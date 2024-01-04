واشنطن تتهم كوريا الشمالية بتزويد روسيا بصواريخ باليستية

قال البيت الأبيض، استناداً إلى معلومات مخابرات رفعت عنها السرية مؤخراً، إن كوريا الشمالية زودت روسيا في الآونة الأخيرة بصواريخ باليستية وقاذفات لتستخدمها في حربها على أوكرانيا.

اتّهم البيت الأبيض الخميس (الرابع من كانون الثاني/يناير2024) كوريا الشمالية بتزويد روسيا صواريخ بالستية وقاذفات صواريخ استخدمت في الهجمات الأخيرة على أوكرانيا، مندداً بـ"تصعيد يثير القلق".

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للصحافيين "تفيد معلوماتنا أن كوريا الشمالية زودت روسيا اخيراً منظومات لإطلاق صواريخ بالستية إضافة إلى صواريخ بالستية عدة". واعتبر أن هذا الأمر يؤكد ضرورة أن يوافق الكونغرس على رزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.

وكان الرئيس جو بايدن حض الكونغرس على "التحرك من دون تأخير" بعد "القصف الكثيف" في أوكرانيا.

وشدد كيربي الخميس على أن الدفاعات الجوية لأوكرانيا والتي تعرضت لضربات روسية في الأيام الأخيرة، تبقى أولوية "مطلقة".

وأطلقت القوات الروسية صاروخاً واحداً على الأقل من الصواريخ التي زودتها بها كوريا الشمالية في 30 كانون الأول/ديسمبر، سقط في حقل مفتوح في منطقة زابوريجيا، بحسب كيربي. وأضاف أن قوات موسكو أطلقت بعد ذلك "عدة" صواريخ بالستية باتّجاه أوكرانيا في إطار هجوم جوي واسع في الثاني من كانون الثاني/يناير.

ولفت إلى أن واشنطن سترفع مع حلفائها المسألة الآن إلى مجلس الأمن الدولي؛ إذ إن الخطوة تشكّل انتهاكاً للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية. وأكد أن روسيا تنوي أيضاً شراء صواريخ من حليفتها إيران. وقال "سنفرض عقوبات إضافية على من يسهلون عمليات نقل الأسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية وبين روسيا وإيران".

خ.س/أ.ح (رويترز، أ ف ب)