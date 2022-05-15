 واحة الثقافة - كيف أصبحت برلين موطنا للأشخاص العابرين جنسيا | واحة الثقافة | DW | 29.05.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

واحة الثقافة

واحة الثقافة - كيف أصبحت برلين موطنا للأشخاص العابرين جنسيا

تجذب برلين الكويريين من جميع أنحاء العالم، بما فيهم العديد من عابري الجنس. ولهذا الأمر تقليد طويل، فقبل قرن من الزمان كُتِبَ هنا تاريخ لعابري الجنس. واحة الثقافة في رحلة بحث عن جذور ومسارات العابرين والعابرات جندرياً في برلين - مُذَّاك وحتى يومنا هذا.

مشاهدة الفيديو 26:06

يرمز الحرف "T" الموجود في اختصار LQBTQI الذي يرمز إلى "مجتمع الميم" إلى الأشخاص "العابرين والعابرات جندريّاً"، أي الأشخاص الذين لا تتطابق هويتهم الجنسية مع جنسهم البيولوجي المحدد لهم عند الولادة. وقد برز هؤلاء في السنوات الأخيرة بشكل أكثر وضوحاً - ليس آخرًا بفضل نجوم مثل الممثل إليوت بيدج أو المخرجتين ليلي ولانا واتشوفسكي. لكن لطالما كان هؤلاء الأشخاص موجودين! وقد لعبت العاصمة الألمانية برلين دوراً رئيسياً في التاريخ الحديث للعابرين جنسياً. فقبل أكثر من قرن أسس الطبيب ماغنوس هيرشفيلد معهد العلوم الجنسانية هنا، وكان من أوائل العلماء في العالم ممن أجروا بحوثًا في الهويات الجنسية، وكان يشير آنذاك للأشخاص العابرين جنسياً بمصطلح "الترنسڤستيون" الذي تمّ تجاوزه لاحقاً، وكان يقدم لهم العلاج بالهرمونات وحتى جراحة موائمة الجنس كما كان يساعد في حمايتهم من الملاحقة الجنائية. احتقر النازيون هيرشفيلد وأبحاثه بدعوى أنها "غير ألمانية". وأدى استيلاء هتلر على السلطة في عام 1933 إلى إغلاق المعهد الابتكاري وكبت جميع النقاشات العلمية في هذا الموضوع. لكن بحلول عقد السبعينيات، عندما هزّت الحركة الطلابية أركان الهياكل المحافظة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، عادت برلين المُقسَّمة لتكون المكان الملائم للأشخاص المشكّكين بالأدوار النمطية للجنسين وبالمعايير الجنسية المحافظة ـ واستمر ذلك حتى اليوم. ومنذ عام 2021 ومدينة برلين تُطلق على نفسها رسميا اسم "عاصمة قوس القزح". لكن العابرين والعابرات جنسيا ما زالوا يتعرضون للتمييز والاعتداءات ـ وبرلين لا تشكّل استثناءً، ففيها تُرتكب جرائم كراهية ضدهم أكثر من إي مكان آخر في ألمانيا. ورغم ذلك فإن العاصمة الألمانية هي المكان الذي يعثر فيه العابرون جنسيا على مجتمع يعيشون ويتحرّكون فيه بحرّيّة أكثر من أي مكان آخر. يصف مغني الأوبرا الأمريكي هولدن مادغيم حياته في برلين كالتالي:"يأتي إلى برلين الكثير من العابرين جنسيا للإقامة فيها، لأنهم يدركون أنهم بأمان هنا.(...) برلين ليست جنّة للعابرين جنسيا طبعا، لكنها مكان جيد للعيش للعابرين جنسيا والكويريين." الناشطة العابرة جنسيا فليسيا رولتشكه وأتتها الجرأة للكشف عن ميولها بصفتها عابرة جنسيا بعدما استقرت في برلين، وقد لقي هذا الكشف قبولا كبيرا. تقول فليسيا عن تلك الفترة: "لقيتُ قبولا واسعا ـ على الأقل في دائرة العابرين والعابرات جنسيا ومحيط أصدقائي ومعارفي وفي المحيط الجامعي." في هذه الحلقة من برنامج "واحة الثقافة" يصف أناس من مجتمع الميم حياتهم في برلين. كما يُلقي مؤرّخون وخبراء في الدراسات الجندرية نظرة على التقليد الطويل الذي أتاح لبرلين أن تكون اليوم مدينة يقصدها العابرون والعابرات جنسيا من أنحاء العالم كافّة.

المزيد من المركز الإعلامي

ELVIS 2022 de Baz Luhrmann Austin Butler. COLLECTION CHRISTOPHEL Warner Bros. - Bazmark Films - Roadshow Entertainment - The Jackal Group - Whalerock Industries biographie biopic biography Elvis Presley PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY ELVIS 2022 13 NUR REDAKTIONELLE NUTZUNG & REDAKTIONELLE BUCHCOVER NUR IM KONTEXT DER FILMBERICHTERSTATTUNG

نجوم وبريق في مهرجان كان السينمائي 15.05.2022

Aufnahme aus dem Film “NAVALNY“ des kanadischen Regisseurs Daniel Roher. Der Film wird im Rahmen des Festivals DOK.fest München im Jahre 2022 gezeigt.

أليكسي نافالني: فيلم وثائقي مثير 15.05.2022

2019-11-26 21:54:16 UTRECHT - Das russische Kunstkollektiv Pussy Riot mit ua Yekaterina Samutsevich, Nadezhda Tolokonnikova und Maria Alyokhinage gibt ein Konzert im Pandora-Raum von TivoliVredenburg. ANP KIPPA PAUL BERGEN

بوسي ريوت في جولة أوروبية لمناهضة الحرب 15.05.2022

فنانون بدون وطن

فنانون بدون وطن 07.05.2022

المزيد واحة الثقافة

DW Kultur.21 Sendungslogo arabisch

واحة الثقافة - روائع حفل - أوبرا غالا بون 2022 21.05.2022

Carrie Mae Weems, Performance Studies #1, 2004 Rechte:Carrie Mae Weems. Courtesy of the artist, Jack Shainman Gallery, New York / Galerie Barbara Thumm, Berlin

ناشطة خفية تناضل من أجل التحرر 16.05.2022

Gedenkkopf einer Königinmutter, Hersteller*in nicht dokumentiert, Königreich Benin, Nigeria, 18./19. Jh., Kupferlegierung; H: 43,5 cm, B: 24 cm, T: 26,5 cm, hergestellt für den Oba (König) von Benin, seit 1901 im RJM Köln (RJM Inv. Nr. 48) Commemorative head of a queen mother, artist not documented, Benin Kingdom, Nigeria, 18th/19th c., copper alloy; h: 43.5 cm, w: 24 cm, d: 26.5 cm; produced for the Oba (king) of Benin, in the RJM Cologne since 1901 (RJM inv. no. 48). Köln, 29.04.2022

الفن منهوب منذ الحقبة الاستعمارية 15.05.2022

DW Kultur.21 Sendungslogo arabisch

واحة الثقافة - آفاق جديدة - الفن وتأثيره على إدراكنا للعالم 15.05.2022