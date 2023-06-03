 واحة الثقافة - روائع حفل أوبرا غالا بون 2023 | واحة الثقافة | DW | 10.06.2023

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واحة الثقافة

واحة الثقافة - روائع حفل أوبرا غالا بون 2023

في هذا العدد من واحة الثقافة تشاهدون: أشهر أغاني الأوبرا بأصوات مجموعة من المواهب الشابة من جميع أنحاء العالم. إيرادات الحفل في نسخته الحادية عشرة ستخصص لصالح مؤسسة الإيدز الألمانية. نقدم لكم لمحة عن أبرز اللحظات.

تقدم أشهر المقطوعات الكلاسيكية لمؤلفين موسيقيين مثل فيردي وروسيني وبوتشيني في حفل أوبرا غالا بون الذي تنظمه مؤسسة الإيدز الألمانية. وجديد هذا العام هو إمكانية اكتشاف أصوات شابات وشباب موهوبين من جميع أنحاء العالم. ومن ضمن هؤلاء السوبرانو نومبوليلو يندي من جنوب إفريقيا، التي أنهت دراستها الغنائية في كيب تاون، وحصلت على جوائز هامة وتتدرب حاليا لدى أستوديو أوبرا فرانكفورت. كذلك يلمع نجم التينور بخزود دافرونوف من أوزبكستان، الذي يؤدي أغنية فيردي الشهيرة "لا دونا إي موبيلي"، وهو سعيد بمشاركته في الغالا ويعتبرها شرفا له. دافرونوف وجميع المشاركين يقدمون عروضهم دون مقابل مادي ويمكنون بذلك مؤسسة الإيدز الألمانية من جمع التبرعات في ثلاث حفلات أوبرا في برلين ودوسلدورف وبون. وتخصص العائدات للأبحاث وجهات الدعم للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. ويعتبر ديرك كافتان قائد أوركسترا بيتهوفن مشاركة المواهب الشابة في حفل أوبرا غالا بون فرصة رائعة. في هذا العدد الجديد من واحة الثقافة تشاهدون روائع الحفل الموسيقي في نسخته الحادية عشرة.

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