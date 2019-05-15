واشنطن تأمر موظفيها غير الأساسيين بمغادرة العراق

أمرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم (الأربعاء 15 مايو/ أيار 2019) موظفيها غير الأساسيين في سفارتها ببغداد وقنصليتها في أربيل بمغادرة العراق. وأعلنت الوزارة، في بيان تمّ نشره على موقع السفارة الأمريكية في العراق، تعليق خدمات التأشيرات الاعتيادية في المقرّين الدبلوماسيين بصورة مؤقتة. كما أعلنت تقليص خدمات الطوارئ المقدمة للمواطنين الأمريكيين في العراق.

وكانت الولايات المتحدة أصدرت مؤخرا تحذيرا لمواطنيها من السفر للعراق، وذلك بعد أيام من زيارة قام بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للبلاد وأكد فيها على الحاجة لضمان سلامة الدبلوماسيين والعسكريين الأمريكيين الموجودين بها. كما حذرت الولايات المتحدة مواطنيها الموجودين هناك بالفعل من "التوترات المتصاعدة في العراق"، وطالبتهم بالحذر. ويقول مسؤولون أمريكيون إن هناك مخططات إيرانية لإلحاق أضرار بالمصالح الأمريكية في المنطقة، وذلك في ظل تصاعد التوترات الأمريكية الإيرانية.

مشاهدة الفيديو 14:02 شارك مسائيةDW : بومبيو في بروكسل لبحث ملف إيران.. خلافات وتحذيرات إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3IRtX مسائيةDW : بومبيو في بروكسل لبحث ملف إيران.. خلافات وتحذيرات

وتزامنت هذه التحذيرات مع إعلان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق أمس الثلاثاء، رفع حالة التأهب إلى الدرجة القصوى وذلك إثر تهديدات وشيكة للقوات الأميركية في العراق.

وصرحت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الثلاثاء، نقلا عن بيان للقيادة المركزية الأمريكية، أن هناك "معلومات أمنية تؤكد وجود تهديدات إيرانية موثوق فيها وهي متوافرة لدى أجهزة الاستخبارات الأميركية".

بيد أن نائب قائد عمليات التحالف الجنرال البريطاني كريس غيكا كان قد نفى أمام الصحفيين في وقت سابق، ارتفاع مستوى تهديد الجماعات التي تدعمها إيران ضد قوات التحالف في العراق وسوريا.

في غضون ذلك قال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية اليوم الأربعاء إن بلاده ستعلق عمليات التدريب العسكري في العراق بسبب تصاعد التوتر في المنطقة. وكان موقع مجلة فوكوس الإلكتروني قد قال إن القرار اتخذ بالتنسيق مع الدول الشريكة التي تحارب تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة.

يأتي ذلك على خلفية التوترات بين إيران والولايات المتحدة التي دفعت بتعزيزات عسكرية إلى منطقة الخليج ردا على تهديد طهران باغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره 40%من امدادات النفط العالمية بسبب تشديد العقوبات الأمريكية على الجمهورية الإسلامية من خلال قيام واشنطن بالغاء اعفاءات لشراء النفط الإيراني مطلع الشهر الجاري.

ح.ز/و.ب (د.ب.أ / أ.ف.ب / رويترز)