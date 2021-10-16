واحة الثقافة - عودة الروح لمعرض فرانكفورت للكتاب

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
على الرغم من إقامة معرض الكتاب في فرانكفورت بدون جمهور، إلا أنه كان حافلاً بالفعاليات والنشاطات: لقاءات مع كاتبات من السكان الأصليين في كندا ضيف المعرض. و تكريم ناشطة من زيمبابوي. والتعرف على المتنافسين على جائزة الكتاب الألماني لعام 2021.
من المنتظر أن يقام معرض فرانكفورت الدولي للكتاب هذا العام بالكامل بدون جمهور بسبب جائحة كورونا. وعلى هامش المغرض فاز الحقوقي وكاتب الرأي اليمني عبد الرحمن الزبيب على جائزة رائف بدوي للصحفيين المميزين والشجعان هذا العام
"آنيته، ملحمة البطلات"، كتاب آنه فيبر الذي نال جائزة الكتاب الألماني كأفضل رواية لهذا العام، والتي أعلن عنها مع افتتاح معرض فرانكفورت للكتاب. كتاب عن حياة بطلة فرنسية قاومت النازيين ودعمت الثورة الجزائرية.
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول