 واحة الثقافة - لماذا لن يحصل ستيفن كينغ على جائزة نوبل أبدا | واحة الثقافة | DW | 10.09.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

واحة الثقافة

واحة الثقافة - لماذا لن يحصل ستيفن كينغ على جائزة نوبل أبدا

هل أنتم أيضًا من عشاق المؤلف الأمريكي الأكثر مبيعًا ستيفن كينغ؟ لماذا لم يحصل على جائزة نوبل للآداب حتى الآن؟ تريسي كيم خبيرة دي دبليو في الأعمال الأدبية أرادت معرفة السبب وواجهت منتقدي روائي قصص الرعب الشهير.

الكاتب الأمريكي ستيفن كينغ هو أحد أعمدة أدب الرعب وأحد المؤلفين الأكثر قراءة ونجاحًا في وقتنا الحاضر. فقد بيعت حوالي أربعمئة مليون نسخة من كتبه في كل أنحاء العالم. ألّف كينغ ما يزيد على مائة عمل، يضيف إليها عملين كل عام. أكثر من سبعين رواية، فضلًا عن القصص القصيرة والكتب الاختصاصية. كتب الرعب والروايات التاريخية، التي ترك فيها ستيفن كينغ شخصيات فريدة في الثقافة الشعبية الأمريكية. مثل شخصية المهرّج الشرير "بينيوايز" من روايته "إت". أو الكلب المسعور "كوجو". وأصبح الكاتب نفسه شخصية في مسلسل الرسوم المتحركة "ذا سيمبسونز". نال ستيفن كينغ جميع الجوائز تقريبا التي يمكن الفوز بها. وفي عام 2014 منحه الرئيس أوباما "الميدالية الوطنية للفنون". بقيت جائزة واحدة لم يحظَ بها، هي نوبل للآداب. فحتى الآن لم يتم اعتبار المؤلف الأكثر مبيعًا مرشحًا مستحقًا للجائزة الأدبية الأكثر شهرة. لماذا يا ترى؟ قامت تريسي كيم الخبيرة الأميركية بالآداب في دي دبليو بالبحث عن سبب عدم فوز كينغ بجائزة نوبل للآداب. التقت بمعجبيه، أمثال المؤلفة المغربية الفرنسية ليلى سليماني. كما استمعت إلى منتقدي الكاتب الأمريكي، مثل الناقد الأدبي الأسطوري "هارولد بلوم" الذي استخفّ مرةً بأعمال ستيفن كينغ. لكن ما هو مؤكد هو أن ستيفن كينغ ليس في حاجة إلى جائزة نوبل للآداب ليكون مشهورًا. فهو الآن أحد أشهر الكتاب في العالم. ويوم 21.09.22 سيتم ستيفن كينغ خمسة وسبعين عامًا.

المزيد من المركز الإعلامي

DW Kultur.21 Sendungslogo arabisch

واحة الثقافة - نغمات يهودية: من كليزمر إلى الموسيقى الكلاسيكية 27.08.2022

صوت جيل الشباب

صوت جيل الشباب 27.08.2022

الموسيقى كتقليد عائلي

الموسيقى كتقليد عائلي 27.08.2022

العودة إلى المسرح

العودة إلى المسرح 27.08.2022

المزيد واحة الثقافة

Mohammed Abla, ägyptischer Künstler, © Emad Abdel Hady

إلهام من الشارع 03.09.2022

27/02/2022 Dirigentin Oksana Lyniv mit ukrainischer Flagge Co: Privat

المايسترو النجمة والحرب 03.09.2022

Das Archivbild vom 26.08.1972 zeigt die Mannschaft des bundesrepublikanischen Gold-Achters (Rudern) von Mexiko 1968, die die Olympische Fahne bei der Eröffnungsfeier in das Münchner Olympiastadion trägt.

أوليمبياد 1972: الفشل الذريع لوسائل الإعلام 03.09.2022

DW Kultur.21 Sendungslogo arabisch

واحة الثقافة - عندما تلتقي الثقافة بالسياسة 03.09.2022