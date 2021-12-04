 واحة الثقافة - كينت ناغانو حياة من أجل الموسيقى | واحة الثقافة | DW | 18.12.2021

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واحة الثقافة

واحة الثقافة - كينت ناغانو حياة من أجل الموسيقى

يعتبر الفنان الأمريكي كينت ناغانو أحد أكثر قائدي الأوركسترا تنوعًا في عصرنا. ففي مقابلة خاصة للغاي يحدثنا عن مسيرته الفنية ويحكي عن الخبرات التي طبعت حياته وعن رفاقه المهمين وقصصه العاطفية.

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في مقابلة خاصة مع دويتشه فيله، يلقي قائد الأوركسترا الأمريكي كينت ناغانو البالغ من العمر 70 عامًا، يحدثنا عن مسيرته الفنية ويحكي عن الخبرات التي طبعت حياته وعن رفاقه المهمين وقصصه العاطفية. كما يستحضر ذكرياته مع الفنان ليونارد بيرنستاين الذي كان تأثيره فارقا في حياته وكيف تعرف على فرانك زابا وتعمق في دراسة مؤلفاته الكلاسيكية. يتحدث ناغانو عن سنوات تعاونه مع دار أوركسترا برلين التي تسحره إلى يومنا هذا. كما يكشف سر التعاون الوثيق مع زوجته، عازفة البيانو ماري كوداما. ويروي أيضا حكايات شيقة عن حياته المهنية الدولية من بينها جهوده لإدارة جوقة يابانية في رحلة إلى اليابان باللغتين الألمانية والإنجليزية. فعائلة ناغانو تنحدر من اليابان، لكنه ولد ونشأ في الولايات المتحدة. وهو يصف معرفته بالحياة اليابانية بأنها "شبه معدومة".

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