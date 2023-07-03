واشنطن تبحث إرسال قنابل عنقودية إلى أوكرانيا

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ناشدت منظمة هيومن رايتس ووتش كلا من روسيا وأوكرانيا التوقف عن استخدام الذخائر العنقودية كما حثت الولايات المتحدة على عدم إرسالها إلى أوكرانيا.
عشية مرور 500 يوم على غزو أوكرانيا، وافق البيت الأبيض على تسليم أوكرانيا ذخائر عنقودية، فيما وصل الرئيس الأوكراني إلى تركيا لأول مرة منذ بدء غزو روسيا لبلاده.
أكدت وزيرة الخارجية الألمانية معارضتها إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا بالرغم من تصريحات أمريكية تفيد بعزم واشنطن السماح بذلك. يشار إلى أن هنالك اتفاقية دولية لمنع انتشار هذه الأسلحة بيد أن أمريكا ليست عضوا فيها.
عادت الاتهامات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا بشأن محطة زابوريجيا النووية، إذ قال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي إن روسيا تخطط "لاستفزازات خطيرة" في المحطة فيما تقول موسكو إن كييف تخطط لهجوم بطائرات مسيرة على المحطة.
فيما أعلنت أوكرانيا أنها تحقق تقدما "صعبا" ضد القوات الروسية وأنها استعادت 158 كيلومتراً مربعا منذ بدء "الهجوم المضاد"، قالت موسكو إن القوات الأوكرانية تشن هجمات "فاشلة" وإنها "لم تحقق أهدافها على أي محور".
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