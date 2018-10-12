 ″واشنطن بوست″ تنشر المقال الأخير لجمال خاشقجي | أخبار | DW | 18.10.2018

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أخبار

"واشنطن بوست" تنشر المقال الأخير لجمال خاشقجي

نشرت واشنطن بوست آخر مقال للصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي، وقد تناول فيه الحاجة لحرّية الصحافة في العالم العربي. وفتش محققون أتراك مرة ثانية القنصلية السعودية بحثا عن أثر له وقاموا بتفتيش منزل القنصل السعودي.

Jamal Khashoggi saudischer Journalist (picture-alliance/dpa/H. Jamali)

قال شاهد من رويترز اليوم الخميس (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) إن محققين جنائيين أتراكا غادروا القنصلية السعودية في اسطنبول بعد تفتيش المبني ومركبات تابعة للقنصلية في إطار تحقيق في قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي. وجرى تفتيش القنصلية باستخدام أضواء كاشفة لإنارة حديقة القنصلية. وكان قد تم تفتيش القنصلية السعودية مرّةً أولى ليل الإثنين الثلاثاء.

تفتيش منزل القنصل

وقبل تفتيشهم القنصلية فتّش فريق المحقّقين الأتراك الأربعاء منزل القنصل السعودي باسطنبول، حيث قام نحو 15 شخصًا بتفتيش منزل القنصل محمد العتيبي. وعمليّة التفتيش هذه كان يجب أن تحصل قبل يوم، لكن تم تأجيلها لأنّ السلطات السعودية تحدّثت عن وجود عائلة القنصل الذي غادر تركيا الثلاثاء بحسب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

وفي منزل القنصل، تفحّص المحققون بشكل خاص الحديقة، وشوهد عدد منهم على السطح. كما تم استخدام طائرة بلا طيار حلّقت فوق المنطقة مرّتَين بحسب صحافي في فرانس برس كان موجودا في المكان. ولم يتم الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام الموجودة في المكان.

Türkei | Türkische Polizei durchsucht saudi-arabisches Konsulat (Reuters/M. Sezer)

المحققون الأتراك يفتشون للمرة الثانية مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول بعدما فتشوا منزل القنصل السعودي محمد العتيبي

نشر آخر مقالات خاشقجي

مختارات

اختفاؤه ملأ الدنيا وشغل وسائل الإعلام. إنه الصحفي السعودي جمال خاشقجي. DW عربية انفردت بحوار حصري مع الأمير اللاجئ إلى ألمانيا، خالد بن فرحان آل سعود، الذي كشف معطيات جديدة حول القضية ومصير نظام الحكم في البلد. (17.10.2018)

كشف تقرير لموقع "شبيغل أونلاين" أن الحكومة الألمانية "غير مقتنعة" بالمعلومات التي قدمتها الرياض بشأن قضية خاشقجي وتعتبرها بلا مصداقية. فيما لوح أحد المسؤولين في حزب ميركل بأن أوروبا قد تضطر لتغيير سياساتها تجاه الرياض. (17.10.2018)

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" في عددها أمس الأربعاء ما قالت إنّه آخر مقال لجمال خاشقجي، وقد تحدّث فيه عن الحاجة لحرّية الصحافة في العالم العربي. وبالنسبة إلى خاشقجي فإنّ هذه الحرّية مُفتقدة إلى حدّ كبير في العالم العربي.

وكتب الصحفي المختفي في هذا المقال الذي أرسله مُترجِمه إلى "واشنطن بوست" غداة فقدان أثره "للأسف، هذا الوضع يُحتَمل أن لا يتغيّر".

وأضاف خاشقجي في آخر مقالاته "كان هناك وقت اعتقد فيه الصحافيّون أنّ الإنترنت سيُحرّر المعلومات من الرقابة. لكنّ هذه الحكومات التي يعتمد وجودها على التحكّم بالمعلومات، قد أعاقت الإنترنت بشدّة".

واعتبر خاشقجي أنّ "العالم العربي يُواجه نسخته الخاصّة من الستار الحديدي الذي لم يفرضه لاعبون خارجيّون، بل بسبب قوى وطنية تتنازع على السلطة". وتحدّث الصحافي المنتقد لسُلطات بلاده، عن قطر، المنافس الإقليمي الكبير للسعودية في الشرق الأوسط. وكتب "تُواصل حكومة قطر دعم تغطية الأخبار الدوليّة، خلافًا لجهود جيرانها الهادفة إلى إبقاء الرقابة على المعلومات دعمًا للنظام العربي القديم".

ص.ش/ه.د (رويترز، أ ف ب)

  • Jamal Khashoggi saudischer Journalist und Schriftsteller (Privat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    خاشقجي من منتقدي النظام السعودي

    جمال خاشقجي، الصحفي والكاتب السعودي، هو بطل قصة اختفاء لا يزال الغموض يلفها وتحيط بها السرية حتى اللحظة. عمل خاشقجي في السابق مستشارًا للحكومة. في أيلول/سبتمبر 2017، فرّ من السعودية للعيش في الولايات المتحدة خشية اعتقاله في حال عودته، حسب قوله. انتقد خاشقجي في مقالاته بعض سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ودور الرياض في الحرب على اليمن.

  • Türkei Konsulat von Saudi-Arabien in Istanbul (picture-alliance/AP Photo)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تاريخ ومكان الاختفاء

    في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2018، دخل خاشقجي مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول لإتمام إجراءات مرتبطة بزواجه من خطيبته التركية و منذ تلك اللحظة اختفى أثره. وبحسب "واشنطن بوست" دخل خاشقجي إلى القنصلية حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، نقلاً عن خطيبته، التي قالت إنها رافقته ولكن لم يسمح لها بالدخول ولم يخرج خاشقجي في الساعة الخامسة بعد الظهر بعد إغلاق القنصلية رسمياً.

  • Istanbul Saudischer Journalist Khashoggi betritt Konsulat von Saudi-Arabien (Reuters TV)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تضارب أنباء حول خروجه من القنصلية

    منذ الإعلان عن اختفاءه، قدمت السلطات التركية والسعودية روايتين متضاربتين بشأن خروج خاشقجي من القنصلية، إذ قالت أنقرة إنه لا توجد أدلة على أنه غادر مقر القنصلية، بينما ذكرت الرياض أنه خرج في اليوم ذاته. وما تزال السعودية تنفي رسمياً احتجاز خاشقجي وتصر على أنه غادر القنصلية وحده في اليوم ذاته.

  • Türkei Istanbul Konsulat Saudi-Arabien | Untersuchungen Jamal Khashoggi (picture-alliance/Anadolu Agency/A. Bolat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تفتيش القنصلية

    مع بدأ التحقيقات طلبت السلطات التركية تمكينها من تفتيش مبنى القنصلية، وأعربت الرياض عن استعدادها للسماح بالتفتيش. إلا أنه لحد الساعة لم يحصل ذلك بعد، رغم مطالبة السلطات التركية المتكررة. ونشرت وكالة " رويترز" صوراً للقنصلية السعودية من الداخل، حيث تحدث القنصل، عن أن خاشقجي غير موجود في القنصلية.

  • Saudischer Journalist in Türkei verschwunden (picture-alliance/dpa/AP/L. Pitarakis)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    مصادر تركية تعلن مقتل خاشقجي

    بعد مرور أربعة أيام على اختفاءه، وفي السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2018 قال مصدران تركيان إن السلطات التركية تعتقد أن خاشقجي قتل داخل القنصلية.

  • Screenshot Website Sabah (www.sabah.com.tr)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    وسائل إعلام تركية تتحدث عن تفاصيل مقتل خاشقجي المزعومة

    نقلت وسائل إعلام تركية تسريبات عن احتمال مقتل خاشقجي على يد "فريق موت" وصل إلى إسطنبول على متن طائرتين خاصتين. وذكرت وسائل الأعلام التركية أنه من المحتمل أن جثة خاشقجي تم تقطيعها بـ" منشار عظم". قناة تلفزيونية تركية نقلت صوراً عن كاميرات مراقبة أظهرت أعضاء "فريق الموت" السعودي المزعوم.

  • Türkei Konsulat von Saudi Arabien in Istanbul (Getty Images/AFP/B. Kilic)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    السيارة السوداء

    ومن بين التفاصيل الأخرى التي نشرتها وسائل الإعلام التركية، هي سيارة سوداء، مظللة بالكامل ويمكن مشاهدة ما بداخلها، غادرت مبنى القنصلية السعودية بعد نحو ساعتين من دخول خاشقجي إليها، متوجهة إلى مكان مجهول. وتعتقد وسائل الإعلام التركية أن هذه السيارة ربما قد نقلت "جثة الصحفي السعودي بعد مقتله وتقطيع جثته".

  • Jamal Khashoggi (picture-alliance/AP Photo/V. Mayo)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    خطة لاستدراج خاشقجي ؟

    كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن الاستخبارات الأمريكية رصدت اتصالات بين مسؤولين سعوديين، بحثوا خلالها مخطّط سعودي أمر به ولي العهد محمد بن سلمان، يهدف إلى استدراج خاشقجي إلى السعودية للقبض عليه، وذلك قبل اختفائه بأسبوع.

  • Türkei Istanbul Saudisches Konsulat (picture-alliance/AA/A. Bolat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تركيا تملك الأدلة

    في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 كشفت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مسؤولين أمركيين وأتراك أن الحكومة التركية لديها فيما يبدو أدلة تثبت مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول. الأدلة عبارة عن تسجيلات صوتية ومصورة.

  • Verschwinden des prominenten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi (picture-alliance/AA/E. Yorulmaz)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    السعودية تطالب بتحقيق مشترك

    قال مصدران تركيان اليوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 إن وفدا من السعودية وصل إلى أنقرة في إطار التحقيق في اختفاء خاشقجي. وكانت السعودية قد اقترحت على انقرة تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتحقيق. إعداد: إيمان ملوك


مختارات

أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

منذ لحظة الإعلان عن اختفاء جمال خاشقجي الصحفي السعودي المعارض للقيادة السعودية وسيل الأخبار والتطورات حول قضيته لا يتوقف. في ما يلي أهم التطورات في قصة اختفاءه منذ دخوله مبنى القنصلية وحتى اللحظة. (12.10.2018)  

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كشفت صحيفة واشنطن بوست أن الحكومة التركية لديها فيما يبدو أدلة تثبت مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي القنصلية السعودية في اسطنبول هذا الشهر. تفاصيل تلك الاثباتات كشف عنها مسؤولون أتراك وأميريكيون.

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