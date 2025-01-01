واحة الثقافة - كمنيتس: مدينة التناقضات

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إنه تحدٍ وفرصة كبيرة للمدينة التي يبلغ عدد سكانها 250 ألف نسمة في الجزء الشرقي من ألمانيا. كمنيتس التي كانت ذات يوم مركزًا صناعيًا مزدهرًا، والتي أعيد تسميتها كارل ماركس شتات في زمن جمهورية ألمانيا الديمقراطية، تصدرت مرارًا وتكرارًا عناوين الصحف بعد سقوط الجدار: بسبب مسيرات المتطرفين اليمينيين والاعتداءات العنصرية والمعادية للأجانب. وبصفتها عاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2025، تناضل كمنيتس الآن من أجل صورة جديدة وتريد تطوير تعايش جديد بين الأجيال من خلال الانفتاح والمشاريع الثقافية. كمنيتس هي موطن 10 آلاف طالب من 90 دولة ولديها مشهد حيوي للنوادي والموسيقى وواحدة من أكبر الجاليات الهندية في شرق ألمانيا.^ مراسلة دي دبليو، شابنام سوريتا، المولودة في الهند، تتجول في المدينة النمطية الاشتراكية السابقة وتلتقي بطلاب وفنانين أجانب ومشككين ومؤيدين لمشروع عاصمة الثقافة. هل سيتم تغيير الصورة؟