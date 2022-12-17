 واحة الثقافة - يان ليشيتسكي - عازف البيانو الشاب الموهوب | واحة الثقافة | DW | 24.12.2022

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واحة الثقافة

واحة الثقافة - يان ليشيتسكي - عازف البيانو الشاب الموهوب

في سن التاسعة من عمره قدم حفلته الموسيقية الأولى وسرعان ما اكتسب لقب "الطفل المعجزة". اليوم يعتبر الكندي يان ليشيتسكي واحدا من أصغر عازفي البيانو الكبار.

عندما يعزف يان ليشيتسكي على البيانو، يبدو الأمر كما لو أن من يعزف فنان موهوب تلقى التدريب على مدار عقود. يملأ قاعات الحفلات الموسيقية في كافة أنحاء العالم ويحصل على جوائز مرموقة وتحتفل به الصحافة العالمية: فنان موسيقي متكامل - شاعري وذكي، هكذا تصفه نيويورك تايمز. لكن من أين استمد عازف البيانو الشاب المولود عام 1995 هذا النضوج الفني؟ وما الذي يجعله مميزا كشخص وكموسيقي، وما سر نجاحه المبكر؟ واحة الثقافة التقت يان ليشيتسكي في مهرجان موسيقي في جزيرة أوزيدوم في بحر البلطيق. بين الشاطئ والمسرح الذي تقام عليه الحفلة الموسيقية تحدث عن حبه للموسيقى وأعباء عمله وطفولته والأشخاص الذين شجعوه: تحديداً عن والديه اللذيْن هاجرا من بولندا إلى كندا قبل سنوات قليلة من ولادته، واللذيْن لا يزال لهما تأثير عليه حتى اليوم حيث يرافقاه في معظم جولاته الموسيقية. أثناء الحوار يخبرنا أيضا كيف أنه وجد تنوعا لا حدود له من الفرح والألم والمعاناة والمشاعر الإنسانية في العزف على البيانو - ربما يكون هذا أحد أسرار تطوره في العزف.

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Leonard Cohen acknowledges his fans as he begins his performance in Toronto on Friday, June 6, 2008. (AP Photo/Aaron Harris, CP)

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ARCHIV 2018 *** Artist and activist Emerson Munduruku is pictured as he teaches environmental conservation to children through his drag queen alter ego character Uyra Sodoma, at the Sustainable Reserve of Anavilhanas in the state of Amazonas in northern Brazil, on July 21, 2018. - Emerson's drag character requires two hours of preparation and all the materials he uses are collected from nature - never using the same costume twice. He's a descendent of the Munduruku indigenous tribe from the Brazilian Amazon and travels to remote communities to teach children about the importance of the environment. (Photo by RICARDO OLIVEIRA / AFP) (Photo credit should read RICARDO OLIVEIRA/AFP via Getty Images)

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Schädel von Rentieren mit Einschusslöchern, ein Kunstwerk der samischen Künstlerin Maret Anne Sara, die damit gegen die Rentierpolitik der norwegischen Behörden protestiert, aufgenommen im neuen Nationalmuseum. Das Nationalmuseum am Hafen präsentiert 6500 Werke von der Antike bis zur Gegenwart. Neben Gemälden und Skulpturen sind auch Werke aus den Bereichen Kunsthandwerk, Design und Architektur ausgestellt. In dem Bau im Zentrum der Stadt sind fünf Sammlungen unter einem Dach untergebracht. Eröffnung ist am 11. Juni. (zu dpa Museumsbau für die Ewigkeit: Oslo eröffnet neues Nationalmuseum) +++ dpa-Bildfunk +++

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