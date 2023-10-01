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واحة الثقافة - مهرجان بيتهوفن 2023 - مشروع كامبوس للموسيقى

٨ أكتوبر ٢٠٢٣

موسيقى تتحدى الحدود - هو مشروع كامبوس في مهرجان بيتهوفن 2023 يشارك فيه موسيقيون أفغان.

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قوة المشاريع الموسيقية المشتركة في أغسطس 2021 سيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان. فحظرت الموسيقى، ولاحقت الموسيقيين، وأحرقت آلاتهم الموسيقية، وأغلقت معهد الموسيقى الوطني الشهير في كابول. وهو المعهد الذي كان ينبض بالحياة. وجد الموسيقيون الشباب المنتمون إلى المعهد ملجأ في مدينة براغا البرتغالية والتقوا هناك بموسيقيين ألمان وإيرانيين شباب لحضور ورشة عمل في ربيع العام المقبل. مع قائدة الأوركسترا والملحنة سيمين ساماواتي ارتجلوا الألحان وأصبحوا أصدقاء: موسيقى عابرة لكل الحدود أصبحت ممكنة بفضل مشروع كامبوس لمهرجان بيتهوفن في بون. والآن كان عرضهم الكبير في بون، في أمسية مليئة بالأصوات الاستثنائية: ارتجال وتأليف - موسيقى وكلمات: كما قالت الشاعرة الأفغانية مريم ميترا، معبرة عن أملها في مستقبل حر في أفغانستان: "الحرية هي صوتك".

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واحة الثقافة — المجلة الثقافية

واحة الثقافة تتيح لكم فرصة الإطلاع على الجوانب الثقافية في ألمانيا. التي أصبحت محورا لحركة الإبداع في القرن الواحد والعشرين، .

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