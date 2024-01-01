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كيف تُلهم موضة من الهند العالم

٢٧ يناير ٢٠٢٤

ثوب الساري الهندي والأحذية الرياضية والأقمشة الفاخرة. في الجزء الثاني من تقريرنا نستعرض لكم جوانب من مسيرة الانتصار العالمية للمصمّمين الهنود، ونُوضح سبب ارتباط الفخر الوطني لأكبر دولة في العالم من حيث السكان بصناعة النسيج العريقة تاريخيا.

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DW Sendung | Arts Unveiled
صورة من: DW

الموضة في الهند: متنوعة وواعدة ومبهرة مثل شبه القارة الهندية ذاتها. يمكن بحلول عام 2030 أن تصبح الهند، الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم، واحدة من أكبر ثلاثة اقتصادات عالمية. الطبقة الوسطى في الهند آخذة في النمو. انتهى عصر الجماليات الغربية الذي فرضه البريطانيون هناك لفترة طويلة. فالآن يُحدث المصممون الهنود الشباب ضجّة كبيرة في جميع أنحاء العالم من خلال إثراء الفن الحرفي التقليدي بأفكار عصرية جديدة. تمّ الاحتفال للتوّ بالمصمّم الهندي راهول ميشرا في باريس: لقد حقّق نجاحا بأحدث مجموعاته في أسبوع الموضة الراقية في باريس لربيع وصيف عام 2024. إن هذا المصمّم الهندي ضيف دائم في أهم فعّاليات الأزياء العالمية. التقينا براهول ميشرا خلف الكواليس في مقابلة حصرية في الصيف الماضي أثناء عرضه لتصميماته ـ كما زرناه في مشغله في الهند خارج العاصمة دلهي. 

DW Sendung | Arts Unveiled
صورة من: DW

تشابك الفخر الوطني في الهند بقطاع صناعة النسيج من خلال تضافر تاريخي لهذا القطاع مع نضال الهند من أجل الاستقلال. ارتبط نضال المهاتما غاندي من أجل استقلال الهند بمزاولته للنسيج المحلي بنفسه. حتى يومنا هذا، يتحدّث الناس في الهند عن الخيط الذي جلب الحرّية. وحتى يومنا هذا لا تزال عجلة الغزل رمزا موجودا وسط العلم الهندي. 

indische Modedesignerin Ritu Beri
صورة من: DW

خلال زيارة حصرية لمنزل ملكة الأزياء الهندية ريتو بيري في دلهي، شرحت لنا مدى أهمية صناعة النسيج والأزياء لتعزيز ثقة الهند بنفسها وبتقدّمها. شكّل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مؤخرا لجنة ضمّت أهم مصمّمي بلاده للترويج للهند عالميا ـ عبر الموضة الهندية.

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