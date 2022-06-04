 واحة الثقافة - مبدعون أفارقة: البقاء أم الهجرة | واحة الثقافة | DW | 26.06.2022

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واحة الثقافة

واحة الثقافة - مبدعون أفارقة: البقاء أم الهجرة

يشهد القطاع الإبداعي في إفريقيا ازدهاراً، لكن كيف يمكن للمبدعين العمل في ظل فقدان البنى التحتية أو الأنظمة السياسية القمعية؟ في المنتدى العالمي للإعلام لدويتشه فيله يتحاور فنانون وفنانات حول دور الفن في مستقبل القارة السمراء.

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GMF 2022 | Panel der HA Culture & Documentaries | Robert Seentamu Kyagulanyi

بوبي واين هو أحد الموسيقيين الأكثر شهرة في شرق إفريقيا، والذي لا يتردد في التعبير عن رأيه عندما يتعلق الأمر بالانتهاكات في وطنه أوغندا. حقق واين شهرة دولية عندما ترشح لمنصب الرئاسة لمنافسة الحاكم يوري موسيفيني في عام 2021. جاء إلى بون لحضور منتدى "غلوبال ميديا" الذي نظمته دويتشه فيله، والمشاركة في حلقة نقاش نظمّها برنامج واحة الثقافة بعنوان "مبدعون من أفريقيا: البقاء أم الهجرة؟"

GMF Stella Gaitano, Schriftstellerin aus dem Südsudan

يتناقش بوبي واين مع الكاتبة ستيلا غاتيانو من جنوب السودان، والمخرج السينمائي إيلكه نيبو من نيجيريا، والمصوّرة الفوتوغرافية الكاميرونية الهولندية أنجيل أتوندي إيسامبا، والمصوّر الفوتوغرافي والمُنسِّق النيجيري البريطاني أكيبنبود أكينيبي والمذيعة كارين هيلمشتيت. وقد تم التطرق إلى المساهمات التي يمكن للفنانين والفنانات تقديمها لأجل النهوض ببلدانهم.

GMF 2022 | Recording of Arts.21

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Gedenkkopf einer Königinmutter, Hersteller*in nicht dokumentiert, Königreich Benin, Nigeria, 18./19. Jh., Kupferlegierung; H: 43,5 cm, B: 24 cm, T: 26,5 cm, hergestellt für den Oba (König) von Benin, seit 1901 im RJM Köln (RJM Inv. Nr. 48) Commemorative head of a queen mother, artist not documented, Benin Kingdom, Nigeria, 18th/19th c., copper alloy; h: 43.5 cm, w: 24 cm, d: 26.5 cm; produced for the Oba (king) of Benin, in the RJM Cologne since 1901 (RJM inv. no. 48). Köln, 29.04.2022

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