واشنطن: الفظائع في دارفور "تذكير مشؤوم" بالإبادة الجماعية

ندّدت واشنطن بشدّة الخميس 15/6/2023) بـ"أعمال العنف المروّعة" فيالسودان، قائلة إنّ التقارير عن انتهاكاتلحقوق الإنسان ارتكبتها قوّات الدعم السريع "موثوقة".

وقال متحدّث باسم الخارجيّة الأميركيّة إنّ ثمّة "ضحايا وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان قد اتّهموا بشكل موثوق جنود قوّات الدعم السريع (بقيادة محمد حمدان دقلو) ومجموعات مسلّحة متحالفة معها، بارتكاب عمليّات اغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي على صلة بالنزاع".

وأضاف أنّ "الفظائع التي وقعت اليوم في غرب دارفور ومناطق أخرى هي تذكير مشؤوم بالأحداث المروّعة التي دفعت الولايات المتحدة إلى أن تُحدّد في عام 2004 أنّ إبادة جماعية قد ارتُكِبت في دارفور". وتسبب القتال في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى نزوح 2.2 مليون شخص ومقتل ما لا يقل عن ألف شخص.

وقال إن الولايات المتحدة تدين على وجه التحديد مقتل والي غرب دارفور خميس أبكر يوم الأربعاء بعد أن اتهم قوات الدعم السريع وقوات أخرى بارتكاب إبادة جماعية. وقال المتحدث ماثيو ميلر إنه في حين أن الفظائع "منسوبة في المقام الأول إلى قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة التابعة لها، فإن القوات المسلحة السودانية "فشلت في حماية المدنيين وأفادت تقارير بأنها أثارت الصراع من خلال تشجيع التعبئة القبلية".

"ينبغي منع وقوع كارثة إنسانية"

اعتبر مسؤول الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث الخميس أن اقليم دارفور الذي يعيش سكانه "كابوسا" بسبب الحرب التي دخلت شهرها الثالث، يتجه نحو "كارثة إنسانية" جديدة على العالم منعها. وقال غريفيث في بيان إن إقليم "دارفور يتجه سريعا نحو كارثة إنسانية. لا يمكن للعالم أن يسمح بحصول ذلك. ليس مرة جديدة".

وشهد هذا الإقليم في بداية الألفية الثالثة حربا خلفت نحو 300 ألف قتيل واجبرت أكثر من 2.5 مليون شخص على النزوح. وأضاف غريفيث "في وقت يدخل النزاع في السودان شهره الثالث، يستمر الوضع الانساني في أنحاء البلاد في التدهور"، مشيرا الى 1.7 مليون نازح ونصف مليون لاجئ ونهب مخزون المساعدات الانسانية ومئات القتلى بسبب المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو.

ع.ش/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)