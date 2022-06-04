واحة الثقافة - مبدعون أفارقة: البقاء أم الهجرة

بوبي واين هو أحد الموسيقيين الأكثر شهرة في شرق إفريقيا، والذي لا يتردد في التعبير عن رأيه عندما يتعلق الأمر بالانتهاكات في وطنه أوغندا. حقق واين شهرة دولية عندما ترشح لمنصب الرئاسة لمنافسة الحاكم يوري موسيفيني في عام 2021. جاء إلى بون لحضور منتدى "غلوبال ميديا" الذي نظمته دويتشه فيله، والمشاركة في حلقة نقاش نظمّها برنامج واحة الثقافة بعنوان "مبدعون من أفريقيا: البقاء أم الهجرة؟"

يتناقش بوبي واين مع الكاتبة ستيلا غاتيانو من جنوب السودان، والمخرج السينمائي إيلكه نيبو من نيجيريا، والمصوّرة الفوتوغرافية الكاميرونية الهولندية أنجيل أتوندي إيسامبا، والمصوّر الفوتوغرافي والمُنسِّق النيجيري البريطاني أكيبنبود أكينيبي والمذيعة كارين هيلمشتيت. وقد تم التطرق إلى المساهمات التي يمكن للفنانين والفنانات تقديمها لأجل النهوض ببلدانهم.