 واحة الثقافة - ما الذي يحرك الفن في أزمنة الحرب؟ | واحة الثقافة | DW | 12.03.2022

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واحة الثقافة

واحة الثقافة - ما الذي يحرك الفن في أزمنة الحرب؟

الثقافة في جميع أنحاء العالم تُقاطع روسيا وتتضامن مع أوكرانيا. قائدة الأوركسترا أوكسانا لينيف تتحدث عن إرث وطنها الثقافي، والكاتب فلاديمير سوروكين عن مأساة بلده - أصوات تحكي عن الحرب في أوروبا.

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