واحة الثقافة - هل الذكاء الاصطناعي هو مستقبلنا؟

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الذكاء الاصطناعي مفيد، وبات موجودا في كل مكان تقريبا. في التعرف اللغوي، والقيادة الذاتية. ولكن ما مدى إبداع التعلم الآلي؟ أين هي الحدود؟ وأين الخطر؟ ردود مذهلة من الفنانين والباحثين والشغوفين بشكل المستقبل.
هل تتخيل يوماً أن تفهم أجهزة الكمبيوتر لغتك بشكل دقيق وبنفس الطريقة التي يفهمك بها البشر؟! يبدو أن منظومة جديدة للذكاء الاصطناعي توصل إليها مركز بحث أمريكي قد تجعل ذلك ممكناً، فما الذي يميز المنظومة الجديدة؟
السيمفونية العاشرة لبيتهوفن عمل لم يكتمل، ولطالما تمنى عشاق الموسيقى اكتماله. والآن تمكن فريق من العلماء بمساعدة برامج كمبيوتر من استكمال السمفونية، التي ستعزف لأول مرة ضمن مهرجان بيتهوفن العالمي. فكيف أنجزوا هذا العمل؟
دخلت ألمانيا في غمار سباق عالمي محموم نحو تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي من باب الحواسب الكمومية. مشروع "كوانتوم فالي ساكسونيا السفلى" سيجعل من هذه الولاية مركزا رائدا لتطوير الحوسبة الكمية بألمانيا تستقطب 400 باحث متخصص.
ساعد الذكاء الاصطناعي الإنسان في محاربة جائحة كورونا بدءا من التعرف على الفيروس وحتى تطوير اللقاحات. انطلاقا من ذلك قررت منظمة الصحة العالمية إنشاء مركز عالمي للإنذار المبكر في ألمانيا للتحذير من الأوبئة في المستقبل.
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