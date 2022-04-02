 واشنطن: احتجاز أمريكي في الإمارات لا يرتبط بصلاته بخاشقجي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.07.2022

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واشنطن: احتجاز أمريكي في الإمارات لا يرتبط بصلاته بخاشقجي

قالت الخارجية الأمريكية إنها لا ترى في الوقت الحالي ارتباطاً بين اعتقال مواطن أمريكي في الإمارات وبين قضية اغتيال الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي. والمواطن الأمريكي يدعى عاصم غفور وسبق له العمل كمحام لخاشقجي.

صورة للصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي خارج مبنى الكونغرس الأمريكي

احتجزت السلطات الإماراتية "عاصم غفور" بتهم انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال والضرائب

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين (18 يوليو/تموز 2022) إنها لا ترى "أي إشارة في هذه المرحلة" إلى ارتباط احتجاز مواطن أمريكي في الإمارات بصلاته بالصحفي القتيل جمال خاشقجي.

مختارات

في ظل تصاعد وتيرة الضغط الذي تمارسه إدارة بايدن على السعودية كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد قررت نشر تقرير استخباراتي بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وهو التقرير الذي رفض ترامب خروجه للعلن.

قبيل نشر تقرير المخابرات الأمريكية بخصوص مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي عام 2018، أعلن الرئيس الأمريكي بايدن أنه قرأ التقرير، وأنه بصدد تحديد موعد لاتصال هاتفي مع العاهل السعودي الملك سلمان.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "لكننا ما زلنا نجمع معلومات".

واحتجزت السلطات الإماراتية "عاصم غفور"، وهو مواطن أمريكي ومحامي حقوق مدنية وسبق له العمل كمحام للصحفي السعودي الذي قتله عملاء سعوديون في مقر القنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018.

وتقول المخابرات الأمريكية إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على العملية التي استهدفت خاشقجي. وينفي الأمير محمد تورطه.

وتزامن احتجاز غفور معزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية.

وقال برايس إن مسؤولي السفارة الأمريكية تابعوا جلسة المحكمة الافتراضية لغفور اليوم الاثنين. وأضاف "نقلنا توقعاتنا لشركائنا الإماراتيين بالسماح باستمرار حصول السيد غفور على زيارة قنصلية وأن يتم منحه عملية قانونية نزيهة وشفافة وأن يُعامل بطريقة إنسانية".

وقال مسؤول في حكومة الإمارات اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة كانت تحقق مع غفور بشأن عمليات غسل أموال وتهرب ضريبي وطلبت من الإمارات في 2020 المساعدة والمعلومات.

وقال المسؤول الإماراتي إن الإمارات بدأت بعد ذلك تحقيقاتها الخاصة والتي "توصلت إلى أدلة كافية على الانتهاكات الجنائية لقوانين مكافحة غسل الأموال والضرائب الإماراتية".

ورفض متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية التعليق على "الاتصالات مع الحكومات الأجنبية بشأن مسائل تتعلق بالتحقيقات، بما في ذلك تأكيد أو نفي وجود مثل هذه الاتصالات".

وقال المسؤول الإماراتي إن غفور أدين بعد ذلك بالتهرب الضريبي وغسل الأموال في محكمة جنايات أبوظبي وحكم عليه في 25 مايو/أيار 2022 بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها ثلاثة ملايين درهم (816 ألف دولار) والترحيل. وأضاف أن لـ "غفور" الحق في الاستئناف على إدانته والحكم الذي صدر ضده.

ع.ح./أ.ح. (رويترز)

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    بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط

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  • الصحافي اللبناني سمير قصير

    بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط

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  • الصحافي اللبناني جبران تويني

    بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط

    جبران تويني

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  • صورة لجنازة علي حسن الجابر وهو مغطى بالعلمين القطري والليبي.

    بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط

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