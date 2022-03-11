واحة الثقافة - ما الذي يحرك الفن في أزمنة الحرب؟

أوكرانيا تستقطبهم لمواجهة روسيا.. مقاتلون أجانب يتوافدون على الجبهة

تشير التقديرات إلى أن آلاف الأجانب لبوا دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للدفاع عن أوكرانيا. فما هي التداعيات التي يمكن أن يسببها ذلك على المستوى الميداني وقانونيا لدى بلدانهم الأصلية؟