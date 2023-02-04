واحة الثقافة - فرقة رامشتاين الألمانية - بين النجاح وإثارة الجدل

تعتبر الفرقة الموسيقية الألمانية رامشتاين ظاهرة فنّية متكاملة ولها قصة نجاح فريدة. منذ عام 1995 يلهب عازفو الروك الصادمون من برلين الشرقية، الذين نشأوا جميعاً في جمهورية ألمانيا الشرقية السابقة، المشاعر، ولذا يتمتعون بشعبية كبيرة. موسيقاهم: وحشية، وجمالياتهم: عسكرية قتالية، وحفلاتهم الموسيقية: عروض متباهية تمزج بين الألعاب النارية والصور الاستفزازية. بلغت مبيعات رامشتاين أكثر من 20 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم، رغم أن كلمات أغانيهم باللغة الألمانية. كما أن معظم تذاكر حفلات جولتهم الأوروبية الحالية في عام 2023 مباعة بالكامل. تُرَى ماذا وراء ظاهرة رامشتاين؟