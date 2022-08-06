 واشنطن: أنشطة الصين حول تايوان ″استفزازية وغير مسؤولة″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.08.2022

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واشنطن: أنشطة الصين حول تايوان "استفزازية وغير مسؤولة"

عقب اتهام تايوان الجيش الصيني بالقيام بمحاكاة هجوم على الجزيرة، قالت واشنطن إن أنشطة الصين في مضيق تايوان "استفزازية وغير مسؤولة". جاء ذلك بعد إعلان الخارجية الصينية "وقف" التعاون مع واشنطن في مجموعة من القضايا الأساسية.

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أمريكا وصفت أنشطة الصين حول تايوان بالاستفزازية وغير المسؤولة

أعلن البيت الأبيض اليوم السبت (السادس من آب/أغسطس 2022) أن تصرفات الصين في مضيق تايوان وحوله استفزازية وغير مسؤولة، وذلك بعد أن قال مسؤولون في تايوان إن الطائرات والسفن الحربية الصينية تدربت على محاكاة هجوم على الجزيرة.

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وقال متحدث باسم البيت الأبيض: "هذه الأنشطة تصعيد كبير في جهود الصين لتغيير الوضع الراهن. إنها استفزازية وغير مسؤولة وتزيد من مخاطر سوء التقدير"، وأضاف: "إنهم أيضا يخالفون هدفنا طويل الأمد المتمثل في الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، وهو ما يتوقعه العالم".

واتهمت تايوان الجيش الصيني السبت بالقيام بمحاكاة هجوم على الجزيرة، في وقت تكثّف بكين خطواتها الانتقامية للرد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه. واعتبرت بكين زيارة بيلوسي "استفزازاً" بعدما كانت واشنطن قد التزمت بعدم إقامة علاقات رسمية مع الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها.

ورداً على ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الصينية مساء الجمعة "وقف" التعاون مع واشنطن في مجموعة من القضايا الأساسية، بما في ذلك مكافحة المخدّرات والمحادثات حول تغيّر المناخ.

عسكرياً، تُواصل الصين السبت أهم مناورات حول تايوان ستستمر حتى الأحد، كما يتمّ تقديمها على أنها تدريب على "حصار" الجزيرة.  وأعلنت السلطات التايوانية السبت أنها رصدت "عدّة" طائرات وسفن صينية في مضيق تايوان بين الجزيرة والبر الصيني الرئيسي.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إنّ "عدداً من (السفن والطائرات) عَبَر الخط الأوسط" الذي يفصل المضيق إلى شطرين، معتبرة أنّها "تجري محاكاة لهجوم على جزيرة تايوان الرئيسية". ولم تعترف بكين أبدًا بهذا الخطّ الذي رسمته، بشكل أحادي، الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة.

م.ع.ح/هـ.د (أ ف ب ، رويترز)

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