 واشنطن: ″الشراكة الاستراتيجية الدفاعية″ مع الرياض في غاية الأهمية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.02.2021

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واشنطن: "الشراكة الاستراتيجية الدفاعية" مع الرياض في غاية الأهمية

وسط انتقادات أمريكية شديدة لهجمات الحوثيين على السعودية، أكد وزير الدفاع الأمريكي التأكيد على أهمية "الشراكة الاستراتيجية الدفاعية" مع المملكة. يأتي ذلك بعد إعلان توقف واشنطن عن دعم الحملة العسكرية السعودية في اليمن.

قاذفة القنابل الأمريكية B-52H

مع تزايد الهجمات التي يشنها الحوثيون على السعودية، جددت واشنطن التأكيد على أهمية "الشراكة الاستراتيجية الدفاعية" مع الرياض

جددت الولايات المتحدة التأكيد على أهمية "الشراكة الاستراتيجية الدفاعية" مع المملكة العربية السعودية فيما تزداد الهجمات التي يشنها الحوثيون اليمنيون المقربون من إيران.

مختارات

مضت واشنطن قدما في قرارها بشطب جماعة أنصار الله من قائمة الإرهاب، لكنها أكدت أنها ستواصل معاقبة قادة الحوثيين كأفراد، في وقت خلّفت فيه المعارك في محافظة مأرب بين الحوثيين والقوات الحكومية عشرات القتلى والمصابين.

صعّد المتمردون الحوثيون هجماتهم على مأرب استعداداً للسيطرة على كامل الشمال اليمني، ما سيعزز موقعهم في مباحثات تبدو مرتقبة بين أطراف النزاع، خاصة وأن إدارة الرئيس بايدن تدفع بقوة اتجاه الحل السياسي في اليمن.

وندد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بهذه الهجمات خلال اتصال هاتفي الخميس مع نظيره السعودي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية وبيان للوزارة الأمريكية.

وأتى الاتصال بعد إعلان البيت الأبيض أنه يريد "إعادة ضبط" العلاقات بين واشنطن والرياض والتحادث مباشرة مع العاهل السعودي الملك سلمان وليس ولي العهد كما كانت الحال في عهد دونالد ترامب.

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية أن اوستن أراد "إعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية الدفاعية" بين البلدين. وأضافت أنه "ندد أيضاً بالهجمات الحدودية الأخيرة للحوثيين على السعودية وأعرب عن التزامه مساعدتها في الدفاع عن حدودها".

وكثف الحوثيون في الأسابيع الأخيرة الهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على السعودية، فضلاً عن شنهم هجوماً جديداً للسيطرة على آخر منطقة تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمدعومة من ائتلاف تقوده السعودية منذ العام 2015.

ولم يجر بايدن حتى الآن مباحثات مع المسؤولين السعوديين منذ توليه السلطة منذ شهر تقريباً.

وبعد أسبوعين على أدائه القسم، أعلن بايدن توقف الولايات المتحدة عن دعم الحملة العسكرية السعودية في اليمن مؤكداً أنها "تسببت بكارثة إنسانية واستراتيجية".

وفي تغير آخر في الموقف، قررت واشنطن حذف الحوثيين عن قائمة المنظمات الإرهابية.

وكان ترامب أدرج الحوثيين على هذه القائمة في اللحظة الأخيرة من ولايته في قرار أثار تنديداً من المنظمات الإنسانية لأنها تخشى أن يعرقل القرار إيصال المساعدات إلى المناطق الشاسعة التي يسيطر عليها الحوثيون.

وقتل عشرات آلاف الأشخاص غالبيتهم من المدنيين ونزح الملايين خلال النزاع في اليمن الذي تسبب بحسب الأمم المتحدة، بأخطر أزمة إنسانية في العالم راهنا.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب)

  • Kampfflugzeug F-16 Marokko (AFP/Getty Images)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    أشار تقرير نشرته وكالة الأسوشيتدبرس نقلاً عن مصادر حكومية مغربية إلى قيام المغرب بوقف مشاركته في العمليات العسكرية والاجتماعات الوزارية الخاصة بالتحالف العربي دون ذكر أي تفاصيل أخرى. ولم يفُصح المغرب من قبل عن حجم مشاركاته العسكرية في عمليات التحالف، وإن كانت قد فقدت إحدى طائراتها المقاتلة من طراز "إف 16" في اليمن عام 2015.

  • Saudi Arabien Jizan Grenze Jemen (Getty Images/AFP/F. Nureldine)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    شاركت قطر في التحالف العربي باعتبارها عضو في مجلس التعاون الخليجي، بعشر طائرات مقاتلة، وذلك ضمن طلعات جوية عام 2015. وفي يونيو/ حزيران 2017، أعلن التحالف إنهاء مشاركة قطر فيه عقب الأزمة الخليجية واتهامات متبادلة بين أطرافها بالتدخل في الشؤون الداخلية لكل منها ودعم الإرهاب.

  • Jemen Meerenge Bab al-Mandab (Getty Images/AFP/S. Al-Obeidi)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    السودان هي ثاني أبرز مشارك بقوات برية في التحالف العربي بعد الإمارات العربية المتحدة، منذ بداية التدخل العسكري للتحالف العربي في اليمن، تكرر الحديث عن رغبة السودان في الانسحاب بسبب ما تتكبده من خسائر.

  • Jemen Hafenstadt Hudaida (Getty Images/AFP/S. Al-Obeidi)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    تشارك مصر منذ البداية في التحالف العربي باليمن. وفي عام 2017، صرح المتحدث باسم قوات التحالف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عرض إرسال 40 ألف جندي للمشاركة براً، إلا أن مصادر مُقربة من السلطات المصرية نفت تلك التصريحات.

  • Senegal Gambia Panzer vor Grenze (picture-alliance/AP Photo/S. Cherkaoui)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    في عام 2015، أعلن وزير خارجية السنغال إرسال بلاده 2100 جندي للانضمام إلى التحالف العربي بقيادة السعودية من أجل قتال الحوثيين في اليمن، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول مهمة ومستقبل هؤلاء الجنود. ويرى عدد من المحللين أن قرار السنغال كان نابعاً من رغبتها في التقرب من دول التعاون الخليجي.

  • Saudi Arabien - Kronprinz Mohammed bin Salman (picture-alliance/abaca/Balkis Press)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    تتزعم المملكة العربية السعودية التحالف العربي، وتتهمها منظمات دولية مع باقي أطراف النزاع المسلح في اليمن بالتورط في ارتكاب العديد من الانتهاكات. وفقاً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وصل عدد القتلى والمصابين من المدنيين منذ بدأ التحالف العربي عملياته العسكرية في اليمن إلى 17 ألف شخص.

  • Jemen Saudi-Arabische Truppen (picture-alliance/dpa)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    الإمارات العربية المتحدة هي ثاني أكبر عضو في التحالف العربي. وفي تقرير صدر مؤخراً، اتهمت منظمة العفو الدولية (آمنستي) الإمارات بـ"تقديم أسلحة بطرق غير مشروعة إلى ميليشيات غير خاضعة للمساءلة متهمة بارتكاب جرائم حرب"، بما يساهم في إشعال النزاع العسكري في اليمن، حسب تقرير المنظمة.

  • Jemen Militärparade in der Provinz Marib (picture alliance/dpa)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    بدأ التحالف العربي الداعم لحكومة اليمن المعترف بها دولياً ورئيسها عبد ربه منصور هادي عملياته العسكرية ضد جماعة الحوثيين عام 2015 بعضوية عشر دول: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين والمغرب ومصر والأردن والسودان وباكستان.


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