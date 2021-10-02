 واشنطن بوست: إسرائيل استهدفت منشآت أسلحة كيماوية في سوريا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.12.2021

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واشنطن بوست: إسرائيل استهدفت منشآت أسلحة كيماوية في سوريا

ضربت إسرائيل مرتين منشآت أسلحة كيماوية في سوريا على مدى العامين الماضيين في حملة تستهدف منع دمشق من استئناف إنتاج الأسلحة الكيميائية، بحسب ما كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق.

الدخان يتصاعد بالقرب من دمشق نتيجة ما قالت سوريا أنه هجوم صاروخي إسرائيلي (أرشيف)

الدخان يتصاعد بالقرب من دمشق نتيجة ما قالت سوريا أنه هجوم صاروخي إسرائيلي (أرشيف)

استهدفت إسرائيل في شهر حزيران/يونيو الماضي ثلاث منشأت لأسلحة كيميائية في سوريا، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في تقرير لها الاثنين (13 ديسمبر/ كانون الأول 2021) نقلا عن أربعة مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، ومسؤولي استخبارات غربيين اطلعوا على معلومات استخباراتية حساسة في وقت شن الهجمات.

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رفضت دمشق "شكلاً ومضموناً" تقريراً أممياً يحملها مسؤولية شن هجوم كيماوي على بلدة خان شيخون الخاضعة لسيطرة المعارضة. وتتشاور بريطانيا مع الولايات المتحدة بشأن مشروع قرار يفرض عقوبات على سوريا.

وأكد مصدر مطلع على العملية اشترط عدم نشر اسمه أو جنسيته لرويترز دقة التقرير.

وقالت الصحيفة، نقلا عن هؤلاء المسؤولين الذي تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، إن مسؤولين إسرائيليين أمروا بشن الغارة، وواحدة مماثلة قبل عام، بناءً على معلومات استخباراتية مفادها أن الحكومة السورية كانت تحصل على مواد كيميائية وإمدادات أخرى ضرورية لإعادة بناء القدرة على انتاج الأسلحة الكيماوية التي كانت قد تخلت عنها ظاهريًا قبل ثماني سنوات.

وذكرت الصحيفة أن طائرات إسرائيلية ضربت في الثامن من يونيو/ حزيران ثلاثة أهداف عسكرية قرب مدينتي دمشق وحمص، جميعها مرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيماوية السورية السابق. وأضافت أنه في مارس/ آذار من العام الماضي استهدفت إسرائيل فيلا ومجمعا لهما علاقة بشراء مواد كيماوية يمكن استخدامها في غازات الأعصاب.

وقالت الصحيفة إن مسؤولين إسرائيليين، طُلب منهم التعليق، لم يؤكدوا الهجمات، كما أنهم لم يقدموا إيضاحات بشان الأسباب وراء ذلك. وتابعت الصحيفة أن سوريا أدانت بشدة الهجمات الإسرائيلية في ذلك الوقت.

كما لم يصدر تعليق فوري من مسؤولين في سوريا.  وتنفي الحكومة السورية على نحو متكرر  استخدام أسلحة كيماوية أو تصنيعها، ووعدت في عام 2013 بتسليم أسلحتها الكيماوية، وهو ما تقول إنها فعلته.

وخلصت تحقيقات متكررة من جانب الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن قوات الحكومة السورية استخدمت غاز الأعصاب، السارين، وغاز الكلور في هجمات بين عامي 2015 و 2018، يقول المحققون إنها تسببت في قتل وإصابة الآلاف. 

واعترفت إسرائيل بشن عشرات الضربات الجوية في سوريا قائلة إنها استهدفت الوجود الإيراني أو تسليم أسلحة إلى جماعات حليفة لإيران. وعبر مسؤولون إسرائيليون عن القلق من احتمال وقوع أسلحة كيماوية سورية في أيدي جماعات متشددة.

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، رويترز)

  • Syrien Idlib Giftgasangriff (picture-alliance/ZUMA Wire/Syria Civil Defence)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    الهجوم بغازات سامة على مدينة خان شيخون السورية وتسببه بمقتل العشرات ضمنهم أطفال، أعقبته ردود فعل دولية منددة، لكن عجز مجلس الأمن الدولي عن إصدار موقف ردا على الهجوم، أحدث منعرجا في الموقف الأمريكي حيث بادرت إدارة الرئيس ترامب بتوجيه ضربة جوية بصواريخ توماهوك على قاعدة جوية في حمص مرتبطة بالبرنامج الكيماوي السوري.

  • Syrien UN-Kontrolleure überprüfen Vorwürfe zu Giftgasangriff (picture-alliance/AP)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    أعربت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن "قلقها العميق" تجاه الهجوم الكيماوي الذي استهدف بلدة خان شيخون. وأعلنت أن "بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة دخلت مرحلة جمع وتحليل كل الأدلة من المصادر الموجودة". كما أكدت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في سوريا أنها "تحقق حاليا" في الهجوم الكيميائي الذي وقع في محافظة إدلب. وشددت على "واجب تحديد هوية منفذي هذه الهجمات ومحاسبتهم".

  • Syrien UN-Kontrolleure überprüfen Vorwürfe zu Giftgasangriff (Getty Images/Afp)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    وقتل أكثر من 70 مدني، وأصيب المئات غالبيتهم من الأطفال باختناق، في هجوم بالأسلحة الكيميائية على بلدة "خان شيخون" بريف إدلب، وسط إدانة دولية واسعة.

  • UN Inspektoren in Syrien (picture-alliance/dpa)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    وكان الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" قد صرح أن استخدام الأسلحة الكيميائية "يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي"، مبديا أسفه من أن "الأمم المتحدة ليست في وضع يسمح لها بالتحقق من هذه التقارير بصورة مستقلة".

  • Syrien Idlib Giftgasangriff (picture-alliance/ZUMA Wire/Syria Civil Defence)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    وكانت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وزعت مسودة مشروع قرار إلى مجلس الأمن يطالب بإجراء تحقيق سريع بعد أن اتهمت المعارضة السورية والعديد من الدول الغربية النظام السوري بالمسؤولية عن الهجوم.

  • Syrien Aleppo Opfer von Chlorgas Angriff (picture-alliance/AA/I. Ebu Leys)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    ويعد الهجوم الأكثر دموية من نوعه، منذ أن أدى هجوم لقوات النظام بغاز السارين إلى مقتل نحو 1400 مدني بالغوطة الشرقية في أغسطس/ آب 2013.

  • Massengrab in Syrien 21.08.2013 (picture alliance/ZUMA Press)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    نسبة لبيانات الأمم المتحدة ففي آذار/مارس 2013، تم استخدم غاز السارين لأول مرة في في خان العسل بحلب وتسبب بسقوط 20 قتيلاً و80 مصاباً، بينهم مدنيون وجنود من قوات النظام. و في 21 آب / أغسطس 2013، استخدمت قوات النظام، غاز السارين، في قصفها للغوطة الشرقية.

  • Symbolbilod Syrien Chlorgas Opfer (picture alliance/AA/F. Taki)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    ويرى مراقبون إمكانية حصول فصائل سورية معارضة على الأسلحة الكيماوية عن طريق العراق، خاصة أن الحدود المفتوحة ، كما أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أكد مرارا أن الجماعات المسلحة استخدمت الأسلحة الكيماوية في العام الماضي.

  • Giftgas Chemiewaffen Vernichtung UN Inspektoren (Reuters)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    وفي تشرين أول/ أكتوبر من العام 2013 وافقت سوريا على تدمير مخزونها من الأسلحة الكيماوية بموجب اتفاقية توسطت فيها موسكو وواشنطن.

  • UN Konferenz Syrien chemische Waffen Chemiewaffen Genf (picture-alliance/dpa)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    وفيما يعقد مجلس الأمن اجتماعا طارئا لمناقشة أبعاد الهجوم، رفضت روسيا مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى مجلس الأمن والذي يدين الهجوم واصفة إياه بـ "غير مقبول".

  • Syrien Krankenhaus Giftgasangriff April 2014 (picture-alliance/AP)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    وأعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان أصدرته من جنيف أن ضحايا هجوم في سوريا يشتبه في أنه نفذ بأسلحة كيماوية ظهرت عليهم أعراض تماثل رد الفعل على استنشاق غاز أعصاب. وقالت المنظمة في بيان "يبدو أن بعض الحالات ظهرت عليها مؤشرات إضافية تماثل التعرض لمواد كيماوية فسفورية عضوية وهي فئة من المواد الكيماوية التي تتضمن غاز الأعصاب."

  • Syrien Aleppo Opfer von Chlorgas Angriff (picture-alliance/AA/I. Ebu Leys)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    الجيش السوري نفى نفيا قاطعا من جهته أي استخدام لمواد كيماوية، وأتهم الجماعات المعارضة ومن يقف خلفها في تخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية، وهو ما أكدته روسيا التي دافعت عن النظام السوري، وقالت إن سلاح الجو السوري استهدف "مستودعا" لفصائل معارضة يحتوي "مواد سامة". (الكاتب: علاء جمعة)

    الكاتب: علاء جمعة


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