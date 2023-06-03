واحة الثقافة - روائع حفل أوبرا غالا بون 2023

تقدم أشهر المقطوعات الكلاسيكية لمؤلفين موسيقيين مثل فيردي وروسيني وبوتشيني في حفل أوبرا غالا بون الذي تنظمه مؤسسة الإيدز الألمانية. وجديد هذا العام هو إمكانية اكتشاف أصوات شابات وشباب موهوبين من جميع أنحاء العالم. ومن ضمن هؤلاء السوبرانو نومبوليلو يندي من جنوب إفريقيا، التي أنهت دراستها الغنائية في كيب تاون، وحصلت على جوائز هامة وتتدرب حاليا لدى أستوديو أوبرا فرانكفورت. كذلك يلمع نجم التينور بخزود دافرونوف من أوزبكستان، الذي يؤدي أغنية فيردي الشهيرة "لا دونا إي موبيلي"، وهو سعيد بمشاركته في الغالا ويعتبرها شرفا له. دافرونوف وجميع المشاركين يقدمون عروضهم دون مقابل مادي ويمكنون بذلك مؤسسة الإيدز الألمانية من جمع التبرعات في ثلاث حفلات أوبرا في برلين ودوسلدورف وبون. وتخصص العائدات للأبحاث وجهات الدعم للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. ويعتبر ديرك كافتان قائد أوركسترا بيتهوفن مشاركة المواهب الشابة في حفل أوبرا غالا بون فرصة رائعة. في هذا العدد الجديد من واحة الثقافة تشاهدون روائع الحفل الموسيقي في نسخته الحادية عشرة.