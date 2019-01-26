 واشنطن تحذر من ″رد قوي″ في حال التعرض للمعارضة الفنزويلية | أخبار | DW | 27.01.2019

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أخبار

واشنطن تحذر من "رد قوي" في حال التعرض للمعارضة الفنزويلية

حذرت واشنطن نظام الرئيس نيكولاس مادورو من القيام بأي عمل "ترهيبي أو عنيف" بحق المعارضة أو بعثتها الدبلوماسية في كراكاس، مهددة بـ"رد قوي" في حال حصول ذلك، فيما نفى الكرملين وجود مقاتلين روس في فنزويلا.

Bildergalerie Venezuela Proteste Diaspora (Reuters/)

قال جون بولتون مستشار الأمن القومي لدونالد ترامب في تغريدة على تويتر "أي ترهيب أو عنف بحق العاملين في البعثة الدبلوماسية الأميركية، أو بحق الزعيم الديموقراطي لفنزويلا خوان غوايدو أو الجمعية الوطنية نفسها سيعتبر اعتداء خطيرا على دولة القانون وسيؤدي إلى رد قوي" من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. ومع أن هذا التحذير لم يوجه الى مجموعة محددة أو أفراد معينين، إلا أن بولتون كان قد اعتبر في تغريدة سابقة أن "الدعم الكوبي لقوات الأمن والقوات شبه العسكرية" التابعة لمادورو معروف تماماً.

وضع خطة لإجراء انتخابات جديدة؟

على صعيد آخر رفض رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو اليوم الأحد (27 يناير/ كانون الثاني 2019) مهلة ثمانية أيام من دول أوروبية لوضع خطة لإجراء انتخابات جديدة. ونقلت قناة "سي.إن.إن" التركية عن مادورو قوله في مقابلة، طبقا لترجمة تركية "لا يمكن لأحد أن يعطينا إنذارا أخيرا". وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان دعمه لمادورو بعد أن أعلن زعيم المعارضة، خوان غوايدو نفسه رئيسا مؤقتا يوم الأربعاء الماضي.

وكانت ألمانيا وفرنسا وإسبانيا قد منحت فنزويلا أمس السبت مهلة ثمانية أيام للإعلان عن إجراء انتخابات حرة في البلاد. وقالت مارتينا فيتس، نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية أمس إن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أعطت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مهلة ثمانية أيام للإعلان عن إجراء انتخابات حرة في بلاده.

وفي سياق متصل، طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس بالإعلان خلال ثمانية أيام عن إجراء انتخابات في فنزويلا. كما أعلن رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز أن بلاده ستعترف بزعيم المعارضة الفنزويلي غوايدو رئيسا، إذا لم يتم الدعوة لإجراء انتخابات في البلاد خلال ثمانية أيام.

الكرملين ينفي وجود نفوذ روسي

هذا ونفى الكرملين وجود مقاتلين من شركات عسكرية روسية خاصة في فنزويلا لدعم الرئيس نيكولاس مادورو، حليف موسكو. وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيكسوف في مقابلة على التلفزيون الروسي أنه "بالتأكيد" لا يوجد "400 مقاتل يتولون حماية مادورو" لدى سؤاله عن الموضوع.

وتناقلت وسائل إعلام روسية وعالمية كبيرة هذا الأسبوع معلومة تتحدث عن إرسال مفترض لمرتزقة روس إلى فنزويلا لتقديم الدعم لنيكولاس مادورو. وأكد زعيم من القوزاق الجمعة أن أعضاءً من شركة روسية عسكرية عائدين للتو من الغابون، شكلوا مجموعة "طوارئ" الاثنين من "400 شخص"، أرسلوا لاحقاً إلى كراكاس عبر كوبا. ورأى السفير الروسي لدى فنزويلا الجمعة أن ادعاءات وجود مرتزقة روس في البلاد هي "مهزلة".

ورغم أزمة الشرعية والضغط الدولي، يحظى الرئيس نيكولاس مادورو بدعم روسيا التي طالبت السبت "بوضع حد" للتدخل "المعيب وغير المخفي في شؤون دولة ذات سيادة". وتقدّم موسكو الدائن الأبرز لكراكاس بعد الصين، دعماً سياسياً ومالياً مهماً لفنزويلا المحاصرة بأزمة اقتصادية حادة. وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس مادورو خلال زيارة إلى موسكو استثمارات روسية بقيمة 6 مليارات دولار في القطاعين النفطي والتعديني في فنزويلا.

م.أ.م/ ع. ش ( د ب أ، أ ف ب)

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    هوغو تشافيز - علاقات شائكة وتاريخ مثير للجدل

    نعي تشافيز

    نعى قادة ورؤساء عرب تشافيز. رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وصفه بالصديق وقال إن وفاته "خسارة للقضايا العربية". أما الرئيس الفلسطيني محمود عباس فعبر عن حزنه البالغ لرحيل "صديق الشعب الفلسطيني".

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    هوغو تشافيز - علاقات شائكة وتاريخ مثير للجدل

    شعبية واسعة

    تمتع تشافيز خلال حكمه بشعبية واسعة في فنزويلا وكان أنصاره يرون فيه سياسياً له هالة تميزه عن الآخرين وتلهب حماس أنصاره.

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    هوغو تشافيز - علاقات شائكة وتاريخ مثير للجدل

    انتقادات

    لكن رغم ذلك كانت توجه إليه العديد من الانتقادات فيما يتعلق بحقوق الإنسان في بلده.

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    هوغو تشافيز - علاقات شائكة وتاريخ مثير للجدل

    شخصية مثيرة للجدل

    في العالم العربي كان تشافيز شخصية مثيرة للجدل كذلك، فمن جانب نال الكثير من الثناء على انتقاداته للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، لكن أُنتقد أيضاً لتضامنه مع دكتاتوريين عرب كالرئيس السوري بشار الأسد والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

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    هوغو تشافيز - علاقات شائكة وتاريخ مثير للجدل

    صداقة مع صدام حسين

    وجمعت شافيز أيضا صداقة مع الدكتاتور العراقي السابق صدام حسين.

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    هوغو تشافيز - علاقات شائكة وتاريخ مثير للجدل

    أحمدي نجاد

    حافظ هوغو تشافيز على علاقة وثيقة ربطت بين إيران وفنزويلا خلال الأعوام الثمانية الماضية في ظل رئاسة أحمدي نجاد لإيران ، حيث كان يصف شافيز في العديد من المناسبات بأنه شقيقه.

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    هوغو تشافيز - علاقات شائكة وتاريخ مثير للجدل

    موغابي وألكسندر لوكاشينكو

    كما كانت تربطه علاقات برئيس زيمبابوي روبرت موغابي وبرئيس روسيا البيضاء الكسندر لوكاشينكو والذي يصفه الغرب بأنه "آخر ديكتاتور في أوروبا".

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    هوغو تشافيز - علاقات شائكة وتاريخ مثير للجدل

    رفع كتاب تشومسكي على منصة الأمم المتحدة

    وإضافة إلى انتقاده لإسرائيل كان شافيز دائم الانتقاد للولايات المتحدة الأمريكية التي اتهمها بنهج سياسة إمبريالية. شافيز يرفع كتاب المفكر الأمريكي نعوم تشومسكي (الهيمنة أم البقاء: السعي الأميركي للسيطرة على العالم) على منصة الأمم المتحدة.

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    هوغو تشافيز - علاقات شائكة وتاريخ مثير للجدل

    علاقة شائكة

    لذلك كانت علاقته بالرئيس الأمريكي أوباما ليست بالسهلة. كما أنه وصف سلف أوباما، جورج بوش، بأنه "كاذب".

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    هوغو تشافيز - علاقات شائكة وتاريخ مثير للجدل

    تشافيز وكاسترو

    ربطت شافيز صداقة وثيقة برئيس كوبا السابق فيدل كاسترو، لذلك اختار كوبا لتلقي العلاج بعد اكتشاف إصابته بالسرطان. والتقى خلال إقامته هناك بكاسترو لأكثر من مرة.

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    هوغو تشافيز - علاقات شائكة وتاريخ مثير للجدل

    مع البابا

    تشافيز خلال لقاء له ببابا الفاتيكان السابق بينديكت السادس عشر عام 2006.

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    هوغو تشافيز - علاقات شائكة وتاريخ مثير للجدل

    علامات المرض

    شافيز يلقي خطاباً لمواطنيه بعد رحلته العلاجية الأولى إلى كوبا وتبدو علامات المرض على وجهه.

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    هوغو تشافيز - علاقات شائكة وتاريخ مثير للجدل

    غياب تام

    بعد أن دأب تشافيز على مخاطبة مواطنيه من خلال الإذاعة والتلفزيون بشكل أسبوعي، غاب خلال علاجه ولم يُشاهد إلا من خلال صور قليلة كانت تُنشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. وهذه من آخر الصور التي اُلتقطت له، حيث يظهر برقة بنتيه في المستشفى.

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    هوغو تشافيز - علاقات شائكة وتاريخ مثير للجدل

    لا يمثل قارة أمريكا اللاتينية بأكملها

    كما أن علاقاته بالمستشارة الألمانية ميركل لم تكن على وئام – كما تظهر الصورة- ففي عام 2008 وصف تشافيز ميركل بأنها خليفة سياسية لآدولف هتلر، لكن ميركل أجابت ببرود أن تشافيز لا يتحدث بلسان قارة أمريكا اللاتينية بأكملها.

    الكاتب: عماد غانم


 

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