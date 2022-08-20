 واشنطن تحذر موسكو من ضرب البنية التحتية الأوكرانية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.08.2022

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أخبار

واشنطن تحذر موسكو من ضرب البنية التحتية الأوكرانية

حذرت واشنطن من هجوم روسي على البنية التحتية والمنشآت الحكومة الأوكرانية، فيما أعلن الرئيس الأوكراني عن إطلاق "مبادرة كييف" لتعزيز التعاون الإقليمي بين بلاده ودول الجوار الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

Deutschland | Ahrweiler | nach dem Unwetter

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول أمريكي لم تسميه، أنّ الولايات المتحدة لديها معلومات مخابراتية تفيد بأن روسيا تخطط لشنّ هجمات جديدة على البنية التحتية المدنية والمنشآت الحكومية في أوكرانيا قريبا. وأردف قائلاً بأنه "وبالنظر إلى سجل روسيا في أوكرانيا، نشعر بالقلق إزاء التهديد المستمر الذي تشكله الضربات الروسية على المدنيين والبنية التحتية المدنية".

القلق الأكبر بات مصدره القتال الدائر على محيط منشأة زابوريجيا النووية الواقعة بالقرب من بلدة إنيرهودار التي تسيطر عليها القوات الموالية لموسكو حاليا، فيما تتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات باستهدافها. 

وفي آخر تصريحاته بهذا الخصوص قال ألكسندر فولجا رئيس الإدارة المدنية والعسكرية بالمدينة إن بعض القذائف تسقط بالقرب من المفاعلات الستة بالمحطة، محذراً "في حالة إصابة مفاعل، فلن تكون كارثة محلية، بل كارثة عالمية".

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الاثنين (23 أغسطس/ آب 2022)، إن أوكرانيا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي أنشأت ما يسمى بمبادرة كييف لتعزيز تعاونها الإقليمي. وذكر زيلينسكي  أسماء الدول المجاورة بولندا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر وكذلك دول البلطيق إستونيا ولاتفيا وليتوانيا كمشاركين وقال إن الباب مفتوح أمام دول أخرى للانضمام إلى الكيان.

ووصف زيلينسكي ذلك بأنه "خطّ واعد للغاية في عملنا ضمن النسق الأوروبي الأطلسي" لكنه لم يكشف سوى القليل من التفاصيل، مكتفيا بالقول إن القضايا الأمنية ستكون محور تعاونها.

وفي خطابه عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، تطرق الرئيس أيضا إلى منصة القرم السنوية الثانية، وهي قمة ستعقد عبر الإنترنت الثلاثاء وتتضمن خطابات لقادة ألمانيا واليابان وكندا وحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وفي المجمل ، تمّ الإعلان عن أكثر من 50 مشاركاً من أوروبا وآسيا والأمريكتين وأفريقيا. وتستخدم كييف منصة القرم والتي لازالت جزءا من أوكرانيا وفق القانون الدولي رغم اجتياح روسيا للجزيرة في عام 2014، لحشد الدعم لعودة شبه جزيرة القرم إلى أحضان أوكرانيا.

تبادل للاتهامات بين روسيا وأوكرانيا بشأن الجهة المسؤوولة عن مقتل داريا دوغينا

 

و.ب/ح.ز (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

 

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