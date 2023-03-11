واحة الثقافة - رولنيغ ستونز - أسطورة حية

في عام 1962 قبل أكثر من 60 عامًا ظهرت فرقة "رولينغ ستونز" لأول مرة في نادي ماركي اللندني. من بين الأعضاء المؤسسين للفرقة المغني ميك جاغر وعازفي الغيتار كيث ريتشاردز وبريان جونز وعازف غيتار الباص بيل وايمان وضابط الإيقاع تشارلي واتس. توفي بريان جونز عام 1969 عن عمر ناهز 27 عامًا ؛ بعد أن غرق في حمام السباحة الخاص به. ميك جاغر وكيث ريتشاردز لا يزالان على قيد الحياة كأسطورتين حيتين - كلاهما يبلغ من العمر 80 عامًا اليوم.

رون وود هو عنصر أساسي كعازف غيتار منذ عام 1975، ويبلغ من العمر 75 عامًا. تشارلي واتس توفي في أغسطس 2021 عن عمر ناهز ثمانين عامًا. لكن ضربات القدر لم تمنع الفرقة من تقديم الحفلات. ففي عام 2022 قامت بجولة كبيرة في جميع أنحاء أوروبا وبيعت جميع تذاكر حفلاتها. وكان عنوان الجولة: ستون. وخلالها قدم أعضاء الفرقة أغان كلاسيكية معروفة أسعدت الملايين من جمهورهم. فقد سحروا الصغار والكبار بموسيقى البلوز - روك وعروض حية ضخمة. ميك جاغر ما يزال يتحرك على المسرح برشاقته المعهودة في سن الشباب، وكيث ريتشاردز ورون وود لا يزالان يحتفظان بحيويتهما. لكن ما هو سر حفاظهم على هذا الشباب في قطاع شاخوا فيه وما الذي يجعل موسيقاهم باقية خارج حدود الزمن وتنال إعجاب الأجيال المتعاقبة؟

لقد قمنا بدراسة ظاهرة رولينغ ستونز وبحثنا في موسيقاهم وأسلوبهم وسلوكهم. كيث ريتشاردز قال باختصار: "هناك الشمس والقمر والهواء وهناك أيضا رولينغ ستونز. هؤلاء كانوا دائما موجودين". وفعالياتهم مستمرة ومليئة بالمفاجآت: فقد تم الإعلان عن ألبوم إستوديو جديد لعام 2023 وفي إحدى الأغاني يشارك بول مكارتني بالعزف على غيتار الباص. ولم يكن أحد يتصور عملا مشتركا مع أحد أعضاء فرقة البيتلز في ستينيات القرن الماضي، والتي اعتبرت منافسا قويا لـ "رولينغ ستونز" في السابق.