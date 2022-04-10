واحة الثقافة - كينت ناغانو - حياة من أجل الموسيقى

في مقابلة خاصة مع دويتشه فيله ، يحدثنا قائد الأوركسترا الأمريكي كينت ناغانو البالغ من العمر 70 عامًا، عن مسيرته الفنية ويحكي لنا عن الخبرات التي طبعت حياته وعن رفاقه المهمين وقصصه العاطفية. كما يستحضر ذكرياته مع الفنان ليونارد بيرنستاين الذي كان تأثيره حاسمًا عليه وكيف تعرف على فرانك تسابا وتعمق في دراسة مؤلفاته الكلاسيكية. يتحدث عن سنوات تعاونه مع دار أوركسترا برلين التي تسحره إلى يومنا هذا. كما يكشف سر التعاون الوثيق مع زوجته، عازفة البيانو ماري كوداما. ويروي أيضا حكايات غريبة عن حياته المهنية الدولية من بينها جهوده لإدارة جوقة يابانية في رحلة إلى اليابان باللغتين الألمانية والإنجليزية. فعائلة ناغانو تنحدر من اليابان، لكنه ولد ونشأ في الولايات المتحدة. ويصف معرفته بالحياة اليابانية بأنها "شبه معدومة".