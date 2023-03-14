واشنطن تتهم موسكو بإسقاط إحدى مسيراتها فوق البحر الأسود وروسيا تنفي

قال الجنرال جيمس هيكر، قائد سلاح الجو الأميركي في أوروبا وإفريقيا: "كانت طائرتنا MQ-9 تقوم بعمليات روتينية في المجال الجوي الدولي (فوق البحر الأسود)، عندما اعترضتها طائرة روسية وصدمتها، ما أدى إلى تحطمها".

وقالت القيادة الأميركية في بيان "قبل الاصطدام، ولمرات عدة، ألقت طائرتا سوخوي-27 الوقود على المسيرة MQ-9 وحلقتا أمامها على نحو متهور وغير سليم بيئيا وغير مهني". وأكد البيان تقريرا لوكالة فرانس برس في وقت سابق عن حادث تعرّضت له مسيّرة أميركية الصنع في المنطقة.

وعلى إثر الحادث قالت الخارجية الأمريكية، على لسان الناطق باسمها نيد برايس "سنستدعى السفير الروسي إلى وزارة الخارجية" مضيفا أن السفير الأميركي في موسكو نقل أيضا احتجاجات واشنطن في رسالة إلى وزارة الخارجية الروسية. وأضاف "نحن على اتصال مباشر مع الروس على مستوى كبار المسؤولين، لننقل إليهم اعتراضنا الشديد على هذا الاعتراض غير الآمن وغير المهني الذي تسبب في سقوط مسيّرتنا". وتحدث عن "انتهاك واضح للقانون الدولي".

بدوره، قال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين إن عمليات الاعتراض الروسية في المنطقة شائعة، لكن هذا "جدير بالملاحظة لأنه كان غير آمن وغير احترافي، بل كان متهورا بالفعل".

موسكو تنفي إسقاط المسيرة الأميركية

من جانبه، اعترف الجيش الروسي بأن اثنتين من مقاتلاته اعترضتا مسيّرة أميركية فوق البحر الأسود الثلاثاء، لكنه أكد أنهما لم تصطدما بها ولم تتسببا في سقوطها خلافا لما أعلنته واشنطن.

وقالت وزارة الدفاع الروسية "بعد مناورة عنيفة ... بدأت المسيّرة MQ-9 رحلة خارجة عن السيطرة وهوت وارتطمت بسطح المياه" موضحة أن المقاتلتين الروسيتين لم تطلقا النار ولم "تحتكا" بالطائرة.

وأكد دبلوماسيون من حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل الواقعة، لكنهم قالوا إنهم لا يتوقعون أن يؤدي الأمر إلى تصعيد وإلى مواجهة. وقال مصدر عسكري غربي لوكالة فرانس برس، طالبا عدم كشف هويته، إنه سيتم تفعيل القنوات الدبلوماسية بين روسيا والولايات المتحدة. وأضاف "في رأيي، القنوات الدبلوماسية ستخفف من أثر ذلك".

وقال مصدر عسكري غربي لوكالة فرانس برس، طالبا عدم كشف هويته، إنه سيتم تفعيل القنوات الدبلوماسية بين روسيا والولايات المتحدة. وأضاف "في رأيي، القنوات الدبلوماسية ستخفف من أثر ذلك".

وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير العام الماضي في تصاعد المخاوف من مواجهة مباشرة بين موسكو والناتو الذي يسلّح كييف لمساعدتها في الدفاع عن نفسها.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تسببت أنباء عن هجوم صاروخي في شرق بولندا في إثارة القلق لفترة وجيزة قبل أن تخلص مصادر عسكرية غربية إلى أنه صاروخ أطلق من منظومة دفاع جوية أوكرانية عن طريق الخطأ وليس صاروخا روسيا.

تستخدم الولايات المتحدة مسيرات من طراز ريبر MQ-9 في المراقبة وتوجيه ضربات، وهي مشغلة منذ فترة طويلة فوق البحر الأسود لمراقبة القوات البحرية الروسية فيما ازداد التوتر في المنطقة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا قبل عام.

ويمكن تسليح هذه المسيرات بصواريخ هيلفاير وكذلك بقنابل موجهة بالليزر ويمكنها أن تطير لأكثر من 1100 ميل على ارتفاعات تصل إلى 15 ألف متر، وفقا لسلاح الجو الأميركي.

ع.ج.م/ف.ي ( أ ف ب)