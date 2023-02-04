واحة الثقافة - لماذا لا يُعَدُّ الطفل المعجزة معجزة

الحياة كطفل معجزة بالنسبة للأغلبية تعني طفولة مليئة بالتمرينات والضغوط. برنامج واحة الثقافة طرح أسئلة على أطفال معجزة قدامى وجُدُد وعلى خبراء وآباء وأمهات: هل يستحق الأمر أن يكون الطفل معجزة؟ هل يمكن لكل طفل أن يصبح طفلا معجزة؟ وما الذي تحوّل إليه الأطفال المعجزة في الماضي؟ كتب عازف الكمان النجم دافيد غاريت في سيرته الذاتية المنشورة حديثا أنه لم يفوّت شيئا في طفولته كطفل معجزة ـ ولم يندم على شيء حتى اليوم. الموهوبتان الصاعدتان ليتيتسيا هان ومادوكس مارسوليك لا يستطيعان تصور حياة بموسيقى أقل، وبتمارين أقل. ماذا يقول خبراء مثل باحث شؤون الموهوبين الأمريكي دافيد هنري فيلدمان، أو اخصائي علم النفس الموسيقي دانييل مولنسيفن؟ وما أصبح عليه الأطفال المعجزة في تاريخ الموسيقى، سنعرفه من مؤرّخ الموسيقى آرنه شتولبيرغ.