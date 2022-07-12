واشنطن تؤكد مقتل زعيم تنظيم داعش في سوريا

أكد الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء (12 يوليو/ تموز 2022)، أن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، وهو واحد من أكبر خمسة قادة للتنظيم المتشدد، قُتل في غارة جوية أمريكية.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن ماهر العقال قُتل في غارة بطائرة مُسيرة في شمال غرب سوريا، وأن أحد المقربين منه أصيب بجروح خطيرة.

ونقلت فرانس برس عن المتحدث باسم القيادة المركزية في البنتاغون اللفتنانت كولونيل ديف إيستبرن، قوله ماهر العقال قتل أثناء ركوبه دراجة نارية بالقرب من جندريس في منطقة عفرين شمال غرب سوريا، كما أصيب أحد كبار مساعديه بجروح خطيرة

وأضافت القيادة الأمريكية في بيان "تم التخطيط بشكل مكثف لهذه العملية لضمان تنفيذها بنجاح. تشير مراجعة أولية إلى عدم وقوع إصابات في صفوف المدنيين".

وقال الجيش الأمريكي إن العقال كان مسؤولا عن تطوير شبكات تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) خارج العراق وسوريا. ويوجه مقتل العقال ضربة أخرى لجهود الدولة الإسلامية لإعادة تنظيم نفسها بعد خسارة مساحات شاسعة من الأراضي.

وفي فبراير/ شباط، فجر أكبر زعماء تنظيم الدولة الإسلامية نفسهخلال مداهمة أمريكية في سوريا.

ع.ج/ ف.ي (رويترز، أ ف ب)