذي تتهمه واشنطن بالاتجار بالمخدرات لغايات الإرهاب. ويستهدف التحقيق "شبكة الحزب الواسعة الانتشار الممتدة عبر إفريقيا وأميركا الوسطى والجنوبية". (11.01.2018)

تواصل إدارة الرئيس الأمريكي ترامب تشديد الخناق على إيران وحلفائها في الشرق الأوسط. فبعد إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب، خصصت واشنطن مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن الشبكة المالية لحزب الله اللبناني. (22.04.2019)

في حكمين منفصلين أكدت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا قرارا بمنع جمعية "ألوان" التي كانت تجمع تبرعات لمنظمة تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، فيما أكد الحكم الثاني قرار منع جمعية دراجات نارية لانتهاكها القوانين. (02.08.2019)

وقبل ذلك، وبالتحديد في أيار/ مايو 2009، اعتُبر تاج الدين الذي يعمل في تجارة المواد الخام في الشرق الأوسط وإفريقيا، "مساهماً مالياً مهماً لمنظمة إرهابية" بسبب دعمه لحزب الله الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة "إرهابية" منذ 1997. وحظر عليه هذا التصنيف استخدام الشبكات المالية الدولية بصورة عامة والتعامل مع الولايات المتحدة، غير أنه اتهم بمواصلة التعامل مع شركات أميركية.

وأقر في كانون الأول/ ديسمبر 2018 بأنه "تآمر مع خمسة أفراد آخرين على الأقل لإجراء تعاملات مالية قيمتها أكثر من خمسين مليون دولار مع شركات أميركية، في انتهاك للمحظورات"، وفق ما أعلنت وزارة العدل في ذلك الحين.

وهو لم يتهم بتقديم دعم مالي لحزب الله حديثا بل بإعادة هيكلة أعماله بعد 2009، للإفلات من العقوبات ومواصلة التعامل التجاري مع شركات أميركية. وكان تاج الدين يشتري المواد الأولية من مصدّرين أميركيّين ويدفع لهم عبر تحويلات مصرفية من غير أن تدري هذه الشركات أنها تتعامل معه. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الصفقات 27 مليون دولار.

وقال مساعد وزير العدل براين بنزكوفسكي إنَّ "الحكم الصادر بحقه وغرامة الـ50 مليون دولار في هذه القضيّة، ما هما سوى أحدث الأمثلة على جهود وزارة العدل المتواصلة من أجل تعطيل وتفكيك حزب الله والشبكات الداعمة له".

ف.ي/ص.ش (ا.ف.ب)

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