 واحة الثقافة - عودة الروح لمعرض فرانكفورت للكتاب | واحة الثقافة | DW | 23.10.2021

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واحة الثقافة

واحة الثقافة - عودة الروح لمعرض فرانكفورت للكتاب

على الرغم من إقامة معرض الكتاب في فرانكفورت بدون جمهور، إلا أنه كان حافلاً بالفعاليات والنشاطات: لقاءات مع كاتبات من السكان الأصليين في كندا ضيف المعرض. و تكريم ناشطة من زيمبابوي. والتعرف على المتنافسين على جائزة الكتاب الألماني لعام 2021.

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