 واشنطن تأمر موظفيها غير الأساسيين بمغادرة العراق | أخبار | DW | 15.05.2019

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أخبار

واشنطن تأمر موظفيها غير الأساسيين بمغادرة العراق

وزارة الخارجية الأمريكية تأمر موظفي الحكومة غير الضروريين بمغادرة العراق في أسرع وقت ممكن. فيما أعلن الجيش الألماني تعليق عمليات التدريب العسكري في العراق بسبب تصاعد التوتر في المنطقة.

Bagdad US Botschaft im Irak (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

أمرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم (الأربعاء 15 مايو/ أيار 2019) موظفيها غير الأساسيين في سفارتها ببغداد وقنصليتها في أربيل بمغادرة العراق. وأعلنت الوزارة، في بيان تمّ نشره على موقع السفارة الأمريكية في العراق، تعليق خدمات التأشيرات الاعتيادية في المقرّين الدبلوماسيين بصورة مؤقتة. كما أعلنت تقليص خدمات الطوارئ المقدمة للمواطنين الأمريكيين في العراق.

وكانت الولايات المتحدة أصدرت مؤخرا تحذيرا لمواطنيها من السفر للعراق، وذلك بعد أيام من زيارة قام بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للبلاد وأكد فيها على الحاجة لضمان سلامة الدبلوماسيين والعسكريين الأمريكيين الموجودين بها. كما حذرت الولايات المتحدة مواطنيها الموجودين هناك بالفعل من "التوترات المتصاعدة في العراق"، وطالبتهم بالحذر. ويقول مسؤولون أمريكيون إن هناك مخططات إيرانية لإلحاق أضرار بالمصالح الأمريكية في المنطقة، وذلك في ظل تصاعد التوترات الأمريكية الإيرانية.

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وتزامنت هذه التحذيرات مع إعلان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق أمس الثلاثاء، رفع حالة التأهب إلى الدرجة القصوى وذلك إثر تهديدات وشيكة للقوات الأميركية في العراق.
 وصرحت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الثلاثاء، نقلا عن بيان للقيادة المركزية الأمريكية، أن هناك "معلومات أمنية تؤكد وجود تهديدات إيرانية موثوق فيها وهي متوافرة لدى أجهزة الاستخبارات الأميركية".
بيد أن نائب قائد عمليات التحالف الجنرال البريطاني كريس غيكا كان قد نفى أمام الصحفيين في وقت سابق، ارتفاع مستوى تهديد الجماعات التي تدعمها إيران ضد قوات التحالف في العراق وسوريا.

في غضون ذلك قال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية اليوم الأربعاء إن بلاده ستعلق عمليات التدريب العسكري في العراق بسبب تصاعد التوتر في المنطقة. وكان موقع مجلة فوكوس الإلكتروني قد قال إن القرار اتخذ بالتنسيق مع الدول الشريكة التي تحارب تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة.

يأتي ذلك على خلفية التوترات بين إيران والولايات المتحدة التي دفعت بتعزيزات عسكرية إلى منطقة الخليج ردا على تهديد طهران باغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره 40%من امدادات النفط العالمية بسبب تشديد  العقوبات الأمريكية  على الجمهورية الإسلامية من خلال  قيام واشنطن بالغاء اعفاءات لشراء النفط الإيراني مطلع الشهر الجاري. 

ح.ز/و.ب (د.ب.أ / أ.ف.ب / رويترز)

 

  • Symbolbild Iran Irak (DW-Montage)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    أهمية العراق بالنسبة لإيران

    ظلت إيران تاريخياً تحاول بسط نفوذها على العراق بسبب أهمية موقعه الاستراتيجي، فهو يشكّل بوّابة إيران الشرقية على العالم العربي ومنه إلى البحر المتوسط مروراً بسوريا ولبنان. وتستغل إيران الروابط التاريخية والمذهبية بين البلدين في سبيل تحقيق ذلك، خاصة بعد تحولها للمذهب الشيعي في عهد الدولة الصفوية.

  • Schiiten am Hussein-Schrein in Kerbala (picture-alliance/dpa)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    المذهبية.. "أداة التدخّل الشرعي"

    تتخذ إيران من المذهب الشيعي وسيلة لاعتبار تدخّلها في العراق "شرعياً". فبالإضافة إلى الوجود الشيعي الكبير في العراق، يرتبط اسم العراق ارتباطاً وثيقاً بأحداث "التاريخ الشيعي"، حيث توجد فيه مدينتنا النجف وكربلاء، المقدّسة لأتباع المذهب الشيعي، كما أن مراقد ستة من الأئمة الاثني العشر توجد فيه، ولذلك يحج إليه ملايين الناس سنوياً.

  • Flash-Galerie Historisches Haus in Shiraz (DW/Helbig)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    الصراع الصفوي العثماني

    يشكل الصراع بين الدولة الصفوية، والتي قلبت بلاد فارس (إيران) إلى المذهب الشيعي، والدولة العثمانية، إحدى المحاولات الواضحة لحكّام بلاد فارس للسيطرة على بلاد الرافدين (العراق). فبعد أن بسط الشاه سليمان الصفوي نفوذه في إيران، سيطر على العراق، إلا أن الدولة العثمانية تمكّنت من إخراجه من يد الحكم الصفوي. واستمر التوتر بين الطرفين للسيطرة على العراق حتى سقوط الصفويين ومجيء الأفشاريين ثم القاجاريين.

  • Bildergalerie Naser al-Din Schah und Frauen (iichs)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    معاهدة أرضروم

    بعد انتصار القاجاريين على العثمانيين في معركة أرضروم 1823، وقّع الطرفان معاهدة حملت اسم المعركة، والتي اعترفت الدولة العثمانية بموجبها بحق إيران في مدينة وميناء المحمرة "خرم شهر" وجزيرة عبدان، وكذلك الأراضي التي هي على الضفة الشرقية لشط العرب. إلا أن تلك المعاهدة لم تكن قادرة على حد الخلاف على الحدود بين الطرفين.

  • Symbolbild Iran Irak Grenzkonflikt arabisch (DW-Grafik)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    الخلاف على الحدود عند شط العرب

    ورغم توقيع العراق وإيران معاهدة لرسم الحدود بين الطرفين في عام 1937، تعترف فيه طهران بحق بغداد في مياه شط العرب وتنظيم الملاحة فيه، ما عدا مناطق محددة، إلا أن الشاه الإيراني قام بإلغاء المعاهدة من طرف واحد في عام 1969 مستغلاً ضعف نظام البعث الذي كان قد وصل إلى السلطة قبل عام من ذلك، وقامت إيران بحشد قواتها العسكرية البرية والجوية والبحرية على طول خط الحدود بين العراق.

  • Saddam Hussein mit Thumbnail (AP)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    الثورة الإيرانية وقدوم صدام.. في نفس العام

    وفي عام الثورة الإيرانية 1979، تولّى صدام حسين زمام الأمور في العراق بإزاحة الرئيس أحمد حسن البكر، ليشتد العداء بين الطرفين، واللذين كانا يتبادلان التهم، طهران تتهم بغداد بإعدام الرموز الشيعية المعارضة، ومن أبرزهم محمد باقر الصدر، والعراق يتهم إيران بمحاولة تصدير الثورة الإسلامية إلى الدول المجاورة وخصوصاً تلك التي فيها شيعة. يضاف إلى ذلك الخلاف على الحدود بين البلدين عند شط العرب.

  • Krisen Iran Irak Irakische Schiiten im Iran (picture-alliance/dpa)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    الحرب العراقية الإيرانية

    شكّلت الحرب العراقية الإيرانية التي نشبت بين 1980 و 1988 أوج التصعيد والتوتر بين البلدين، وخلّفت الحرب مئات آلاف القتلى والمصابين وعشرات آلاف الأسرى.

  • Irakische Flüchtlinge (AP)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    انتفاضة عام 1991 في العراق

    ورغم انتهاء الحرب بعد أن أعلن المرشد الأعلى الخميني قبول قرار مجلس الأمن الداعي لوقف القتال، إلا أن العلاقات بين البلدين لم تشهد تقارباً واضحاً، بل إنها عادت للتوتر مع اندلاع انتفاضة عام 1991 في العراق، حيث اتّهمت بغداد أن لطهران يد فيها، وهو ما أعاق تطبيع العلاقات بين البلدين.

  • DW 60 Jahre Irak Saddam Hussein Statue 09.04.2003 (picture alliance/AP Photo)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    الغزو الأمريكي للعراق – نقطة تحوّل

    يشكل الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 نقطة تحوّل جذرية في تاريخ العلاقات العراقية الإيرانية. حيث استأنف البلدان علاقاتهما الدبلوماسية في العام الذي تلا سقوط نظام صدام حسين، كما قام وفد عسكريّ عراقيّ - برئاسة وزير الدفاع آنذاك سعدون الدليمي- بزيارة إلى طهران وقدّم اعتذاراً لإيران عما وصفه بجرائم صدام بحق إيران، ووقّع الطرفان حينها اتفاقاً للتعاون العسكري في مجالات الدفاع ومحاربة الإرهاب.

  • Symbolbild USA Irak Truppen (Lucas Jackson/AFP/Getty Images)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    هيمنة إيرانية بعد الانسحاب الأمريكي

    واستمرت العلاقات بالتحسن بدءاً من عهد رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري، وتوثقت العلاقات في عهد المالكي، إلى أن وصلت إلى هيمنة إيرانية على العراق، وخاصة بعد الانسحاب الأمريكي عام 2011، قبل أن يعود جزء من قواتها بطلب من الحكومة العراقية لمحاربة تنظيم الدولة.

  • Iran Haider al-Abadi, Irak & Hassan Rohani (Irna)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    في عهد العبادي

    رغم استمرار الضغوط الإيرانية، إلا أن رئيس الوزراء حيدر العبادي تمكّن –ولو نسبياً- من إعادة نوع من التوازن إلى علاقات العراق مع كل من أمريكا وطهران، وقد كشف العبادي أن بلاده تسعى أن تنأى بنفسها عن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، لكن التساؤلات ماتزال تطرح نفسها حول إمكانية ذلك بالفعل، وسط التأثير الذي مازال يمارسه الطرفان في كل انتخابات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام.

  • Imam-Ali-Schrein in Nadschaf (picture-alliance/dpa)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    خلاف المرجعيات

    وتجدر الإشارة إلى وجود صراع حول مرجعية شيعة العراق بين الحوزتين الشيعيتين (المدرستان الرئيسيتان): حوزة النجف في العراق، وهي المقر التاريخي للحوزة من القرن الخامس، وحوزة قُمْ في إيران، وهي المقر المستحدث في أعقاب الثورة الإيرانية. بالإضافة إلى رفض الشيعة في العراق إلى جانب المرجع الأعلى للشيعة في العالم آية الله علي السيستاني لمبدأ ولاية الفقيه، وهو اساس نظام الحكم في إيران. الكاتب: محيي الدين حسين

    الكاتب: محي الدين حسين


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