واحة الثقافة - ما الذي يحرك الفن في أزمنة الحرب؟

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الثقافة في جميع أنحاء العالم تُقاطع روسيا وتتضامن مع أوكرانيا. قائدة الأوركسترا أوكسانا لينيف تتحدث عن إرث وطنها الثقافي، والكاتب فلاديمير سوروكين عن مأساة بلده - أصوات تحكي عن الحرب في أوروبا.
طالب المستشار الألماني شولتس والرئيس الفرنسي ماكرون الرئيس الروسي بوتين بالوقف الفوري لإطلاق النار في أوكرانيا والانخراط في حل دبلوماسي للصراع. وكان شولتس وماكرون قد تحدثا قبل ذلك مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي.
تشير التقديرات إلى أن آلاف الأجانب لبوا دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للدفاع عن أوكرانيا. فما هي التداعيات التي يمكن أن يسببها ذلك على المستوى الميداني وقانونيا لدى بلدانهم الأصلية؟
رغم اشتداد حدة القتال، أشارت الحكومتان الروسية والأوكرانية إلى انفتاحهما على المفاوضات، فيما تستمر المعارك في محيط كييف والرئيس الأوكراني زيلينسكي يقول إن الجيش الأوكراني لن يلقي سلاحه، ولن يستسلم للغزاة.
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.
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