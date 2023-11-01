واحة الثقافة - شيندلر الأمريكي - ووصول هتلر للحكم

البعض يسميه "شيندلر الأمريكي". إنه فاريان فراي بطل منسي من أبطال المقاومة ضد النازية، وكان يساعد الملاحقين تحت الحكم النازي على الهرب. ويجسد مسلسل "ترانزآتلانتيك" قصته البطولية. بمساعدة ما كان يسمى "لجنة الطوارئ للإنقاذ" تمكن حوالي ألفي شخص خلال الحرب العالمية الثانية من الهرب عبر مرسيليا. يعرض المسلسل قصة سحرية، ولكن بعض المؤرخين وأفراد عائلة فاريان فراي اتهموا صانعي المسلسل بعدم الالتزام بدقة الوقائع التاريخية. فمثلاً تم تغيير أدوار بعض شخصيات لجنة الطوارئ للإنقاذ كما تم تجاهل حقائق تاريخية مهمة مثل مؤتمر اللجوء في إيفيان سنة 1938، وبدلاً من ذلك تم تصوير مدينة مارسيليا بصورة غير واقعية ملؤها الحب والأبهة. في هذه الحلقة من واحدة الثقافة نسلط الضوء على الخلفيات التاريخية لمسلسل "تانزآتلانتيك"، نتحدث مع جيمس د. فراي، ابن فاريان فراي، ومع أفراد من ذوي الملاحقين ومع صانع أفلام حول الأحداث الحقيقية وطريقة عرضها في المسلسل. كيف حصل ذلك؟ كيف أجبر هذا العدد الكبير من الناس في ألمانيا إلى الذهاب إلى المنفى؟ نعود بالزمن 90 عاماً إلى الوراء ونلقى نظرة على بدايات الحكم الديكتاتوري لهتلر. في الثلاثين من نوفمبرعام 1933 عين رئيس الرايخ الألماني باول فون هندنبورغ قائدَ حزب العمال القومي الاشتراكي (النازي) آدولف هتلر مستشاراً لألمانيا. وكانت تلك الفرصة الذهبية للنازيين لتحويل جمهورية فايمر التي امتدت بين عامي 1918 و 1933 من ديمقراطية إلى ديكتاتورية. كيف تمكن الديكتاتور من إخضاع ألمانيا لإيديولوجيته بهذه السرعة؟ واحة الثقافة تحدد 5 أسباب أساسية لنجاح الاستيلاء على السلطة وتستعرضها باختصار.