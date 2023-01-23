 واحة الثقافة - موسيقى التكنو - من برلين إلى العالم | واحة الثقافة | DW | 01.07.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

واحة الثقافة

واحة الثقافة - موسيقى التكنو - من برلين إلى العالم

كيف تحولت موسيقى التكنو من موسيقى تُعبِّر عن العالم السفلي إلى موسيقى انتشرت كالنار في الهشيم في كافة أنحاء العالم! فهذه الموسيقى أصبحت مقبولة ومرحب بها اجتماعيا وتُقدَم في قاعات الحفلات الموسيقية الكبرى مثل فيلهارموني برلين. لكن كيف تطور هذا التوجّه الموسيقي، ومن أين جاءت إيقاعاتها الضخمة التي غزت العالم انطلاقاً من برلين؟

أين تقع جذور الموسيقى المعروفة باسم "صوت برلين"؟ موسيقى التكنو ظهرت بشكل كبير في برلين بعد سقوط الجدار في عام 1989. حين كانت تُعزف الإيقاعات الإلكترونية القوية والسريعة في نوادي الأقبية المظلمة والمباني المتداعية. موكب الحب أو "Loveparade" جذب هذه الموسيقى إلى الشوارع، ومعها جيلاً من الشباب من كافة أنحاء العالم إلى العاصمة الألمانية. الذروة كانت عام 1999 حيث شارك في الموكب مليون ونصف المليون شخص. يُطلق على برلين - المدينة التي لا تهدأ فيها الحفلات. ففي نواد مثل Tresor أو Berghain يمكن الاحتفال طوال اليوم - ليل نهار. لكن كيف ظهرت موسيقى التكنو، وما هو أصل هذا التوجّه الموسيقي؟ حلقة هذا الأسبوع الخاصة من واحة الثقافة تنبش الأرشيف، ونلتقي بأساطير التكنو في برلين وعبر المحيط الأطلسي في ديترويت. ونتعرف على تأثير الدي جي في المدينة الصناعية والموسيقية السابقة في الولايات المتحدة وما هو الدور الذي تلعبه موسيقى التكنو في مجتمعات السود ومجتمع الميم ودورهم في ظهور هذا النوع من الموسيقي؟ وكيف أصبحت موسيقى التكنو علامة مميزة لبرلين؟ الكثير طواه النسيان منذ ظهور التكنو في أوائل الثمانينيات. "كل موسيقى تنشأ على حساب موسيقى أخرى"، كما يقول الدي جي Stacey Hotwaxx Hale من ديترويت. ولقد حان الوقت لتسليط الضوء على تاريخ هذه الموسيقى.

المزيد من المركز الإعلامي

تتواصل ببرلين فعاليات الأسبوع الأخضر بعد تعليقها لعامين خلال جائحة كوفيد. دويتشه فيله عربية زارت بعض الأروقة العربية.

برلين: مشاركة عربية متميزة في فعاليات "الأسبوع الأخضر" 23.01.2023

رغم عدم قدرة الايرانيين في المهجر المشاركة في الاحتجاجات الا ان كثيرين يتابعون احداث بلدهم باهتمام

الإيرانيون في الخارج قلقون على عائلاتهم بإيران 28.09.2022

في برلين قابلت دويتشه فيله أما وابنتها اللتين يعيشان مع عائلة ألمانية، وتحاولان بدء حياة جديدة بعيدا عن الوطن الأم.

عائلات أوكرانية لاجئة تبدأ حياتها في ألمانيا 27.05.2022

Logo von Ibn Rushd Fund for Freedom of Thought

العراق اليوم: فوز الأكاديمي العراقي الدكتور سعد سلوم بجائزة ابن رشد للفكر الحر 15.09.2022

المزيد واحة الثقافة

DW Kultur.21 Sendungslogo arabisch

واحة الثقافة - خطر الذكاء الإصطناعي - على الإبداع البشري 24.06.2023

DW Kultur.21 Sendungslogo arabisch

واحة الثقافة - خيول هتلر البرونزية 17.06.2023

DW Kultur.21 Sendungslogo arabisch

واحة الثقافة - روائع حفل أوبرا غالا بون 2023 10.06.2023

Für Kultur Intensiv vom 03.06.2023 und alle Adaptionen und Wiederholungen.*** Thammasat Universität Rangsit, Thailand, Dachgarten, Klimafreundlich, Architektur

5 مبان حول العالم رفيقة بالبيئة وجميلة 03.06.2023

اقرأ أيضا

27.6.2023, Pretoria Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen, l), Außenministerin, und Naledi Pandor, Außenministerin von Südafrika, treffen sich zu einem bilateralen Gespräch im Außenministerium Südafrikas. +++ dpa-Bildfunk +++

بيربوك في جنوب إفريقيا لبحث عدد من الملفات بينها روسيا 27.06.2023

وزيرة الخارجية الألمانية أناليا بيربوك تصل جنوب إفريقيا في زيارة عمل، وستتركز المباحاثات على العدوان الروسي على أوكرانيا، وملف الهيدروجين الأخضر إلى جانب التدريب المزدوج للعمالة الماهرة.

Claudia Roth (Bündnis90/Die Grünen), Kulturstaatsministerin, und Peter Limbourg, Intendant Deutsche Welle, nehmen an dem Festakt zum 70-jährigen Bestehen der DW Deutsche Welle teil. +++ dpa-Bildfunk +++

70 عاما دويتشه فيله.. اهتمام متزايد بأفريقيا 11.05.2023

احتفل ساسة في برلين بمرور 70 عاما على تأسيس دويتشه فيله، التي أشاد المستشار الألماني أولاف شولتس بدورها كصوت للديمقراطية. مظاهرات احتجاجية اعتراضا على خطط تقليص أعلنت عنها المؤسسة، خيمت على الاحتفال.

German Chancellor Olaf Scholz, right, and Chinese Premier Li Qiang, brief the media following government consultations of the both countries at the chancellery in Berlin, Germany, Tuesday, June 20, 2023. (AP Photo/Markus Schreiber)

ألمانيا تأسف لمنع طرح أسئلة خلال المؤتمر الصحفي لشولتس ولي تشيانغ 22.06.2023

أبدت ألمانيا أسفها لرفض رئيس الوزراء الصيني طرح الصحافيين أي أسئلة خلال المؤتمر الصحفي المشترك بعد لقائه مع المستشار الألماني أولاف شولتس، والذي دعا الصين بدوره إلى مزيد من حرية الصحافة.

Soccer Football - DFB Cup - Semi-Final - SC Freiburg v RB Leipzig - Europa Park Stadion, Freiburg, Germany - May 2, 2023 RB Leipzig's Dominik Szoboszlai celebrates scoring their third goal REUTERS/Kai Pfaffenbach DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

70 مليون يورو مقابل انتقال سوبوسلاي من لايبزيغ إلى ليفربول 01.07.2023

سيعزز ليفربول الذي يدربه الألماني يورغن كلوب صفوفه بلاعب لايبزيغ دومينيك سوبوسلاي بعد أن أكدت مصادر مختلفة انتقال اللاعب المجري إلى صفوف "الريدز" مقابل 70 مليون يورو.