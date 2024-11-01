واحة الثقافة - رحلة الفن في إفريقيا | لاغوس

في الحلقة الخامسة من رحلة الفن في إفريقيا، نتوقف في لاغوس، المركز الثقافي في نيجيريا - وواحدة من أسرع المدن نموا في العالم. تعرض لنا أمينة المعرض والفنانة جوموكي سانوو أبرز نقاط اهتمامها.

صورة من: DW

نحن في لاغوس، مركز الثقافة في نيجيريا ومن أكبر مدن إفريقيا حيث يعيش حوالي 15 مليون شخص. تقع لاغوس على الساحل الغربي للقارة، وهي مدينة ذات تاريخ متنوع؛ فقد كانت مركزا نشطا لتجارة العبيد حتى منتصف القرن التاسع عشر، وأصبحت بعد ذلك مستعمرة بريطانية. بعد استقلال نيجيريا عام 1960، أصبحت العاصمة حتى عام 1991.

صورة من: DW

جوموكي سانوو هي فنانة تعمل في مجال التصوير والفيديو والواقع الافتراضي. هي أيضا منسقة معارض وتصف نفسها بأنها "راوية قصص". تأخذنا في جولة حول لاغوس، حيث نلتقي ببعض أبرز الفنانين الذين يعيشون ويعملون هناك.

صورة من: DW

من بينهم فنانة الوسائط المتعددة تايي إيداهور، التي تتناول قضايا الهوية النسائية والإفريقية، ويظهر الشَّعر كرمز أساسي في أعمالها.

صورة من: DW

نزور كذلك كاينبي أوساهيني، أحد أبرز الفنانين المعاصرين في نيجيريا، والذي يمزج في أعماله بين الأساليب التقليدية والمعاصرة، ويتناول في كثير منها القضايا السياسية.

صورة من: DW

نتحدث أيضا مع فيكتور إهيخامنور، فنان متعدد التخصصات يعالج موضوعات تتعلق بالتراث الثقافي الإفريقي، والشتات، وما بعد الاستعمار.

صورة من: DW

نشاهد أعمال أيوبامي أوغونغبي، الذي يعرض لنا صوره المنسوجة. وبالطبع، نزور صناعة السينما النيجيرية المزدهرة "نوليوود"، بصحبة مصممة المنتجات أبيسولا أومولادي.

صورة من: DW

وفي النهاية، يطلعنا فنان الأداء جليلي أتيكو، الذي مثل نيجيريا في بينالي البندقية عام 2017، على أعمال جديدة. رسالته الرئيسة هي الدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.

صورة من: DW

في نيجيريا، يعد الفن أداة للتعبير عن الهوية ولمواجهة التراث الاستعماري والتحديات الراهنة في القارة، مما يشكل دافعًا قويًا للفنانين. اكتشفوا مشهدا ثقافيا يسعى إلى اجتياح عالم الفن - في الحلقة الخامسة من سلسلتنا الفن في إفريقيا.