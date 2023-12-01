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فيكينغور أولافسون - حياته وأعماله

٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣

يعتبر فيكينغور أولافسون النجم الساطع الجديد في سماء الموسيقى الكلاسيكية. تمكن عازف البيانو الايسلندي، من خلال تفسيراته الفريدة للمقطوعات الموسيقية الشهيرة، من إبهار الكثيرين حول العالم. رافقونا في رحلة لاستكشاف عالم الموسيقي الشاب كما يراه هو.

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Der isländische Pianist Víkingur Ólafsson
صورة من: DW

وصفته صحيفة ديلي تلغراف البريطانية بأنه النجم الجديد للبيانو الكلاسيكي، واعتبرته صحيفة نيويورك تايمز "غلين غولد إيسلندا" مقارنة بين إبداعه وإبداع العازف الكندي الشهير غلين غولد.

Tschechien isländischer Pianist Vikingur Olafsson
صورة من: Vit Simanek/dpa/CTK/picture alliance

العازف الشاب الذي ولد في عام 1984 في إيسلندا تمكن من خلال تفسيراته الفريدة لريبرتوارات كلاسيكية شهيرة من إبهار محبي الموسيقى الكلاسيكية وكسب قلوب الكثيرين حول العالم. وأكثر ما يلفت في أسلوبه هو اعتماده على النغمات الخافتة.

Island | Fjallsarlon Gletschersee
صورة من: Makoto Honda/Zoonar/picture alliance

ألبومه الجديد "من بعيد" يشبه حالة من التأمل ويذكر بالمناظر الطبيعة الإيسلندية الفريدة. في هذه الحلقة الخاصة من واحة الثقافة يشرح لنا فيكينغور أولافسون كيف يفسر أعمال مؤلفين عمالقة بطريقة جديدة من جهة وكيف يمنحها روحا إيسلندية خاصة من جهة أخرى.

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