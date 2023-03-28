واشنطن تؤيّد إنشاء محكمة خاصة بـ"جريمة العدوان" على أوكرانيا

قال متحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء (28 مارس/آذار 2023) إنّ "الولايات المتّحدة تؤيّد إنشاء محكمة خاصة لجريمة العدوان ضدّ أوكرانيا كمحكمة دولية متجذّرة في النظام القضائي الأوكراني وتتضمّن عناصر دولية".

وأضاف أنّ واشنطن ترغب في الحصول على "دعم دولي كبير خصوصاً من شركائنا الأوروبيين" وأن يكون مقرّ المحكمة "في بلد آخر في أوروبا".

والإثنين، قالت المبعوثة الأمريكية للعدالة الدولية بيث فان شاك "نعتقد أنّ مثل هذه المحكمة الدولية المتجذّرة في النظام القضائي الأوكراني (...) ستوفّر أفضل فرصة" لإحلال العدالة.

وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها الولايات المتحدة صراحة تأييدها إنشاء محكمة مماثلة لمحاكمة الجرائم التي ارتكبت منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من إصدار المحكمة الجنائية الدولية التي تتّخذ في لاهاي مقرّاً، مذكرة توقيف بحقّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكابه جريمة حرب على خلفية "ترحيل" أطفال أوكرانيين في إطار الحرب على أوكرانيا.

لكنّ روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية .

حذر الرئيس الروسي السابق دميتري مدفيديف ، وهو حاليا المسؤول الثاني في مجلس الأمن الروسي، من أن قيام دولة أجنبية بتوقيف بوتين في ضوء المذكرة التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، سيكون بمثابة "إعلان حرب" على موسكو.

موسكو تعلن إسقاط صواريخ أمريكية بعيدة المدى

موسكو تقول إنها أسقطت 18 صاروخ هايمارس وصاروخاً موجّها من طراز GLSDB"

على الصعيد العسكري أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم أنّها أسقطت صاروخاً أمريكية بعيد المدى من طراز GLSDB. ولم تقدّم أوكرانيا حتى الآن أيّ معلومات عن نشر هذه الأسلحة.

ويأتي الإعلان الروسي غداة تسلّم أوكرانيا أولى الدبابات الثقيلة من بريطانيا و ألمانيا .

وقالت الوزارة في بيان حول هذه الصواريخ التي يصل مداها إلى 150 كيلومتراً والتي كانت الولايات المتّحدة وعدت بتسليمها لكييف بداية شباط/فبراير إنّ "الدفاع المضادّ للطائرات... أسقط 18 صاروخ هايمارس وصاروخاً موجّها من طراز GLSDB".

وصواريخ Ground Launched Small Diameter Bomb التي تعني "القنبلة ذات القطر الصغير التي تطلق من الأرض"، هي ذخائر صغيرة القطر وعالية الدقة تصنّعها شركتا "بوينغ" الأمريكية و"ساب" السويدية.

ويمكن لهذه الصواريخ التحليق لمسافة تصل إلى 150 كيلومتراً وبالتالي تهديد مواقع روسية، خصوصاً مستودعات الذخيرة.

وكان الغربيون متردّدين في تسليم أوكرانيا منظومات صواريخ بعيدة المدى خوفاً من استخدامها لضرب الأراضي الروسية والتسبّب تالياً في تصعيد الحرب. لكنّ كييف تعهّدت مرات عدة أنها لن تستخدمها إلا لمهاجمة أهداف في الأراضي المحتلة.

ع.ج.م/ع.أ.ج (أ ف ب)