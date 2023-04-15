 واحة الثقافة - كيف يمارس أردوغان الضغط على الفنانين الأتراك؟ | واحة الثقافة | DW | 13.05.2023

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واحة الثقافة

واحة الثقافة - كيف يمارس أردوغان الضغط على الفنانين الأتراك؟

قبل 10 سنوات خرج الآلاف إلى الشوارع في تركيا للمطالبة بالتغيير في احتجاجات غيزي ولمقاومة الحكومة الاستبدادية. مجلة واحة الثقافة تلتقي خمسة فنانين ما زالوا يعانون من العقوبات الانتقامية حتى يومنا هذا إثر مشاركتهم آنذاك.

ما بدأ في 28 مايو 2013 كاحتجاج دعاة حماية البيئة ضد هدم حديقة في قلب إسطنبول تحول إلى انتفاضة كبيرة في جميع أنحاء تركيا. أثار موقف الحكومة الاستبدادي تجاه المتظاهرين احتجاج كل هؤلاء الذين كانوا غاضبين على عشر سنوات من حكم أردوغان وأرادوا المطالبة بحقوقهم الديمقراطية.
إنه احتجاج على الرقابة والتعسف وعنف شرطة الدولة.

تم إخلاء حديقة غيزي قسراً من قبل الشرطة في 15 يونيو / حزيران 2013. شارك أكثر من ثلاثة ملايين شخص في الاحتجاج. وأصبح اسم غيزي مرادفًا لحركة ديمقراطية تركية شابة، ورمزًا للمقاومة والتضامن والتغيير. وبدعم من الممثلين والكتاب والموسيقيين، ظهر الجيل التركي الجديد مبدعًا وحيويًا.

لكن رد الحكومة كان قاسياً. اختارت بعض المتظاهرين البارزين وألقت عليهم مسؤولية الاحتجاجات.


Osman Kavala - Eine Stimme aus dem Gefängnis

في عام 2017، حُكم في ظروف صعبة على راعي الفن والناشط في مجال حقوق الإنسان عثمان كافالا بالسجن المؤبد بتهمة "محاولة الإطاحة بالحكومة التركية بالقوة"، إلى جانب 15 ناشطًا آخر يُزعم أنهم دعموا كافالا ليكونوا عبرة للآخرين. وبهذه الأحكام القاسية للغاية، يريد أردوغان نشر مناخ الخوف. 

 

Bildkombo | Cansu Yapici, Tuncay Akgün, Memet Ali Alabora, Sinem Sakaoglu, Barıs Atay

مجلة واحة الثقافة تلتقي خمسة فنانين شاركوا في احتجاجات غيزي: الفنان باريش أتاي، والممثل مميت علي ألابورا الذي هرب خارج البلد، والمهندسة المعمارية دجانسو يابيدجي (ابنة مودجيلا يابيدجي القابعة في السجن) ورسام الكاريكاتير ومحرر المجلة الساخرة لومان توندجاي أكغون، ومنتجة الأفلام المسجونة دجيغديم ماتر. نتحدث مع صديقتها وزميلتها سينم ساكا أوغلو عن حالتها في السجن.  

 حتى اليوم، يتعين عليهم التعامل مع العواقب: لم يعد بإمكانهم ممارسة مهنهم، وأُجبروا على مغادرة البلد، أو حُكم عليهم بالسجن لسنوات عديدة في محاكمة مشكوك فيها. فماذا يتمنون لأنفسهم ولبلدهم؟

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