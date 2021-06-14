"واسابي" يتوج باللقب في أقدم مسابقة أمريكية للكلاب

فاز واسابي وهو كلب من فصيلة "بيكينيز" ذو وجه أسود وبني باللقب في مسابقة ويستمنستر كينيل كلوب للكلاب في تاري تاون بنيويورك يوم الأحد ، متفوقا على ما يصل إلى 2500 كلبا شاركوا في العرض.

وجاء كلب من نوع "ويبيت" الإنجليزي اسمه بوربون في المركز الثاني في المسابقة التي يبلغ عمرها 145 عاما. وكانت هذه أول مرة لا تقام فيها المسابقة في منهاتن.

ونقل المنظمون المسابقة بسبب فيروس كورونا من مقرها المعتاد في ماديسون سكوير جاردن إلى قصر ليندهيرست المطل على نهر هادسون في تاري تاون وأرجأته من فبراير شباط حتى يتسنى تنظيمه في مكان مفتوح.

واسابي مع صاحبه

وتقام هذه المسابقة سنويا منذ عام 1877 وهي إحدى أقدم وأشهر المسابقات الرياضية في الولايات المتحدة، ويتنافس فيها كلاب من أكثر من 200 سلالة.

ويبلغ واسابي من العمر 3 سنوات، وسيحتفل بالفوز عبر تناول شريحة من السمك، وفق ما أعلن صاحبه. ويشارك في العرض رعاة كلاب من الكثير من الدول، ومن معايير الفوز انضباط الكلاب لتعليمات المنظمين بالبقاء في مكانهم المخصصة له وعدم التحرك إلّا عند رن الجرس، فضلا عن معايير الأناقة والظرف.

ويثير العرض انتباها واسعا غير أنه كذلك يتعرض لانتقادات من منظمات حقوق الحيوان بسبب أن الرغبة في الفوز قد تؤدي إلى الإضرار بالكلاب المشاركة. ويحصل صاحب الكلب الفائز على جائزة نقدية.

ع.ع/ ا.ف (رويترز، أ ب)