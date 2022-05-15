 واحة الثقافة - روائع حفل - أوبرا غالا بون 2022 | واحة الثقافة | DW | 21.05.2022

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واحة الثقافة

واحة الثقافة - روائع حفل - أوبرا غالا بون 2022

موتسارت وروسيني وبيزيه: في مهرجان أوبرا بون العاشر، يغني نجوم مثل سيمونه كيرميس ألحانًا رائعة ويجمعون التبرعات لمؤسسة مكافحة الإيدز. هناك أيضًا رسائل موسيقية للسلام في أوكرانيا من عازف البوق لموسيقى الجاز تيل برونر ولفرقة آبا أيضاً!

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Aidsgala Bonn | Videogruß ABBA

موتسارت وروسيني وبيزيه: يشارك في مهرجان أوبرا بون العاشر فنانون منفردون يتمتعون بشهرة عالمية، مثل زيمونه كيرميس وجورجوس كاناريس. ألحان رائعة مع أوركسترا بيتهوفن في بون بقيادة جاك لاكومب. تنازل جميع الفنانين المشاركين عن أجورهم لصالح جمع التبرعات لمؤسسة مكافحة الإيدز الألمانية. وتذهب عائدات الحفل لدعم الأبحاث والتوعية والعلاج، التي تقوم بها مؤسسات تشارك منذ سنوات طويلة في مجال مكافحة الإيدز. سيذهب جزء من عائدات حفل هذا العام أيضاً لدعم الرعاية الطبية للاجئين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية من أوكرانيا. تعتبر الوقاية من الإيدز الموضوع الرئيسي لمهرجان الأوبرا في دورته العاشرة، إلا أن الحرب في أوكرانيا تُعد بدورها موضوعاً مهماً لدورة هذا العام. يتبنّى عازف البوق الشهير تيل برونر ومغنية الأوبرا سيمونه كيرميس مشروع رسالة السلام الموسيقية. وهما يؤديان معا النشيد الشهير المناهض للحرب "ليلي مارلين". كان مئات الآلاف من الجنود على جانبي الجبهة في الحرب العالمية الثانية يستمعون سرّا إلى الأغنية التي تتحدث عن فتاة تنتظر بيأس عودة حبيبها. وأفضل ما في الأمسية أتى في نهايتها. ظهر النجمان الشهيران بيورن أولفايوس وبيني أندرسون، عضوا فرقة آبا الموسيقية، عبر تقنية الفيديو. ووجّها رسالة عبّرا فيها عن فرحهما بأن أغنية فرقة آبا "أنشودة للحرية" تُسمع حاليا في حفل بون، "لأن ما يفعله الشعب الأوكراني الشجاع حاليا هو كتابة "قصيدة للحرية"، بحسب ما قالا. وبعد رسالتهما غنّت الفرقة الموسيقية بأكملها أغنية فرقة آبا، وذلك بمشاركة الجمهور. أمسية غمرتها مشاعر عظيمة ـ باسم السلام ومكافحة مرض الإيدز، وفيروس نقص المناعة المكتسبة.

Operngala Bonn 2022

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