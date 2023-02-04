 واشنطن تؤكد إسقاط منطاد صيني يشتبه أنه للتجسس فوق المياه الأمريكية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.02.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

واشنطن تؤكد إسقاط منطاد صيني يشتبه أنه للتجسس فوق المياه الأمريكية

أسقطت طائرة أمريكية مقاتلة من طراز إف-22 منطاد "تجسس" صينيا فوق المحيط الأطلسي، حسبما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية لوسائل إعلام أمريكية. ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى مزيد من التدهور في العلاقات بين واشنطن وبكين.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت إنه طلب من وزارة الدفاع الأمريكية الأربعاء إسقاط منطاد التجسس الصيني

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت إنه طلب من وزارة الدفاع الأمريكية الأربعاء إسقاط منطاد التجسس الصيني

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) اليوم السبت (الرابع من فبراير/ شباط 2023) أن منطادا صينيا يشتبه مسؤولون في أنه بالون مراقبة قد أسقط فوق المياه الإقليمية الأمريكية.

وقال وزير الدفاع لويد أوستن في بيان: "بعد ظهر اليوم، بتوجيه من الرئيس (جو) بايدن، نجحت الطائرات المقاتلة الأمريكية المخصصة للقيادة الشمالية الأمريكية في إسقاط بالون المراقبة على ارتفاعات عالية، الذي أطلقته جمهورية الصين الشعبية وينتمي إليها، فوق المياه قبالة ساحل ساوث كارولينا في المجال الجوي الأمريكي".

مختارات

كشف البنتاغون عن تحليق منطاد "تجسس" صيني ثان فوق أمريكا اللاتينية، بعد رصد منطاد مشابه في أمريكا أدى إلى إرجاء زيارة بلينكن إلى الصين. وبعد إبداء أسفها للحادثة، قالت بكين إن البعض يستخدمها "ذريعة لمهاجمة الصين".

أكدت السلطات الأمريكية والكندية عن رصد منطاد تجسس يعتقد أنه صيني، يحلق فوق أمريكا وكندا. مسؤول أمريكي قال إن المنطاد حلق فوق منطقة تتواجد فيها "قواعد جوية حساسة وصواريخ نووية استراتيجية". وبكين تحذر من "المبالغة".

وأضاف أوستن: "يوم الأربعاء، أعطى الرئيس بايدن تفويضه بإسقاط بالون المراقبة بمجرد أن يكون إنجاز المهمة دون أَخطار لا داعي لها على حياة الأمريكيين تحت مسار البالون".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت إنه طلب من وزارة الدفاع الأمريكية الأربعاء إسقاط منطاد التجسس الصيني في أقرب وقت ممكن، وأشاد بمن فعلوا ذلك اليوم. وأضاف بايدن للصحفيين "لقد نجحنا في التخلص منه، وأريد أن أثني على طيارينا الذين فعلوا ذلك".

بدوره أكد وزير الدفاع الأمريكي أن طائرة مقاتلة أسقطت المنطاد الصيني الذي كان يحلق فوق الولايات المتحدة منذ عدة أيام، ويشكل وجوده "انتهاكًا غير مقبول" للسيادة الأمريكية.

وقال لويد أوستن في بيان، وبناء على أوامر من الرئيس (جو) بايدن، نجحت طائرة مقاتلة أمريكية... في إسقاط منطاد تجسس على ارتفاع عال تابع لجمهورية الصين الشعبية، في المجال الجوي فوق ساحل كارولاينا الجنوبية"، مضيفا أن بايدن "يضع دائما سلامة الأمريكيين أولوية مع الرد بفاعلية على انتهاك غير مقبول لسيادتنا".

البنتاغون: بالون تجسس صيني يحلق فوق الولايات المتحدة

"انتشال الحطام سريعا"

ونقل مسؤولون أمريكيون عن الجيش قوله اليوم السبت إنه سيحاول سريعا انتشال المكونات الرئيسية لمنطاد المراقبة الصيني من بين الحطام قبالة سواحل ساوث كارولاينا بعد أن أسقطته طائرة مقاتلة من طراز إف-22.
وقال مسؤول دفاعي أمريكي كبير للصحفيين "عملية الانتشال جارية، لم يتحدد بعد الوقت الذي ستسغرقه"، مضيفا أن الحطام موجود في مياه ضحلة نسبيا.
وقال مسؤول عسكري كبير إنه يتوقع ألا تستغرق عملية الانتشال أسابيع أو شهورا وإنها ستكون أسرع نسبيا.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن المنطاد لم يكن مرتبطا بالأرصاد الجوية بل كان منطادا أرادت الصين استخدامه للتجسس على مواقع عسكرية حساسة.
وأضاف المسؤول أن المنطاد الصيني واحد من أسطول من مناطيد المراقبة التي استخدمتها الصين للتجسس في سماء خمس قارات، مشيرا إلى أن المقاتلة الأمريكية إف-22 أسقطت المنطاد بصاروخ واحد فقط. 

وألغى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين رحلته المخطط لها إلى الصين في وقت قصير بسبب قضية المنطاد، مؤكدا أن الوقت غير مناسب لهذه الزيارة.

ع.أ.ج/ ص ش (رويترز/ د ب ا،  ا ف ب)

  • Tänzerin und Spionin Mata Hari (Foto: dpa)

    أبرز فضائح التجسس في التاريخ الحديث

    ماتا هاري شابة هولندية عملت كراقصة تعري في باريس في العقد الثاني من القرن الماضي. أقامت علاقات جنسية مع جنرالات وساسة فرنسيين بارزين، ما مكنها من اختراق أعلى الدوائر الحكومية في فرنسا. تم استقطابها من وكالة الاستخبارات الألمانية كجاسوسة. بيد أنه سرعان ما كشف أمرها، بعد أن وظفتها المخابرات الفرنسية كعميلة مزدوجة لها.

  • Julius und Ethel Rosenberg (Foto: dpa)

    أبرز فضائح التجسس في التاريخ الحديث

    قدما الزوجان يوليوس وإيتال روزينبرغ في بداية الخمسينيات معلومات سرية لموسكو حول البرنامج النووي الأمريكي. ورغم موجة احتجاجات عارمة في العالم تضامناً معهما، إلا أن ذلك لم يمنع من تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهما سنة 1953.

  • Helmut Schmidt, Günter Guillaume und Willy Brandt im Kanzleramt (Foto: picture alliance/AP Images)

    أبرز فضائح التجسس في التاريخ الحديث

    غونتر غيوم (وسط) كان يعمل سكرتيراً لمستشار ألمانيا الغربية فيلي براندت، وفي ذات الوقت، جاسوساً لصالح جمهورية ألمانيا الشرقية. قام غيوم بتزويد وزارة أمن الدولة "شتازي" بوثائق سرية من مقر المستشارية. اختراق جاسوس ألماني شرقي لدوائر الحكم في ألمانيا الغربية سبب صدمة للرأي العام الألماني ودفع المستشار براندت إلى الاستقالة تحت ضغط شعبي كبير.

  • Anthony Blunt der Cmabridge Five zusammen mit der Queen (Foto: picture alliance/empics)

    أبرز فضائح التجسس في التاريخ الحديث

    تسبب الطالب أنطوني بلانت بأكبر فضيحة تجسس في بريطانيا سنة 1979، بعد أن اعترف بوجود خلية تجسس من خمسة أفراد تعمل لصالح جهاز المخابرات السوفييتي "كي جي بي"، وذلك منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. الخلية كانت تربطها علاقات وثيقة مع دوائر حكومية بريطانية مؤثرة. ورغم كشف هوية أربع عملاء، إلا أن هوية "الرجل الخامس" بقيت إلى اليوم طي الكتمان.

  • Russische Agentin Anna Chapman (Foto: dpa)

    أبرز فضائح التجسس في التاريخ الحديث

    ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" القبض على آنا تشابمان سنة 2010، كجزء من خلية تجسس روسية. أفرج عن الجاسوسة المحترفة في عملية لتبادل السجناء مع روسيا، لتبدأ بعدها العمل في موسكو كعارضة أزياء ومقدمة تلفزيونية. وظهرت تشابمان على غلاف مجلة "ماكسيم" الرجالية الروسية بملابس داخلية ومسدس، وهي تعتبر رمزاً وطنياً في روسيا.

  • Spionageprozess um Familie Anschlag (Foto: Getty Images)

    أبرز فضائح التجسس في التاريخ الحديث

    تلقت هايدرون أنشلاغ طيلة عقد كامل من الزمن في بيتها بماربورغ الألمانية أوامر من الجهاز المركزي للمخابرات الروسية في موسكو بواسطة مذياع ذي موجات قصيرة. وكتمويه للسلطات، قدم الزوجان أنشلاغ نفسيهما كمواطنين نمساويين، ومن المحتمل أنهما زودا روسيا بمئات الملفات السرية حول أنشطة حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي. وجهت إليهما تهمة التجسس سنة 2013.

  • Deutscher Politiker Franz Josef Strauß in einem Panzer (Foto: dpa)

    أبرز فضائح التجسس في التاريخ الحديث

    بعد وفاة السياسي الألماني البارز فرانز يوزف شتراوس، كشفت وسائل إعلام عديدة عن احتمال كونه جاسوسا للمخابرات العسكرية الأمريكية "أو إس إس"، وهو الجهاز السابق لوكالة المخابرات الأمريكية "إف بي آي". وبمناسبة الاحتفال بعيد ميلاه المئوي، أصدر المركز الفدرالي الألماني للتأهيل السياسي دراسة معمقة عن هذه الفرضية أثارت جدلاً واسعاً.

  • Demonstranten gegen den NSA-Skandal (Foto: dpa)

    أبرز فضائح التجسس في التاريخ الحديث

    في الماضي، كانت الحكومات تخشى من العملاء المزدوجين. أما اليوم، فإنها تتخوف خاصة من تقنيات التنصت المتطورة. العميل الأمريكي السابق إدوارد سنودن، إلى جانب مليون وسبعمائة ألف ملف مسرب لوكالة الأمن القومي الأمريكية، كشفت في صيف 2013 أن الولايات المتحدة الأمريكية ودولاً أخرى قامت بمراقبة شبكات التواصل العالمية والإنترنت، وقامت بحفظ بيانات ملايين الأشخاص.

    الكاتب: نينا نيبرقال / س.ع


مواضيع ذات صلة

A balloon flies in the sky over Billings, Montana, U.S. February 1, 2023 in this picture obtained from social media. Chase Doak/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.

واشنطن: رصد منطاد تجسس صيني آخر في أمريكا اللاتينية! 04.02.2023

كشف البنتاغون عن تحليق منطاد "تجسس" صيني ثان فوق أمريكا اللاتينية، بعد رصد منطاد مشابه في أمريكا أدى إلى إرجاء زيارة بلينكن إلى الصين. وبعد إبداء أسفها للحادثة، قالت بكين إن البعض يستخدمها "ذريعة لمهاجمة الصين".

U.S. Secretary of State Antony Blinken, right, and China's Foreign Minister Wang Yi attend a meeting in Nusa Dua on the Indonesian resort island of Bali Saturday, July 9, 2022. (Stefani Reynolds/Pool Photo via AP)

وزير الخارجية الأمريكي يؤجل زيارته لبكين بعد حادثة المنطاد الصيني 03.02.2023

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس جو بايدن قررت تأجيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المرتقبة للصين وذلك بسبب مخاوف واشنطن بشأن أنشطة تجسس صينية .

A balloon flies in the sky over Billings, Montana, U.S. February 1, 2023 in this picture obtained from social media. Chase Doak/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.

أمريكا وكندا ترصدان منطاد "تجسس صيني" يحلق فوق مناطق عسكرية حساسة 03.02.2023

أكدت السلطات الأمريكية والكندية عن رصد منطاد تجسس يعتقد أنه صيني، يحلق فوق أمريكا وكندا. مسؤول أمريكي قال إن المنطاد حلق فوق منطقة تتواجد فيها "قواعد جوية حساسة وصواريخ نووية استراتيجية". وبكين تحذر من "المبالغة".