واشنطن تحدد معايير وشروط دعمها للحكومة السورية المستقبلية

قالت واشنطن "يجب أن تؤدي عملية الانتقال (في سوريا) هذه إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي يفي بالمعايير الدولية للشفافية والمساءلة"، مؤكدة أنها ستعترف وتدعم الحكومة السورية التي ستنجم عن العملية هذه العملية الانتقالية.

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان، الثلاثاء (10 ديسمبر/كانون الأول 2024)، إن الولايات المتحدة ستعمل مع جماعات في سوريا وشركاء إقليميين لضمان أن تكون العملية الانتقالية سلسلة.

وقال بلينكن "يجب أن تؤدي عملية الانتقال هذه إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي يفي بالمعايير الدولية للشفافية والمساءلة، بما يتفق مع مبادئ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254".

ولم يذكر بلينكن "هيئة تحرير الشام" أو يحدد الجماعات التي ستعمل معها الولايات المتحدة، إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية لم تستبعد إجراء محادثات مع الجماعة السورية المتمردة الرئيسية على الرغم من تصنيفها كمنظمة إرهابية.

وقال بلينكن إن "الشعب السوري سيقرر مستقبل سوريا. على كل الدول الانخراط في دعم عملية جامعة وشفافة والامتناع عن أي تدخل خارجي"، مشددا على أن واشنطن "ستعترف وتدعم بشكل كامل الحكومة السورية المستقبلية التي ستنبثق عن هذه العملية".

وأوضح بلينكن "يجب أن تدعم العملية الانتقالية والحكومة الجديدة التزامات واضحة بالاحترام الكامل لحقوق الأقليات وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين ومنع استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب أو تشكيل تهديد لجيرانها، وضمان تأمين أي مخزون من الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية وتدميرها بشكل آمن".

وأضاف أن السوريين يجب أن يقرروا مستقبلهم ويتعين على الدول الأخرى أن "تدعم عملية شاملة وشفافة" وألا تتدخل. وأضاف بلينكن أن "الولايات المتحدة ستعترف وتدعم تماما الحكومة السورية المستقبلية التي ستنجم عن هذه العملية... نحن على استعداد لتقديم كل الدعم المناسب لجميع المجتمعات والفئات المتنوعة في سوريا."

حكومة انتقالية في سوريا

وأعلن رئيس الوزراء الجديد في سوريا محمد البشير توليه رسميا مسؤولية حكومة انتقالية مدعومة من جماعات المعارضة المسلحة التي أطاحت بالرئيس السابق بشار الأسد قبل ثلاثة أيام.

رئيس وزراء الحكومة الانتقالية السورية محمد البشير صورة من: Omar Haj Kadour/AFP/Getty Images

وفي كلمة قصيرة بثها التلفزيون، قال البشير، وهو شخصية غير معروفة في سوريا وأدار في السابق منطقة صغيرة تحت سيطرة المعارضة المسلحة في شمال غرب البلاد، إنه سيقود حكومة انتقالية حتى الأول من مارس/آذار. وأضاف البشير "اليوم تم عقد جلسة مجلس الوزراء، ضمت فريق العمل في حكومة الإنقاذ السورية التي كانت عاملة في منطقة إدلب وما حولها، بالإضافة للحكومة السورية للنظام المخلوع". وأضاف "عنوان الجلسة هي عبارة عن نقل المؤسسات والملفات من حكومة النظام المخلوع إلى الحكومة السورية المؤقتة من أجل استلام هذه الملفات وتسيير الأعمال".

وكان البشير يتحدث من غرفة اجتماعات ويظهر من خلفه علم الثورة السورية بألوانه الثلاثة، الأخضر والأبيض والأسود، وعلم أبيض مكتوب عليه الشهادتين باللون الأسود، والذي ترفعه عادة الجماعات الإسلامية السنية المسلحة في سوريا.

وفي دمشق، أعادت البنوك فتح أبوابها للمرة الأولى منذ الإطاحة بالأسد. وأعادت المتاجر فتح أبوابها وعادت حركة المرور إلى الطرق وبدأ عمال النظافة تنظيف الشوارع، مع وجود أعداد قليلة من الرجال المسلحين. وقال مصدران مقربان من مقاتلي المعارضة السورية إن قيادة قوات المعارضة أمرت مقاتليها بالانسحاب من المدن وبنشر وحدات من الشرطة وقوات الأمن الداخلي التابعة لهيئة تحرير الشام.

هل تتفق المعارضة السورية؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وفي إشارة إلى استعداد قوى غربية للعمل مع هيئة تحرير الشام، قلل مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا من أهمية تصنيفها منظمة إرهابية. وقال غير بيدرسن في إفادة صحفية في جنيف "الواقع حتى الآن هو أن هيئة تحرير الشام والجماعات المسلحة الأخرى تبعث برسائل جيدة إلى الشعب السوري... عن الوحدة والشمول".

وقال جون فاينر نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي إن الولايات المتحدة لا تزال تعمل على تحديد سبل التعامل مع جماعات المعارضة، مضيفا أنه لم يحدث تغير رسمي في السياسة حتى الآن وأن ما يهم هو تصرفات هذه الجماعات.

ولا يحظى رئيس الحكومة الانتقالية الجديد بمكانة سياسية كبيرة خارج إدلب، وهي منطقة ريفية صغيرة في شمال غرب البلاد كانت خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة خلال سنوات طويلة من الجمود على خطوط المواجهة في الحرب الأهلية السورية.

وذكرت صفحة تابعة للمعارضة على موقع فيسبوك أن رئيس الحكومة الانتقالية حصل على تدريب في الهندسة الكهربائية ودرجة في الشريعة والقانون في وقت لاحق، وشغل مناصب في عدة مجالات منها التعليم.

ف.ي/ع.ج.م (د ب ا، ا.ف.ب، رويترز)