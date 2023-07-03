 واشنطن تبحث إرسال قنابل عنقودية إلى أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 07.07.2023

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واشنطن تبحث إرسال قنابل عنقودية إلى أوكرانيا

ناشدت منظمة هيومن رايتس ووتش كلا من روسيا وأوكرانيا التوقف عن استخدام الذخائر العنقودية كما حثت الولايات المتحدة على عدم إرسالها إلى أوكرانيا.

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