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ثقافةألمانيا

واحة الثقافة - كمنيتس: مدينة التناقضات

٤ يناير ٢٠٢٥

من مدينة كارل ماركس الاشتراكية إلى عاصمة الثقافة الأوروبية: تصدرت المدينة الصناعية السابقة عناوين الصحف مرارًا وتكرارًا بسبب اليمين المتطرف. والآن تريد كمنيتس إعادة اكتشاف نفسها بالثقافة والانفتاح.

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Chemnitz Kulturhauptstadt 2025
صورة من: DW

إنه تحدٍ وفرصة كبيرة للمدينة التي يبلغ عدد سكانها 250 ألف نسمة في الجزء الشرقي من ألمانيا. كمنيتس التي كانت ذات يوم مركزًا صناعيًا مزدهرًا، والتي أعيد تسميتها كارل ماركس شتات في زمن جمهورية ألمانيا الديمقراطية، تصدرت مرارًا وتكرارًا عناوين الصحف بعد سقوط الجدار: بسبب مسيرات المتطرفين اليمينيين والاعتداءات العنصرية والمعادية للأجانب. وبصفتها عاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2025، تناضل كمنيتس الآن من أجل صورة جديدة وتريد تطوير تعايش جديد بين الأجيال من خلال الانفتاح والمشاريع الثقافية. كمنيتس هي موطن 10 آلاف طالب من 90 دولة ولديها مشهد حيوي للنوادي والموسيقى وواحدة من أكبر الجاليات الهندية في شرق ألمانيا.^ مراسلة دي دبليو، شابنام سوريتا، المولودة في الهند، تتجول في المدينة النمطية الاشتراكية السابقة وتلتقي بطلاب وفنانين أجانب ومشككين ومؤيدين لمشروع عاصمة الثقافة. هل سيتم تغيير الصورة؟

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عن هذا البرنامج

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واحة الثقافة — المجلة الثقافية

واحة الثقافة تتيح لكم فرصة الإطلاع على الجوانب الثقافية في ألمانيا. التي أصبحت محورا لحركة الإبداع في القرن الواحد والعشرين، .

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