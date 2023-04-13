واشنطن بوست: شاب مولع بالأسلحة وراء تسريبات البنتاغون

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الشخص الذي سرب وثائق سرية أمريكية أدت إلى تحقيق يتعلق بالأمن القومي هو شاب في العشرينيات من العمر مولع بالأسلحة النارية وكان يعمل في قاعدة عسكرية، وذلك نقلاً عن زملائه في مجموعة دردشة على الإنترنت.

وقالت الصحيفة أمس الأربعاء إن الشخص نشر معلومات سرية في مجموعة على منصة المراسلة الفورية ديسكورد، تضم حوالي عشرين رجلاً وفتى يجمعهم "الحب المشترك للأسلحة والعتاد العسكري والله".

واعتمدت الصحيفة في تقريرها، الذي لم يذكر اسم الشخص، على مقابلات مع عضوين في مجموعة الدردشة. ولم يتسن لرويترز التحقق من تفاصيل التقرير.

وقالت منصة ديسكورد في بيان أمس الأربعاء إنها تتعاون مع سلطات إنفاذ القانون، فيما فتحت وزارة العدل تحقيقاً جنائياً رسمياً الأسبوع الماضي بعد أن أحالت وزارة الدفاع (البنتاغون) الأمر إليها.

ويبدو أنه أخطر تسريب لأسرار الولايات المتحدة منذ سنوات، إذ نُشرت صور لمستندات حساسة على ديسكورد ومنصات أخرى مثل فور تشان وتيليغرام وتويتر.

وتحقق وكالات الأمن القومي ووزارة العدل الأمريكية في التسريب لتقييم الأضرار التي لحقت بالأمن القومي وبالعلاقات مع حلفاء ودول أخرى، مثل أوكرانيا.

تسريبات وثائق البنتاغون: بين الحقيقة والتضليل

مزيج من المعلومات الصحيحة والكاذبة

من جانبه، قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف اليوم الأربعاء إن تسريبات مزعومة لوثائق من وزارة الدفاع الأمريكية تحتوي على مزيج من المعلومات الصحيحة والكاذبة عن جيش بلاده، لكنه قلل من تأثيرها السلبي.

وقال ريزنيكوف خلال مؤتمر صحفي في مدريد مع نظيره الإسباني "هناك الكثير من المعلومات التي لا تتوافق مع الواقع". وأضاف "المعلومات التي تتوافق مع الواقع فقدت أهميتها. لذا فهي مزيج من الحقيقة والأكاذيب".

وقال ريزنيكوف إنه يعتقد أن التسريبات كانت محاولة متعمدة لبث الشقاق بين حلفاء كييف. وتابع: "المستفيد من هذا العمل هو بالطبع روسيا وحلفائها أو أتباعها... الهدف من هذا العمل هو خفض مستوى الثقة بين شركائنا، وخاصة الولايات المتحدة ودول أخرى، وهذا واضح تماما بالنسبة لي".

ويحاول المسؤولون الأمريكيون معرفة من وراء تسريب البيانات السرية بينما تستعد القوات الأوكرانية لهجوم مضاد متوقع لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا.

كما نفى ريزنيكوف التلميحات "غير الصحيحة" في تسريبات البنتاغون بأن قوات خاصة من حلف شمال الأطلسي تعمل داخل أوكرانيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم الأربعاء إن الوثائق قد تكون وهمية ومحاولة متعمدة لتضليل موسكو. وقال الكرملين إنه لا يعرف "مثل أي شخص آخر" مدى صحة الوثائق.

ع.ح./ع.ش. (رويترز)