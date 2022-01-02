واحة الثقافة - مصمم الرقص الذي لا يعرف الهدوء حوفيش شيشتر

حوفيش شيشتر هو أحد أنجح مصممي الرقصات على مسارح الرقص العالمية. لوحاته مفعمة بالحيوية بل عدوانية تقريبًا، ومليئة بالنشوة والمشاعر الجياشة. غالبًا ما تكون أعماله معززة بإيقاعات يؤلفها بنفسه. لا عجب، فقد تعلم الإيقاع. "المهرجون" أو "الأم السياسية" أو "البرابرة" أسماء مسرحياته التي يحتفل بها الجمهور والنقاد على حد سواء. حوفيش شيشتر من مواليد القدس عام 1975. خلال خدمته العسكرية رقص مع فرقة الرقص الأسطورية باتشيفا. أما مسيرته الفنية فقد انطلقت بسرعة بعدما ذهب إلى لندن. وفي عام 2008 أسس شركته الخاصة. واحة الثقافة التقت شيشتر في شتوتغارت، حيث يعمل حاليًا كمصمم رقص ضيف مع فرقة "غوتييه دانس" الشهيرة. أما أولى علاماته الفارقة كانت حين قام بتحويل الباليه الكلاسيكي "بحيرة البجع" إلى لوحة فنية مليئة بالحيوية وأطلق عليها اسم "كعكة البجع" التي كتب شيشتر موسيقاها بنفسه. سنشاهده وهو يتدرب. وهذا امتياز نادر وسيسمح لنا بمتابعة راقصيه أثناء تأدية "حركة حوفيش" النموذجية. وفيها تبدو حركات الذراع وكأنها في بحر من العسل، والأجسام تطفو كالبالونات. وسنتسلق معه شجرة - حيث يفضل الاسترخاء، ونسأله: أي جزء من الجسم سيوفر له مساحة أكبر؟ ولماذا هو مفتون بالحيوانات أثناء قيامها بالصيد؟ فرصة نارة للتعرف على الفنان النشط حوفيش شيشتر!