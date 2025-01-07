واشنطن تتهم الدعم السريع بارتكاب "إبادة" وتعاقب حميدتي

اتهمت واشنطن قوات الدعم السريع السودانية بارتكاب "إبادة جماعية" وبأنها "استهدفت بشكل متعمد نساء وفتيات من مجموعات عرقية معينة للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي الوحشي". وفرضت عقوبات على حميدتي وشركات مرتبطة بالدعم.

قالت الولايات المتحدة، الثلاثاء (السابع من يناير/كانون الثاني 2025)، إن أفرادا من قوات الدعم السريع السودانية والفصائل المتحالفة معها ارتكبوا "إبادة جماعية" في السودان.

كما أعلنت واشنطن فرض عقوبات على قائد قوات الدعم محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي" وذلك "لدوره في الفظائع الممنهجة بحق الشعب السوداني". وتضمن القرار منع حميدتي من السفر إلى الولايات المتحدة وجمدت أي أصول ربما تكون له في الولايات المتحدة.

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات أيضا على سبع شركات مرتبطة بقوات الدعم السريع تتهمها بالمشاركة في تمويلها وشراء المعدات العسكرية لصالحها، والمساهمة تاليا في "استمرار النزاع في السودان".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن قرار فرض العقوبات استند إلى معلومات حول عمليات القتل "المنهجية" التي ارتكبتها قوات الدعم السريع.

وقال بلينكن في بيان إن " قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها واصلت شن هجمات مباشرة ضد المدنيين... لقد قتلت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة رجالا وصبية- حتى الرضع- بشكل منهجي على أساس عرقي، واستهدفت بشكل متعمد نساء وفتيات من مجموعات عرقية معينة للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي الوحشي".

وذكر بلينكن أن قوات الدعم السريع استهدفت أيضا المدنيين الفارين من الصراع وقتلت أبرياء. وأضاف "الولايات المتحدة ملتزمة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال الوحشية".

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان منفصل "دخلت قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي في صراع مسلح وحشي مع القوات المسلحة السودانية منذ ما يقرب من عامين للسيطرة على السودان، مما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح 12 مليون سوداني وانتشار المجاعة على نطاق واسع".

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وتعرّف اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المعتمدة بعد الحرب العالمية الثانية، الإبادة الجماعية بأنها "الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اتنية أو عنصرية أو دينية".

يشهد السودان حربا مدمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ نيسان/أبريل 2023 دفعت سكانه نحو المجاعة .

وقُتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزح أكثر من ثمانية ملايين داخليا، مما جعل البلاد مسرحا لأكبر أزمة نزوح داخلي في العالم.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 30 مليون سوداني، أكثر من نصفهم من الأطفال، بحاجة إلى المساعدة بعد 20 شهرا من الحرب.

ع.ج.م/ف.ي (أ ف ب، رويترز، أ ب/د ب أ)