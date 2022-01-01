 واحة الثقافة - هل الذكاء الاصطناعي هو مستقبلنا؟ | واحة الثقافة | DW | 01.01.2022

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واحة الثقافة

واحة الثقافة - هل الذكاء الاصطناعي هو مستقبلنا؟

الذكاء الاصطناعي مفيد، وبات موجودا في كل مكان تقريبا. في التعرف اللغوي، والقيادة الذاتية. ولكن ما مدى إبداع التعلم الآلي؟ أين هي الحدود؟ وأين الخطر؟ ردود مذهلة من الفنانين والباحثين والشغوفين بشكل المستقبل.

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