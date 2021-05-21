 واشنطن تؤكد أن لديها ضمانات قوية من الأطراف بالتزام التهدئة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.05.2021

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واشنطن تؤكد أن لديها ضمانات قوية من الأطراف بالتزام التهدئة

ترحيب عربي ودولي بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بعد انتهاء قتال دام 11 يوما، والولايات المتحدة تقول إنه لديها التزام من "الأطراف المعنية" ومصر ستبعث وفدين أمنيين إلى تل أبيب والأراضي الفلسطينية لتثبيت الهدنة.

Konflikt in Nahost | Waffenruhe zwischen Israel und Gaza

قالت المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض جين ساكي، الجمعة (21 أيار/مايو)، إن الولايات المتحدة لديها "ضمانات قوية" من "الأطراف المعنية" بالتزامها بوقف إطلاق النار بعد العنف بين إسرائيل وفصائل فلسطينية. 

من جانبها، قالت مصر في بيان إن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي قال لنظيره المصري سامح شكري إن إسرائيل حريصة على الحفاظ على الهدوء. وجاء ذلك في مساء أول أيام وقف لإطلاق النار توسطت فيه مصر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وأعلنت كل من إسرائيل وحركة حماس النصر الجمعة  بعد انتهاء قتال دام 11 يوما لكن مسؤولين في مجال المساعدات الإنسانية حذروا من أن إصلاح الدمار الذي شهده قطاع غزة سيحتاج إلى سنوات. وبدا أن الهدنة جزء من اتفاق على مرحلتين بما يتضمن إرسال القاهرة لوفدين أمنيين إلى تل أبيب والأراضي الفلسطينية لتثبيت الهدنة والاتفاق على إجراءات للحفاظ على الاستقرار.

وجاء في البيان المصري أن الوزيرين بحثا أيضا "الإجراءات الكفيلة بتسهيل عملية إعادة إعمار غزة في المرحلة القادمة". وأعلنت مصر يوم الثلاثاء أنها ستخصص 500 مليون دولار لجهود إعادة إعمار غزة. وقال البيان إن الوزيرين "أكدا أهمية العمل بالتنسيق بين البلدين والسلطة الفلسطينية والشركاء الدوليين سواء فيما يتعلق بتأمين استقرار الموقف أو باستئناف عمل قنوات التواصل بهدف تحقيق السلام".

على صعيد متصل، أدان العاهل السعودي الملك سلمان ما وصفه باعتداءات الإسرائيلية في القدس وقطاع غزة خلال اتصال هاتفي اليوم مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وأضاف الملك أن بلاده "ستواصل جهودها على كافة الأصعدة لوقف الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية على القدس من خلال التواصل مع الأطراف الفاعلة لممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي". وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن بيان من وزارة الخارجية أن السعودية رحبت اليوم الجمعة بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وقالت إنها تقدر الجهود المصرية والدولية في هذا الشأن. وأعاد البيان التأكيد على استمرار جهود المملكة مع الحلفاء للتوصل إلى تسوية.

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الفلسطينيون والإسرائيليون يتلقون الإعلان عن الهدنة بمشاعر مختلفة رغم الارتياح بين الطرفين

المدنيون في غزة وإسرائيل يتنفسون الصعداء لكن القلق يساورهم

وفيما سكتت أصوات القنابل والمدافع والصواريخ في قطاع غزة وإسرائيل، فيما تمّ انتشال خمس جثث وعشرة ناجين الجمعة من تحت أنقاض نفق في منطقة خان يونس قصفه الطيران الاسرائيلي خلال المواجهات. وفي القدس الشرقية، اندلعت مواجهات مجددا بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى، بعد أسبوعين على أحداث مشابهة كانت السبب في تفجّر المواجهات بين حركة حماس وإسرائيل.

مختارات

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة إنه يتوجه بالشكر لإيران التي دعمت حماس بـ"المال والسلاح والتقنيات"، وذلك في أول ظهور له بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة.

 اندلعت مواجهات مجددا بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى في القدس، بعد صلاة الجمعة التي شارك فيها آلاف الفلسطينيين بحسب مراسلي فرانس برس والشرطة. يأتي ذلك غداة وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وفي القطاع المحاصر، بدأ آلاف من الفلسطينيين يغادرون المدارس التي لجأوا إليها هربا من القصف، بحسب مسؤول في الأمم المتحدة، بينما يواصل المسعفون وخدمات الإسعاف والدفاع المدني البحث عن ناجين تحت الركام.

وقال نائب رئيس الدفاع المدني في قطاع غزة رائد الدهشان لفرانس برس إن "الدفاع المدني يعمل مع وزارة الاشغال العامة والبلديات على رفع الركام ونواصل البحث عن مفقودين تحت الانقاض". وأضاف أن هناك "صعوبة كبيرة" في العمل "لأننا لا نملك أي معدات ثقيلة للبحث، ولهذا السبب يموت بعض المصابين تحت الأنقاض بالرغم من أنه بالإمكان إنقاذ حياتهم".

في مدينة غزة، قال نظمي الدحدوح (70 عاما) الذي دمر منزله في غارة جوية الإثنين "لا نملك منزلا آخر، أنا سأقيم خيمة فوق ركام المنزل، إلى حين إعادة بنائه، آمل أن يكون قريبا كي لا نبقى مشردين".

وبدأ تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل اليه بوساطة مصرية، الساعة الثانية فجرا (23,00 ت غ الخميس). وبعد دقائق من بدء سريان الهدنة، عمّت الاحتفالات قطاع غزة وأُطلقت أعيرة نارية في الهواء ابتهاجاً، وفق ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس. كما خرجت حشود في الضفة الغربية والقدس الشرقية الى الشوارع لتعبر عن ابتهاجها.

بايدن يعد بالمساعدات 

وحصلت مساع دبلوماسية كثيفة لإقرار وقف إطلاق النار الذي رحّب به الرئيس الأميركي جو بايدن. وقال من البيت الأبيض "أعتقد أن لدينا فرصة حقيقية لإحراز تقدم"، نحو السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، "وأنا ملتزم بالعمل من أجل ذلك"، مشيدا بدور مصر في التوسط في الاتفاق. وأضاف "أنا مقتنع بأنّ الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقّون على حدّ سواء العيش بأمان والتمتّع بنفس المستوى من الحرية والازدهار والديموقراطية".

وسيتوجه وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن الى المنطقة "خلال الأيام المقبلة" للقاء مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين وإقليميين و"مناقشة جهود التعافي والعمل معا لبناء مستقبل أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين"، وفق ما أعلنت واشنطن.

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جهود برلين لتكريس هدنة مستدامة بين إسرائيل وحماس.. خطة على ثلاث مراحل

نتنياهو وهنية يعلنان النصر

وبعد أن احتفلت حركتا حماس والجهاد الإسلامي الليلة الماضية بـ"نصر تاريخي"، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن "نجاح استثنائي" للعملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأشاد نتانياهو الجمعة بما وصفه بأنه "نجاح استثنائي" للعملية العسكرية الإسرائيلية، مؤكدا لصحافيين في تل أبيب "حققنا أهدافنا في العملية". وقال "لا يمكن لحماس الاختباء بعد الآن... قمنا بتصفية أكثر من 200 إرهابي بينهم 25 من الكوادر".

لكن القيادي في حركة حماس خليل الحية كان قال في كلمة ألقاها أمام آلاف المتظاهرين في غزة ليل الخميس الجمعة، "أقول لنتانياهو إن المجاهدين يتبخترون الآن في الأنفاق". ومن جانبه، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في كلمة متلفزة على "النصر العظيم الذي سجلته المقاومة الباسلة". وشكر هنية إيران أيضا  على دعمها "المقاومة" الفلسطينية بالمال والسلاح، مؤكدا أن طهران "لم تبخل عن مد المقاومة بالمال والسلاح والتقنيات".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي رحّب أيضا بالاتفاق إن على إسرائيل والفلسطينيين الآن مسؤولية إجراء "حوار جاد لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع". كما دعا المجتمع الدولي إلى العمل مع الأمم المتحدة على "حزمة قوية من الدعم لإعادة الإعمار والتعافي السريع والمستدام". ورحبت باريس وبكين وروسيا أيضا بوقف النار، ودعتا الى استئناف العملية السياسية.

مخاوف من تجدّد التوترات بين اليهود والعرب في الداخل الإسرائيلي

ورغم الهدنة، تبقى مخاوف من تجدّد التوترات بين اليهود والعرب في الداخل الإسرائيلي  حيث حصلت أعمال عنف هي الأولى بهذا الحجم منذ سنوات، وفي الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية حيث قتل 25 فلسطينيا في مواجهات مع القوات الإسرائيلية.

واندلع النزاع الأخير بعد إطلاق حماس صواريخ في اتجاه الدولة العبرية في العاشر من أيار/مايو، تضامناً مع الفلسطينيين الذين كانوا يخوضون منذ أيام مواجهات مع الإسرائيليين في القدس الشرقية وباحات المسجد الأقصى، ما تسبّب بإصابة أكثر من 900 منهم بجروح. وجاءت تلك المواجهات على خلفية التهديد بطرد عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح لصالح مستوطنين يهود.

وقتل في القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي على قطاع غزة 243 شخصا بينهم 66 طفلا كما أصيب 1910 أشخاص بجروح، وفق حصيلة جديدة لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس. وبين القتلى مقاتلون من حماس وفصائل فلسطينية أخرى. وتسببت الصواريخ التي أطلقتها حماس والفصائل من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية بمقتل 12 شخصاً، بينهم طفلان وجندي، فيما أصيب 355 آخرون بجروح، وفق الشرطة الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنّ أكثر من 4300 صاروخ أطلقت من قطاع غزة في اتجاه إسرائيل، اعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية 90 في المئة منها. وتتهم إسرائيل حركة حماس بتخزين الأسلحة وإقامة مواقع عسكرية في مناطق مكتظة بالسكان.

ز.أ.ب/ف.ي (د ب أ، رويترز، أ ف ب)

  • Kombobild | Roger Waters | Bella Hadid | Gal Gadot

    التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن

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    روجر واترز فنان الروك البريطاني، غالبًا ما اتُهم بمعاداة السامية بسبب دعمه الصريح لحركة المقاطعة لإسرائيل، وصف إسرائيل بأنها "دولة فصل عنصري". الفنانة الإسرائيلية غالد غادوت نشرت على تويتر رمزًا تعبيريًا لقلب مكسور مصحوبًا برسالة تفيد بأنها كانت تصلي من أجل "إنهاء هذا العداء الذي لا يمكن تصوره". عارضة الأزياء بيلا حديد، (والدها من أصل أصول فلسطيني) نشرت صوراً لها في تظاهرة #FreePalestine بنيويورك.

  • مارك ألبريشتون لاعب ليستر سيتي يرفع كأس الرابطة، وعن يمينه يقف حمزة تشودري وويسلي فوفانا.

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    ثنائي ليستر يرفعان علم فلسطين

    بعد فوز ليستر سيتي لأول مرة في تاريخه بكأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم (السبت 15 مايو/ أيار 2021) إثر التغلب على تشيلسي 2-1، رفع البريطاني ذو الأصل البنغالي حمزة توشدري وزميله الفرنسي ويسلي فوفانا ذو الأصول المالية (يسار الصورة) علم فلسطين. وكان تشودري قد توشح بالعلم الفلسطيني أثناء أخذه ميدالية الفوز أمام نحو 20 ألف متفرج حضروا المباراة.

  • علم الدولي الإنجليزي البرمييرليغ

    التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن

    هل يعاقب على رفع العلم؟

    وقد جرى الحديث بعدها في وسائل الإعلام عن عزم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على معاقبة اللاعبين على تلك الفعلة، لكن شبكة "ذا أثلتك" نفت ذلك، ذاكرة أنه لا توجد لائحة تنص على معاقبة مَنْ يحملون أعلام الدول في ملاعب كرة القدم، بحسب ما نقلت مواقع عديدة.

  • بوغبا وديالو يطوفان بعلم فلسطين بعد مباراة فولهام (18/5/2021)

    التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن

    بوغبا وديالو يطوفان بالعلم

    بعد انتهاء مباراة فريقهما مانشستر يونايتد بالتعادل 1-1 مع فولهام في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي (الثلاثاء 18 مايو/ أيار) رفع ثنائي هجوم مانشستر يونايتد بول بوغبا وأماد ديالو تراوري علم فلسطين وطافا به أرضية ملعب "أولد ترافورد" معقل مان يونايتد.

  • الجزائري رياض محرز نجم ليستر سيتي الإنجليزي (أرشيف)

    التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن

    رياض محرز يتفاعل هو الآخر

    وكان النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي قد أعرب عن تضامنه مع الفلسطينيين عبر موقع "توتير"، حيث نشر صورة لعلم فلسطين وأمامه يدا تشير بعلامة النصر. ووضع محرز رمز (إيموشن) لكفين يدعوان وبجوارهما علم فلسطين مع وسمين (هشاتاغ) باللغة الإنجليزية عن فلسطين وعما يجري في حي الشيخ جراح بالقدس.

  • المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي (أول يونيو/ حزيران 2019)

    التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن

    انتقادات لصلاح في تأخره

    وتعرض النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول لانتقادات من متابعيه بسبب تأخره في إظهار الدعم للفلسطينيين، لينشر صلاح بعدها صورة له أمام مسجد قبة الصخرة ويدعو في تغريدة (12/5/2021) "قادة دول العالم" ومنهم قائد بريطانيا "إلى بذل ما في وسعهم للتأكد من توقف قتل الأبرياء على الفور. لقد طفح الكيل، وكفى يعني كفى"، حسبما كتب صلاح.

  • سبق للاعبي ديبورتيفو بالستينو إثارة الجدل عندما أرتدوا قمصانا في يناير/ كانون الثاني 2014، حيث وضعوا بدلا من رقم واحد خريطة لفلسطين.

    التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن

    من جديد .. ديبورتيفو بالستينو

    أما لاعبو نادي دبرتيفو بالستينو بدولة تشيلي، والذي أسسه مهاجرون فلسطينيون، فقد شوهدوا في أرضية الملعب (السبت 8 مايو/ أيار) وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية كشكل من أشكال التضامن مع الفلسطينيين. وقد سبق للاعبي بالستينو إثارة الجدل عندما أرتدوا قمصانا في يناير/ كانون الثاني 2014 وضعوا عليها خريطة لفلسطين بدلا من الرقم "واحد"، كما يظهر في الصورة .

  • إران زاهافي قائد منتخب إسرائيل ولاعب أيندهوفن الهولندي (13/5/2021)

    التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن

    شجار في أيندهوفن!

    وعلى الجانب الآخر كان هناك من نجوم الكرة من أعلن تأييده لإسرائيل، مثلما فعل قائد منتخب إسرائيل إران زاهافي لاعب أيندهوفن الهولندي. فقد قام زاهافي بنشر عدد من القصص على موقع انستغرام يؤكد فيها دعمه للجيش الإسرائيلي، وهو ما تسبب في مشاجرة مع لاعبين آخرين بالفريق، بحسب موقع "ف ن" (فرينكيشه ناخريشتن) الألماني.

  • نجم الملاكمة البريطاني تايسون فيوري

    التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن

    تايسون فيوري يتراجع عن قصته؟

    أما نجم الملاكمة البريطاني تايسون فيوري فقد تسبب في إثارة للجدل. فقد نشر على صفحته بموقع انستغرام قصة كتب فيها "صلوا من أجل إسرائيل"، ليثير سخط مستخدمي موقع التواصل المؤيدين للفلسطينيين. فعاد فيوري سريعا وأوضح في مقطع فيديو أن شخصا آخر هو من نشر القصة، وقال فيوري إنه "لا يتورط في النزاعات السياسية"، بحسب شبكة "ميدل إيست آي". إعداد: صلاح شرارة/م.س

    الكاتب: صلاح شرارة


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