أهم منطقة صناعية في العالم حيث تخرج أهم الاختراعات والابتكارات في البرمجيات والاتصالات، وتقع في ولاية كاليفورنيا. وتطلق الكثير من البلدان هذه التسمية على المناطق التابعة لها التي تزدهر فيها البرمجيات وتقنية المعلومات.

وادي السليكون أو سليكون فالي منطقة تقع فيها أهم شركات الصناعات الالكترونية الأميركية مثل آبل وشركات إنتاج البرامجيات مثل غوغل ووسائل التواصل الاجتماعية مثل فيسبوك. تقع في منطقة خليج المكسيك بولاية كاليفورنيا. وهي المنطقة التي تخرج منها أهم الاختراعات في المجالات التكنولوجية والبرمجية وغيرها إلى العالم. وتُطلق هذه التسمية على مناطق في دول كالهند والصين وألمانيا ازدهرت فيها البرمجيات والاختراعات في عالمي الانترنت والاتصالات