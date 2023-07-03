واشنطن تبحث إرسال قنابل عنقودية إلى أوكرانيا

ألمانيا تعارض دعم أوكرانيا بذخائر عنقودية

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية معارضتها إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا بالرغم من تصريحات أمريكية تفيد بعزم واشنطن السماح بذلك. يشار إلى أن هنالك اتفاقية دولية لمنع انتشار هذه الأسلحة بيد أن أمريكا ليست عضوا فيها.