واحة الثقافة - يان ليشيتسكي - عازف البيانو الشاب الموهوب

عندما يعزف يان ليشيتسكي على البيانو، يبدو الأمر كما لو أن من يعزف فنان موهوب تلقى التدريب على مدار عقود. يملأ قاعات الحفلات الموسيقية في كافة أنحاء العالم ويحصل على جوائز مرموقة وتحتفل به الصحافة العالمية: فنان موسيقي متكامل - شاعري وذكي، هكذا تصفه نيويورك تايمز. لكن من أين استمد عازف البيانو الشاب المولود عام 1995 هذا النضوج الفني؟ وما الذي يجعله مميزا كشخص وكموسيقي، وما سر نجاحه المبكر؟ واحة الثقافة التقت يان ليشيتسكي في مهرجان موسيقي في جزيرة أوزيدوم في بحر البلطيق. بين الشاطئ والمسرح الذي تقام عليه الحفلة الموسيقية تحدث عن حبه للموسيقى وأعباء عمله وطفولته والأشخاص الذين شجعوه: تحديداً عن والديه اللذيْن هاجرا من بولندا إلى كندا قبل سنوات قليلة من ولادته، واللذيْن لا يزال لهما تأثير عليه حتى اليوم حيث يرافقاه في معظم جولاته الموسيقية. أثناء الحوار يخبرنا أيضا كيف أنه وجد تنوعا لا حدود له من الفرح والألم والمعاناة والمشاعر الإنسانية في العزف على البيانو - ربما يكون هذا أحد أسرار تطوره في العزف.