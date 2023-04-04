واشنطن: اعتقال قيادي في "داعش" واثنين من مساعديه في سوريا

قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان اليوم الأربعاء (12 أبريل/ نيسان 2023) إن الجيش الأمريكي نفذ عملية بطائرة هليكوبتر في شرق سوريا في ساعة متأخرة من يوم السبت واعتقل قياديا بارزا في تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) واثنين من معاونيه.

وحسب البيان فإن العنصر البارز هو القيادي في التنظيم الإرهابي "حذيفة اليمني". وأضاف البيان أن "اعتقال حذيفة اليمني ومعاونيه سيعطل قدرة التنظيم على التخطيط للعمليات وتنفيذها" مشيرا إلى أن العملية لم تسفر عن مقتل أو إصابة مدنيين.

وقال الجيش الأمريكي هذا الشهر إنه قتل قياديا كبيرا في تنظيم "الدولة الإسلامية" بسوريا يُدعى خالد أحمد الجبوري. وذكرت واشنطن أن الجبوري كان مسؤولا عن التخطيط لهجمات تنظيم "داعش" في أوروبا وتركيا وتطوير هيكل قيادة التنظيم في تركيا.

وقال مركز القيادة العسكرية الأمريكية في بيان إن الجبوري، قُتل في ضربة أحادية الجانب بشمال غرب سوريا.

وقال الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "لا يزال (داعش) يمثل تهديدا للمنطقة، وخارجها". وأشار إلى أنه ليس هناك مؤشرات على وقوع إصابات بين المدنيين نتيجة للضربة.

وجاء في البيان أن "مقتل الجبوري سيعطل، بصورة مؤقتة، قدرة التنظيم على التخطيط لشن هجمات خارجية".

وفي سياق متصل، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، المعني بمراقبة أعمال العنف التي تندلع في سوريا منذ عام 2011، إن الجبوري وصل قبل 10 أيام إلى منطقة تقع في ريف إدلب بشمال سوريا.

وقال المرصد إن "القيادي قتل بعد أن تم استهدافه بالقرب من منزله، أثناء سيره وهو يجري اتصالا هاتفيا". وأضاف أن طائرة مسيرة استهدفته، وأن دوي انفجار سُمع على طريق "كفتين- كللي" في ريف إدلب الشمالي.

جدير بالذكر أنه تم نشر القوات الأمريكية في سوريا في عام 2015، لمساعدة الأكراد السوريين وحلفائهم الآخرين، في القتال ضد تنظيم "داعش".

خ.س/ أ.ح (رويترز، د ب أ)