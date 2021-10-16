واحة الثقافة

واحة الثقافة - عودة الروح لمعرض فرانكفورت للكتاب

على الرغم من إقامة معرض الكتاب في فرانكفورت بدون جمهور، إلا أنه كان حافلاً بالفعاليات والنشاطات: لقاءات مع كاتبات من السكان الأصليين في كندا ضيف المعرض. و تكريم ناشطة من زيمبابوي. والتعرف على المتنافسين على جائزة الكتاب الألماني لعام 2021.